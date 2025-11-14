TPHCM chi hơn 17.000 tỉ đồng cải tạo 2 rạch Bà Lớn, Ông Bé

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TPHCM chi hơn 17.000 tỉ đồng cải tạo 2 rạch Bà Lớn, Ông Bé

QUỐC ANH

(NLĐO) - Cùng dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi đang triển khai, 2 dự án này sẽ góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng sống người dân.

Tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn.

TP HCM chi hơn 17.000 tỉ đồng cải tạo rạch: Bà Lớn, Ông Bé - Ảnh 1.

Đại biểu HĐND TPHCM nhấn nút thông qua nghị quyết (ẢNH: DUY PHÚ).

Đây là dự án nhóm A với tổng mức đầu tư 9.228 tỉ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2030.

Dự án giúp khơi thông dòng chảy, hỗ trợ tiêu thoát nước mưa từ khu vực trung tâm thành phố; đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước cho lưu vực rạch phụ trách với diện tích khoảng 920 ha.

Đồng thời, chỉnh trang đô thị, xây dựng bờ kè chống sạt lở, di dời nhà trên và ven kênh rạch, góp phần vào mục tiêu chỉnh trang đô thị trên toàn thành phố đến năm 2030.

Tuyến đường dọc rạch Bà Lớn sẽ kết nối tuyến đường Tạ Quang Bửu hiện hữu và đồng bộ với dự án cầu, đường Tạ Quang Bửu dự kiến triển khai trong thời gian sắp tới.

Rạch Bà Lớn xuất phát từ rạch Kênh Đôi thuộc Phường Bình Đông và kết thúc tại ngã tư rạch Bà Lớn và rạch Bà Lào thuộc Xã Bình Hưng; tổng chiều dài tuyến khoảng 7,4 km.

Quy mô đầu tư gồm nạo vét rạch, chiều dài khoảng 7,4km; xây kè bảo vệ bờ chiều dài khoảng 9,9 km. Xây dựng mới tuyến đường theo quy hoạch, bề rộng nền đường 12-18m, chiều dài khoảng 0,62 km. Xây dựng mới cầu Bà Lớn 2 qua Quốc lộ 50, chiều rộng cầu 40m, chiều dài khoảng 58 m.

HĐND TPHCM cũng thông qua nghị quyết dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé và rạch nhánh. Đây là dự án nhóm A, tổng mức đầu tư 7,785 tỉ đồng.

Dự án kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé và rạch nhánh trên địa bàn Phường Chánh Hưng và Xã Bình Hưng nhằm tiêu thoát nước, giảm ngập cho khu vực dự án với diện tích khoảng 470 ha.

Dự án cũng hướng tới cải tạo môi trường, kết hợp chỉnh trang đô thị ven sông rạch, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội khu vực và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Nạo vét, xây dựng bờ kè hai bên bờ rạch để hạn chế sạt lở, góp phần chỉnh trang đô thị và cải tạo môi trường nước.

TP HCM chi hơn 17.000 tỉ đồng cải tạo rạch: Bà Lớn, Ông Bé - Ảnh 2.

Các dự án chỉnh trang đô thị đang được quan tâm, triển khai trong giai đoạn 2025-2030, góp phần thực hiện mục tiêu di dời nhà trên và ven kênh rạch theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I.

Dự án sẽ hỗ trợ tiêu thoát nước cho kênh Đôi và góp phần cùng với dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 để tiêu thoát nước, giảm ngập cho khu vực trung tâm thành phố.

Phạm vi dự án rạch Ông Bé (từ Kênh Đôi đến sông Ông Lớn) và nhánh rạch Xáng (từ rạch Ông Bé đến sông Ông Lớn). Tổng chiều dài tuyến khoảng 4,3 km. Địa điểm thực hiện là phường Chánh Hưng và xã Bình Hưng. Thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2030.

Quy mô đầu tư dự án: Nạo vét rạch, chiều dài khoảng gần 4,3 km; xây kè bảo vệ bờ chiều dài khoảng gần 4,6 km. Cùng với đó, xây dựng mới tuyến đường theo quy hoạch, bề rộng nền đường 12-16m, chiều dài khoảng 2,4 km; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến gồm lan can, vỉa hè, hệ thống thoát nước, bến lên xuống, cây xanh, chiếu sáng dọc bờ kè.

Thông qua 43 nghị quyết quan trọng

Bế mạc kỳ họp thứ 5, HĐND TPHCM thông qua 43 nghị quyết quan trọng, bao quát nhiều lĩnh vực trọng yếu: An sinh xã hội, giáo dục, y tế, môi trường, cải cách hành chính, phân cấp nguồn lực, đầu tư công, phát triển đô thị, nâng cao chất lượng quản trị…

TP HCM chi hơn 17.000 tỉ đồng cải tạo rạch: Bà Lớn, Ông Bé - Ảnh 3.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu bế mạc kỳ họp chuyên đề (ẢNH: DUY PHÚ).

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh: "Mỗi nghị quyết được thông qua tại kỳ họp không chỉ là văn bản mang tính pháp lý mà còn là lời kết cam kết chính trị, là lời hứa với nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp về việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững. Đồng thời đảm bảo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp vận hành ngày càng hiệu quả".

Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị UBND TPHCM và các sở, ngành, phường, xã, đặc khu nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động, rõ mục tiêu, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý vướng mắc từ cơ sở, không để nghị quyết đã ban hành nhưng không đi vào thực tiễn. Đồng thời, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất là trong quy hoạch, hạ tầng giao thông, đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của nghị quyết HĐND TPHCM.

Tin liên quan

Khởi công công trình “thay áo” bờ Bắc Kênh Đôi

Khởi công công trình “thay áo” bờ Bắc Kênh Đôi

(NLĐO)- TP HCM khởi công dự án bờ Bắc Kênh Đôi hơn 7.300 tỉ đồng, di dời nhà lụp xụp, cải thiện môi trường, chỉnh trang đô thị khu vực quận 8 cũ.

TP HCM: Di dời hàng ngàn căn nhà ven kênh rạch

(NLĐO) - Từ năm 2021 đến nay, TP HCM đã di dời gần 3.000/6.500 căn nhà trên và ven kênh rạch; dự kiến hết năm nay di dời khoảng 5.500 căn.

Kỳ vọng "siêu đề án" di dời nhà ven kênh, rạch

TP HCM phấn đấu năm 2030 cơ bản di dời, bố trí tái định cư cho toàn bộ người dân sống trên và ven sông, kênh, rạch trên địa bàn

biến đổi khí hậu chỉnh trang đô thị
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo