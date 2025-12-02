Từ ngày 15-12, có thể quay clip chó không rọ mõm gửi công an?

Từ ngày 15-12, người để động vật nuôi gây thương tích hoặc gây thiệt hại tài sản cho tổ chức, cá nhân khác sẽ bị phạt 2-3 triệu đồng. Đây là điểm mới tại Nghị định 282/2025/NĐ-CP.

Chó không rọ mõm vô tư đi lại nơi công cộng.

Nhiều bạn đọc thắc mắc hàng xóm thường thả rông chó không rọ mõm, đe dọa cắn người. Vậy người dân có thể quay clip gửi công an địa phương để xử lý không?.

Giải đáp thắc mắc trên, luật sư Nguyễn Thị Thu Hằng, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho hay thả rông động vật nuôi (chó, mèo,...) ngoài đường, khu dân cư hoặc nơi công cộng là hành vi vi phạm quy định về quản lý vật nuôi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và gây phiền toái cho cộng đồng.

Vì vậy, trong trường hợp phát hiện chó được thả rông, người dân hoàn toàn có thể quay clip ghi nhận lại sự việc. Việc ghi hình ở khu vực công cộng không xâm phạm đời tư và được pháp luật cho phép. Đoạn clip này có thể sử dụng làm bằng chứng khi phản ánh hoặc báo cáo đến Công an, UBND cấp xã hoặc cơ quan thú y để cơ quan chức năng kịp thời xử lý theo quy định.

Điều 66 Luật Chăn nuôi năm 2018 quy định về quản lý chăn nuôi chó mèo, chủ nuôi chó, mèo phải thực hiện các yêu cầu như: Có biện pháp bảo đảm an toàn cho người và vật nuôi khác, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y; Trường hợp chó, mèo tấn công, gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại khoản 2, điểm c Điều 8 Nghị định 282/2025/NĐ-CP thì phạt tiền từ 2-3 triệu đồng đối với hành vi để động vật nuôi gây thương tích hoặc gây thiệt hại tài sản cho tổ chức, cá nhân khác.