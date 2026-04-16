TPHCM chi gần 16.000 tỉ kéo dài trục Võ Văn Kiệt phía Tây

Sở Xây dựng TPHCM vừa trình UBND TPHCM báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng đường trục Đông Tây (đường Võ Văn Kiệt) nối dài từ Quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Long An (cũ), với tổng mức đầu tư dự kiến 15.975 tỉ đồng.

Khu vực thực hiện dự án đường trục Đông Tây (đường Võ Văn Kiệt) nối dài

Có ý nghĩa quan trọng

Theo đề xuất, dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố, thuộc nhóm A, thời gian thực hiện từ năm 2026 đến 2030. Tuyến đường đi qua xã Tân Nhựt và xã Bình Lợi (TPHCM), kết nối đến khu vực giáp ranh tỉnh Long An (cũ). Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 15,1 km.

Dự án được quy hoạch với mặt cắt ngang 60 m, quy mô hoàn chỉnh 10 làn xe. Trong giai đoạn 1, thành phố sẽ giải phóng mặt bằng toàn tuyến và đầu tư trước 6 làn xe. Trên tuyến dự kiến xây dựng hệ thống nút giao khác mức, cầu vượt, cầu qua kênh cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, hào kỹ thuật và công trình an toàn giao thông.

Sở Xây dựng cho biết việc đầu tư tuyến đường này có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện trục giao thông xuyên tâm Đông - Tây của thành phố, kết nối liên vùng với các tuyến vành đai, cao tốc và quốc lộ, góp phần giảm ùn tắc giao thông tại cửa ngõ phía Tây.

Hiện khu vực phía Tây TPHCM, đặc biệt các tuyến Trần Đại Nghĩa, Trần Văn Giàu thường xuyên quá tải do nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa tăng cao. Trong khi đó, khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa đang phát triển mạnh công nghiệp, nhu cầu kết nối về TPHCM và các cảng biển, sân bay ngày càng lớn.

Rà soát, bố trí tái định cư

Theo tính toán sơ bộ, dự án cần thu hồi khoảng 148,5 ha đất, trong đó diện tích phải bồi thường khoảng 80,35 ha. Có khoảng 710 trường hợp bị ảnh hưởng, gồm 193 trường hợp giải tỏa toàn bộ. Tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 6.775 tỉ đồng.

Về nguồn nhà ở, đất ở tái định cư, Sở Xây dựng cho biết thành phố hiện còn gần 12.000 căn hộ và nền đất thuộc quỹ tái định cư có thể bố trí cho các dự án đầu tư công. Sau khi dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, các cơ quan liên quan sẽ rà soát nhu cầu cụ thể để phân bổ.

Trong cơ cấu vốn đầu tư, chi phí xây lắp và thiết bị khoảng 7.070 tỉ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn và các chi phí khác khoảng 621 tỉ đồng; chi phí dự phòng khoảng 1.509 tỉ đồng.

Theo tiến độ dự kiến, báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ được hoàn thành trong quý IV/2026. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai từ quý II/2026 đến quý II/2027. Dự án dự kiến khởi công vào quý III/2027, hoàn thành cuối năm 2029 và quyết toán trong năm 2030.

Để đẩy nhanh tiến độ, Sở Xây dựng đề xuất chia dự án thành 3 dự án thành phần, gồm 2 dự án bồi thường, tái định cư tại xã Tân Nhựt và xã Bình Lợi, cùng 1 dự án xây lắp tuyến đường chính.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND TPHCM xem xét, tổ chức thẩm định và trình HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định.