Thời sự Chính trị

TPHCM chấp thuận 3 nhà đầu tư Dự án cảng Cái Mép Hạ

LÊ VĨNH

(NLĐO) - UBND TPHCM ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ

Ngày 30-1, UBND TPHCM ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ.

Dự án có sự tham gia của 3 nhà đầu tư gồm: Tập đoàn Geleximco - Công ty Cổ phần; Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế; Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Công ty TNHH.

Dự án có tổng diện tích đất khoảng 351,2 ha. Trong đó, khu cảng container chiếm 229,4 ha (bao gồm khoảng 121 ha lấn biển), được đầu tư hệ thống bến cảng hiện đại với tổng chiều dài gần 7,5 km.

Các bến có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải đến 250.000 DWT (tương đương 24.000 TEU), tàu container 120.000 DWT, tàu feeder và hệ thống bến sà lan phục vụ vận tải ven biển, thủy nội địa.

TPHCM chấp thuận 3 nhà đầu tư Dự án cảng Cái Mép Hạ - Ảnh 1.

Cảng cái Mép Hạ không chỉ tạo động lực phát triển cho Cái Mép - Thị Vải mà còn cho ngành logistics Việt Nam. Ảnh: NGỌC GIANG

Bên cạnh đó, dự án còn đầu tư đồng bộ hệ thống bãi container, kho hàng (kho lạnh, kho mát, kho CFS…), khu chiếu xạ, cùng các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm hoạt động khai thác cảng. Công suất thông qua cảng đạt 10,8 triệu TEU/năm.

Theo quyết định của UBND TPHCM, dự án được triển khai theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 dự kiến đưa vào khai thác từ quý IV/2028; giai đoạn 2 khai thác từ quý I/2035; giai đoạn 3 khai thác từ quý I/2045.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 50.820 tỉ đồng, tương đương khoảng 1,97 tỉ USD. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư khoảng 7.623 tỉ đồng (chiếm 15%), phần còn lại hơn 43.197 tỉ đồng (tương đương 1,67 tỷ USD, chiếm 85%) là vốn huy động. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ khi được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuế đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Dự án đầu tư xây dựng cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ có chức năng là cửa ngõ, kết hợp trung chuyển quốc tế, phục vụ bốc dỡ hàng hóa container xuất nhập khẩu các tuyến biển xa và trung chuyển container quốc tế; phù hợp với định hướng phát triển cảng biển quốc gia và chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo UBND TP, việc đầu tư xây dựng cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ không chỉ góp phần nâng cao năng lực logistics, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động trực tiếp và gián tiếp trong ngành cảng biển, dịch vụ hàng hải, tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa xuất nhập khẩu, mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Các dịch vụ chính của dự án bao gồm: bốc xếp, kho bãi lưu giữ, đóng rút và thông quan hàng hóa; trung chuyển container quốc tế; vận tải container bằng đường bộ, đường biển và đường thủy nội địa; đại lý hàng hải, giao nhận; vệ sinh, kiểm tra chất lượng, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc thiết bị…

