TPHCM: Cây xanh bật gốc giữa cơn mưa lớn, đè trúng 2 ô tô

Chiều 2-6, trận mưa lớn kèm gió giật làm cây xanh trên đường Điện Biên Phủ (phường Vườn Lài, TPHCM) bật gốc, đè trúng hai ô tô.

Cây xanh bật gốc đè trúng hai ô tô.

Khoảng 16 giờ 30, khu vực trung tâm TPHCM xảy ra mưa lớn. Lúc này, cây xanh cao hơn 10 m nằm ngay ngã tư Điện Biên Phủ - Cao Thắng bật gốc, ngã chắn ngang đường.

Thời điểm trên, rất đông các phương tiện di chuyển trên đường Điện Biên Phủ đang di chuyển theo hướng ngã bảy Lý Thái Tổ về vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm. Theo nhân chứng, có 2 ô tô bị nạn, không ai bị thương.

Sự cố xảy ra vào giờ cao điểm cũng khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Lực lượng chức năng sau đó có mặt dọn dẹp hiện trường, điều tiết giao thông.

Vào chiều nay, mưa dông xuất hiện từ sớm và kéo dài tại khu vực TPHCM. Nhiều nơi ghi nhận mưa vừa đến mưa to kèm dông, sét và gió giật, khiến một số tuyến đường xảy ra tình trạng giao thông di chuyển khó khăn trong giờ cao điểm.