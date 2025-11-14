TPHCM chi hơn 17.000 tỉ đồng cải tạo 2 rạch Bà Lớn, Ông Bé

Tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn.

Đại biểu HĐND TPHCM nhấn nút thông qua nghị quyết (ẢNH: DUY PHÚ).

Đây là dự án nhóm A với tổng mức đầu tư 9.228 tỉ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2030.

Dự án giúp khơi thông dòng chảy, hỗ trợ tiêu thoát nước mưa từ khu vực trung tâm thành phố; đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước cho lưu vực rạch phụ trách với diện tích khoảng 920 ha.

Đồng thời, chỉnh trang đô thị, xây dựng bờ kè chống sạt lở, di dời nhà trên và ven kênh rạch, góp phần vào mục tiêu chỉnh trang đô thị trên toàn thành phố đến năm 2030.

Tuyến đường dọc rạch Bà Lớn sẽ kết nối tuyến đường Tạ Quang Bửu hiện hữu và đồng bộ với dự án cầu, đường Tạ Quang Bửu dự kiến triển khai trong thời gian sắp tới.

Rạch Bà Lớn xuất phát từ rạch Kênh Đôi thuộc Phường Bình Đông và kết thúc tại ngã tư rạch Bà Lớn và rạch Bà Lào thuộc Xã Bình Hưng; tổng chiều dài tuyến khoảng 7,4 km.

Quy mô đầu tư gồm nạo vét rạch, chiều dài khoảng 7,4km; xây kè bảo vệ bờ chiều dài khoảng 9,9 km. Xây dựng mới tuyến đường theo quy hoạch, bề rộng nền đường 12-18m, chiều dài khoảng 0,62 km. Xây dựng mới cầu Bà Lớn 2 qua Quốc lộ 50, chiều rộng cầu 40m, chiều dài khoảng 58 m.

HĐND TPHCM cũng thông qua nghị quyết dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé và rạch nhánh. Đây là dự án nhóm A, tổng mức đầu tư 7,785 tỉ đồng.

Dự án kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé và rạch nhánh trên địa bàn Phường Chánh Hưng và Xã Bình Hưng nhằm tiêu thoát nước, giảm ngập cho khu vực dự án với diện tích khoảng 470 ha.

Dự án cũng hướng tới cải tạo môi trường, kết hợp chỉnh trang đô thị ven sông rạch, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội khu vực và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Nạo vét, xây dựng bờ kè hai bên bờ rạch để hạn chế sạt lở, góp phần chỉnh trang đô thị và cải tạo môi trường nước.

Các dự án chỉnh trang đô thị đang được quan tâm, triển khai trong giai đoạn 2025-2030, góp phần thực hiện mục tiêu di dời nhà trên và ven kênh rạch theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I.

Dự án sẽ hỗ trợ tiêu thoát nước cho kênh Đôi và góp phần cùng với dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 để tiêu thoát nước, giảm ngập cho khu vực trung tâm thành phố.

Phạm vi dự án rạch Ông Bé (từ Kênh Đôi đến sông Ông Lớn) và nhánh rạch Xáng (từ rạch Ông Bé đến sông Ông Lớn). Tổng chiều dài tuyến khoảng 4,3 km. Địa điểm thực hiện là phường Chánh Hưng và xã Bình Hưng. Thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2030.

Quy mô đầu tư dự án: Nạo vét rạch, chiều dài khoảng gần 4,3 km; xây kè bảo vệ bờ chiều dài khoảng gần 4,6 km. Cùng với đó, xây dựng mới tuyến đường theo quy hoạch, bề rộng nền đường 12-16m, chiều dài khoảng 2,4 km; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến gồm lan can, vỉa hè, hệ thống thoát nước, bến lên xuống, cây xanh, chiếu sáng dọc bờ kè.