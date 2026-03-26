Văn hóa - Văn nghệ

TPHCM chấn chỉnh biểu diễn nghệ thuật: Siết “hát nhép”

PHAN ANH

(NLĐO)- TPHCM yêu cầu siết kỷ cương biểu diễn nghệ thuật, chấn chỉnh tình trạng “hát nhép”, quảng cáo phóng đại, nâng cao trách nhiệm nghệ sĩ và đơn vị tổ chức

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM vừa có văn bản yêu cầu tăng cường kỷ cương, bảo đảm tính trung thực trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đề nghị các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động biểu diễn trên địa bàn thành phố chấp hành quy định pháp luật trong quá trình tổ chức, thực hiện chương trình, vở diễn, nhất là tại các nhà hát, sân khấu trong nhà.

TPHCM chấn chỉnh biểu diễn nghệ thuật: Siết “hát nhép”, quảng cáo phóng đại - Ảnh 1.

Võ Thùy Dung (Bùm Bum) gây phản cảm với vai diễn Trưng Trắc. Ảnh: HUY TRƯƠNG

Cơ quan quản lý đặc biệt lưu ý một số hành vi như lạm dụng phương tiện kỹ thuật, sử dụng âm thanh từ bản ghi âm thay cho biểu diễn trực tiếp trên sân khấu ("hát nhép"), xâm phạm quyền thụ hưởng giá trị văn hóa của công chúng, tác động tiêu cực đến đạo đức cộng đồng và tâm lý xã hội.

Bên cạnh đó là tình trạng biểu diễn không đúng nội dung, hình thức đăng ký đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, chấp thuận.

Sở cũng yêu cầu khi thực hiện thủ tục hành chính, các đơn vị xây dựng kịch bản thể hiện chi tiết nội dung, hình thức từng tiết mục, kèm theo các yêu cầu về chất lượng nghệ thuật, điều kiện kỹ thuật, trang phục, hình ảnh minh họa (nếu có) theo trình tự chương trình.

Việc tổ chức biểu diễn phải tuân thủ đúng nội dung đã được chấp thuận, từ kịch bản, tiết mục, hình thức đến danh sách nghệ sĩ biểu diễn đã đăng ký và được cơ quan chức năng chấp thuận.

Tổ chức phúc khảo các vở diễn, chương trình nghiêm túc, đầy đủ nội dung theo hồ sơ đề nghị chấp thuận biểu diễn, kịch bản, thành phần sáng tạo tham gia biểu diễn, trang phục, đạo cụ, hình ảnh minh họa…; tiếp thu điều chỉnh theo ý kiến góp ý được Hội đồng nghệ thuật thống nhất (nếu có).

Ngoài ra, các chương trình, vở diễn, nhất là các chương trình, vở diễn đề tài lịch sử, truyền thống dân tộc Việt Nam cần chú trọng tôn vinh bản sắc văn hóa thông qua nội dung, hình thức dàn dựng phù hợp.

Các đơn vị thực hiện việc giới thiệu, phổ biến, lan tỏa thông tin rộng rãi về sản phẩm, dịch vụ hoặc thương hiệu của chương trình, vở diễn thông qua các phương tiện truyền thông đúng với nội dung, hình thức thực tế sẽ diễn ra, không quảng bá phóng đại, sai sự thật.

Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra đối với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Mọi hành vi vi phạm quy định liên quan sẽ bị xử lý nghiêm và công khai kết quả xử lý theo quy định.

KHÔNG CÒN "THÍCH GÌ NÓI NẤY" TRÊN MẠNG (*): Càng nổi tiếng, càng phải chuẩn

KHÔNG CÒN "THÍCH GÌ NÓI NẤY" TRÊN MẠNG (*): Càng nổi tiếng, càng phải chuẩn

Một người nổi tiếng có thể tạo ra sức hút bằng cá tính, song chỉ có thể giữ được niềm tin của công chúng bằng sự minh bạch và trách nhiệm…

Hoành tráng chương trình nghệ thuật đặc biệt "Ánh sáng niềm tin và khát vọng"

(NLĐO) - Chương trình nghệ thuật “Ánh sáng niềm tin và khát vọng” chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, lan tỏa niềm tin và khát vọng phát triển đất nước

Nhà hát Cao Văn Lầu dựng chương trình nghệ thuật tuyên truyền cuộc bầu cử với nhiều sáng tác mới

(NLĐO) – Nhà hát Cao Văn Lầu dàn dựng chương trình tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân với nhiều sáng tác mới, độc đáo

