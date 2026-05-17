Giáo dục

"Thời điểm vàng" để chọn ngành khoa học, công nghệ

Yến Anh

(NLĐO)- Thế giới đang mở ra cánh cửa rộng lớn thông qua các đột phá về công nghệ. Đây là thời điểm vàng để các thí sinh chọn ngành khoa học và công nghệ.

Ngày 17-5, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp Báo Tiền Phong, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần thứ 2 năm 2026.

GS-TS Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Phát biểu tại sự kiện, GS-TS Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nhấn mạnh thế giới đang bước vào giai đoạn phát triển thần tốc, nơi sức mạnh của mỗi quốc gia không còn được đo bằng tài nguyên thiên nhiên mà bằng "hàm lượng chất xám và năng lực làm chủ công nghệ lõi". Khoa học hiện nay không còn là một sự lựa chọn đối với cả đất nước… mà đã trở thành một sự lựa chọn tất yếu để dẫn dắt sự phát triển của chính các em và cho thế hệ mai sau.

Theo GS-TS Trần Hồng Thái, sinh viên đại học chỉ có khoảng 3 đến 5 năm học tập trước khi bước vào thị trường lao động. Vì vậy, việc xác định lĩnh vực có khả năng phát triển trong tương lai là vô cùng quan trọng. "Chọn nghề hết sức quan trọng. Những gì các em học hôm nay sau này sẽ là công cụ để làm chủ công nghệ và ứng dụng vào cuộc sống" - GS-TS Trần Hồng Thái nói.

GS-TS Trần Hồng Thái cho rằng thế giới đang mở ra cánh cửa rộng lớn thông qua các đột phá về công nghệ. Đây là thời điểm vàng để các thí sinh chọn ngành khoa học và công nghệ

"Thế giới đang mở ra một cánh cửa rộng lớn, rộng lớn nhất trong lịch sử loài người thông qua các đột phá về công nghệ. Các em chính là những người cầm chìa khóa. Nếu các em dám bước qua cánh cửa an toàn để dấn thân vào khoa học, các em không chỉ tìm thấy nghề nghiệp mà các em sẽ tìm thấy chính mình và vận mệnh của chính mình, gia đình mình, vận mệnh của dân tộc Việt Nam"-Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam bày tỏ.

Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần thứ 2 năm 2026 được tổ chức theo triết lý "chạm, thử và hiểu", với hơn 60 gian trải nghiệm.

Thí sinh trực tiếp trải nghiệm các hoạt động STEM

Chương trình có sự tham gia của khoảng 5.000 học sinh các trường phổ thông và các trường đại học, học viện khối ngành khoa học và công nghệ trên cả nước, từ Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, đến Thái Nguyên, Hải Phòng...

Không chỉ tư vấn tuyển sinh, ngày hội đã trở thành không gian kết nối các nguồn lực đào tạo khoa học và công nghệ trên cả nước với học sinh, sinh viên - nguồn nhân lực tương lai của nền khoa học công nghệ.

Chương trình có sự tham gia của khoảng 5.000 học sinh các trường phổ thông

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, khẳng định Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia không chỉ mở ra định hướng chiến lược cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, mà còn truyền đi thông điệp quan trọng về vai trò của tri thức, công nghệ và con người đối với tương lai Việt Nam.

Theo Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, điểm khác biệt quan trọng của Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ nằm ở định hướng tổ chức chuyên biệt, tập trung vào các cơ sở đào tạo có thế mạnh về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và đổi mới sáng tạo.

Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội tư vấn cho các thí sinh, phụ huynh

Trong khuôn khổ sự kiện có toạ đàm chủ đề "Khoa học và Công nghệ - Tương lai của quốc gia, cơ hội cho người trẻ"; chương trình tư vấn thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2026; chương trình chia sẻ về nghề nghiệp trong thời đại công nghệ số; Tham quan phòng thí nghiệm, không gian nghiên cứu khoa học và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam; trực tiếp trải nghiệm các hoạt động STEM, một giờ làm sinh viên khoa học, công nghệ…

