AI 365

TPHCM chính thức góp mặt top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu

Tin - ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO) - TPHCM dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ trưởng thành của hệ sinh thái, phản ánh năng lực tạo ra các startup có khả năng tăng trưởng và mở rộng thị trường.

Ngày 19-5, theo Báo cáo chỉ số hệ sinh thái Khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu 2026 do tổ chức StartupBlink công bố, TPHCM tăng 12 bậc, vươn lên vị trí thứ 98 toàn cầu và lần đầu tiên chính thức vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu.

Đây là thứ hạng cao nhất của TPHCM từ trước đến nay trên bảng xếp hạng StartupBlink, đồng thời giúp thành phố hoàn thành mục tiêu vào top 100 sớm khoảng 4 năm so với định hướng đến năm 2030.

Theo StartupBlink, TPHCM hiện dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ trưởng thành của hệ sinh thái, phản ánh năng lực tạo ra các startup có khả năng tăng trưởng và mở rộng thị trường. 

Thành phố cũng là một trong những trung tâm khởi nghiệp năng động nhất khu vực, với sự tham gia ngày càng mạnh mẽ của các nhà đầu tư, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Fintech (công nghệ tài chính) là lĩnh vực mạnh nhất của TPHCM, xếp hạng 3 Đông Nam Á và hạng 60 toàn cầu; Blockchain xếp hạng 5 Đông Nam Á và hạng 70 toàn cầu.

Kết quả xếp hạng năm nay cho thấy những nỗ lực cải thiện môi trường hỗ trợ khởi nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường kết nối quốc tế của TPHCM đang từng bước được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Những năm gần đây, TPHCM liên tục thúc đẩy các chính sách, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, phát triển mô hình đổi mới sáng tạo mở, tăng cường kết nối đầu tư, thúc đẩy hợp tác quốc tế và đưa vào vận hành Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (SIHUB) theo mô hình đối tác công – tư.

Năm 2025, thành phố cũng tổ chức nhiều sự kiện quốc tế về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp như WISE HCMC, Vietnam Innovation Summit, InnoEx, và Mega Us Expo,… góp phần mở rộng kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thành phố với khu vực và thế giới.

TPHCM chính thức góp mặt top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu - Ảnh 1.

TPHCM tăng 12 bậc, vươn lên vị trí thứ 98 toàn cầu và lần đầu tiên chính thức vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu

Đánh giá về kết quả này, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, cho biết việc thành phố vào top 100 toàn cầu không chỉ góp phần nâng cao vị thế và mức độ nhận diện quốc tế, mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn để thu hút nguồn lực đầu tư, chuyên gia và các hoạt động hợp tác đổi mới sáng tạo trong thời gian tới.

"Quan trọng hơn, kết quả này cần được nhìn nhận như một nền tảng để thành phố tiếp tục hoàn thiện môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phát triển, qua đó đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố trong giai đoạn mới" - ông Lâm Đình Thắng nói.

Bên cạnh kết quả tích cực, TPHCM cũng nhìn nhận hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo vẫn còn nhiều dư địa để tiếp tục hoàn thiện, đặc biệt về cơ chế hỗ trợ, hạ tầng đổi mới sáng tạo và khả năng kết nối quốc tế.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục thúc đẩy các mô hình thử nghiệm chính sách, phát triển đổi mới sáng tạo mở và hỗ trợ startup mở rộng thị trường khu vực, quốc tế.

Theo StartupBlink 2026, Việt Nam tăng 5 bậc lên vị trí 50 toàn cầu - mức cao nhất từ trước đến nay, với tốc độ tăng trưởng hệ sinh thái đạt 67,9%, cao nhất Đông Nam Á. 

Bảng xếp hạng của StartupBlink hiện là một trong những bộ chỉ số quốc tế có uy tín về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, đánh giá hơn 1.500 thành phố và 100 quốc gia trên toàn cầu dựa trên các nhóm tiêu chí về quy mô hoạt động, chất lượng hệ sinh thái và môi trường kinh doanh hỗ trợ đổi mới sáng tạo.


TPHCM khởi động cuộc thi đổi mới sáng tạo nông nghiệp, hỗ trợ tới 400 triệu đồng

(NLĐO)- Bằng cách ứng dụng AI, robot, người nuôi có thể xác định "thời điểm vàng" sau khi cua lột để thu hoạch đúng lúc, đảm bảo giá trị thương phẩm cao nhất.

