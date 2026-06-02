Công an TPHCM phát hiện nhiều tiệm sửa xe sử dụng pin, linh kiện nhập lậu từ Trung Quốc

Ngày 2-6, Công an TPHCM cho biết đang quyết liệt đấu tranh xử lý tình trạng độ chế xe điện.

Trước đó, ghi nhận ở TPHCM cho thấy tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe đạp điện, xe máy điện vi phạm trật tự giao thông gia tăng. Đặc biệt là tình trạng "độ, chế" xe điện để chạy nhanh hơn, tăng công suất…

Bên cạnh đó, thị trường mua bán xe điện, linh kiện, phụ tùng phát triển với nhiều nhãn hiệu, chủng loại đa dạng chưa được kiểm tra chất lượng… cũng tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người điều khiển phương tiện, dễ gây cháy, nổ.

Phòng CSGT, Công an TPHCM đã ra quân tổng rà soát, quản lý, kiểm tra các "lò độ", các tiệm sửa xe nghi "độ xe", cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ tùng, linh kiện phục vụ "độ xe"; các cơ sở sản xuất, chế tạo, kinh doanh vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ...

Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện 7 cơ sở sửa xe vi phạm. Trong đó, vi phạm gồm: không có giấy phép kinh doanh; trang bị thiết bị nhưng chưa có phương án phòng cháy chữa cháy; và 1 cơ sở kho hàng lắp ráp xe điện, sản xuất pin điện, linh kiện, phát hiện 11 xe điện có dấu hiệu thay đổi kết cấu, 221 xe điện không xuất trình được giấy tờ và nhiều linh kiện phụ tùng không có hóa đơn chứng từ.

Các cơ sở hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng xe điện, bán lẻ phụ tùng xe điện đa phần sử dụng linh kiện, phụ tùng nhập lậu từ Trung Quốc. Các cơ sở lắp ráp, tái chế và sản xuất linh kiện chưa đăng ký bản quyền, chưa qua kiểm tra chất lượng sản phẩm của cơ quan chức năng. Đặc biệt việc nhập khẩu các loại pin trực tiếp từ nước ngoài chưa có sự quản lý chặt của cơ quan chức năng và hoạt động tái chế pin cũ để sử dụng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy, nổ trong khu dân cư.

Công an TPHCM nhận định việc "độ, chế" xe điện dẫn đến nguy cơ cháy nổ cao, vì vậy sẽ gây hiểm họa cho cộng đồng.

