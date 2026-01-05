TPHCM chính thức thử nghiệm giao hàng bằng máy bay không người lái

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

TPHCM chính thức thử nghiệm giao hàng bằng máy bay không người lái

Lê Tỉnh

(NLĐO)- TPHCM cũng sẽ thử nghiệm giao hàng từ Cần Giờ sang Vũng Tàu bằng UAV trong quý I/2026

Sáng 5-1, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM phối hợp với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM cùng các doanh nghiệp công nghệ (Saolatek, Real-time Robotics Việt Nam, Di Động Việt) chính thức khởi động "Chương trình thử nghiệm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) vào hoạt động giao hàng tại TP HCM".

TPHCM thử nghiệm giao hàng bằng UAV: Bước đột phá trong kinh tế công nghệ - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường và lãnh đạo, đại diện sở, ngành xem chi tiết UAV

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình thử nghiệm có kiểm soát giải pháp công nghệ mới về UAV giao hàng trong phạm vi Khu Công nghệ cao TPHCM. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường và lãnh đạo, đại diện Sở, ngành tham dự chương trình.

Đây là tiền đề mang tính quan trọng để hoạt động thử nghiệm được triển khai một cách bài bản, có kiểm soát và đúng quy định pháp luật.

Đặc biệt, chương trình nằm trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) các giải pháp công nghệ mới về phương tiện bay không người lái, được triển khai theo Nghị quyết số 20/2024/NQ-HĐND của HĐND TPHCM.

Chính thức thử nghiệm giao hàng bằng drone tại TPHCM - Ảnh 1.

Chính thức thử nghiệm giao hàng bằng drone tại TPHCM - Ảnh 2.

Chính thức thử nghiệm giao hàng bằng drone tại TPHCM - Ảnh 3.

Chính thức thử nghiệm giao hàng bằng drone tại TPHCM - Ảnh 4.

Chính thức thử nghiệm giao hàng bằng drone tại TPHCM - Ảnh 5.

Quá trình thử nghiệm giao kiện hàng bằng Drone trong khu vực Khu Công nghệ cao TPHCM

Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, cho biết việc tổ chức chương trình thử nghiệm giao hàng bằng thiết bị bay không người lái tại SHTP hôm nay thể hiện quyết tâm của Sở trong việc mạnh dạn thử nghiệm, đánh giá và từng bước làm chủ các công nghệ mới, trên cơ sở bảo đảm chặt chẽ các yêu cầu về an toàn, an ninh - quốc phòng và trật tự xã hội.

Đây là một bước đi cụ thể hóa chủ trương xây dựng TPHCM trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ hàng đầu của cả nước. 

"Chương trình sẽ thành công, tạo tiền đề quan trọng cho việc mở rộng ứng dụng trong tương lai. Hy vọng chúng ta sẽ tiến hành bay khoảng cách xa hơn từ Cần Giờ sang Vũng Tàu, giúp rút ngắn thời gian giao hàng trong nội đô thành phố mới trong quý I/2026"- ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu kỳ vọng.

Tin liên quan

Doanh nghiệp đầu tiên ở TPHCM thử nghiệm giao hàng bằng UAV

Doanh nghiệp đầu tiên ở TPHCM thử nghiệm giao hàng bằng UAV

(NLĐO) - Việc người nhận được trải nghiệm giao hàng bằng UAV phù hợp với định hướng phát triển của nền kinh tế số tại Việt Nam.

CT Group muốn triển khai khu liên hợp công nghệ UAV lớn nhất ASEAN tại Tây Ninh

(NLĐO) - CT Group và tỉnh Tây Ninh ký biên bản ghi nhớ hợp tác cùng nghiên cứu phát triển liên hợp công nghệ UAV lớn nhất ASEAN.

Liên minh Kinh tế tầm thấp Việt Nam (LAEP) bắt tay JUIDA phát triển hệ sinh thái UAV, drone

(NLĐO)- Tại Nhật Bản, ngày 15-12, Liên minh Kinh tế tầm thấp Việt Nam (LAEP) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Hiệp hội UAV Nhật Bản (JUIDA).

UAV giao hàng thiết bị bay không người lái drone giao hàng bằng drone
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo