CT Group muốn triển khai khu liên hợp công nghệ UAV lớn nhất ASEAN tại Tây Ninh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

CT Group muốn triển khai khu liên hợp công nghệ UAV lớn nhất ASEAN tại Tây Ninh

Tin, ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO) - CT Group và tỉnh Tây Ninh ký biên bản ghi nhớ hợp tác cùng nghiên cứu phát triển liên hợp công nghệ UAV lớn nhất ASEAN.

Ngày 15-12, UBND tỉnh Tây Ninh và Tập đoàn CT- Group đã ký biên bản ghi nhớ về việc hợp tác nghiên cứu phát triển liên hợp công nghệ UAV (phương tiện bay không người lái) và hệ sinh thái dịch vụ quốc tế thu hút nhân tài trong và ngoài nước.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu và làm rõ các nội dung liên quan đến định hướng hợp tác, khả năng huy động nguồn lực và phương án tổ chức thực hiện đối với các đề xuất trong lĩnh vực công nghệ UAV, đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

Hai bên cũng thống nhất triển khai hợp tác nghiên cứu phát triển liên hợp công nghệ UAV và đô thị xanh, thông minh tại tỉnh Tây Ninh trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật hiện hành; bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, bền vững và phù hợp với chiến lược phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh.

Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch Tập đoàn CT Group, cho biết CT Group đã và đang dẫn đầu ở trong các ngành công nghệ cốt lõi, trong đó gồm: Công nghệ về máy bay không người lái (UAV); Công nghệ về bán dẫn; Kinh tế Không gian; Công nghệ ESG; Tiền số xanh; Công nghệ Trí tuệ nhân tạo; Công nghệ Robotic; Công nghệ Năng lượng mới; Công nghệ Gen và Tế bào; Công nghệ lượng tử. 

Về chuyển đổi số, CT Group sẵn sàng cùng Tây Ninh triển khai toàn diện việc chuyển đổi số thông qua 3 trục chính: chuyển đổi số công dân đã được thực hiện cơ bản; chuyển đổi số tổ chức; bản sao số quốc gia...

CT Group muốn triển khai khu liên hợp công nghệ UAV lớn nhất ASEAN tại Tây Ninh - Ảnh 1.

Tỉnh Tây Ninh và CT Group ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển liên hợp công nghệ UAV

Theo ông Chung, một chiếc UAV khi canh tác phun thuốc trừ sâu, rải phân bón thì có thể xử lý khoảng 67 hecta ruộng ở trong một ngày (bằng 67 lần so với một cái người bình thường). Về kéo dây điện thì 1 UAV 1 giờ làm bằng 3 ngày so với người. Vì vậy, CT Group hy vọng Tây Ninh sẽ là một trong những tỉnh đi đầu để áp dụng cái công nghệ hoàn toàn mới này.

Tại lễ ký kết, ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết 11 tháng đầu năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 9,52%, đứng thứ 2 vùng Đông Nam Bộ và xếp thứ 8 cả nước; khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 12,76%; Thu ngân sách đạt 49.161 tỉ đồng, đạt 130% kế hoạch..

Theo ông Hẳn, lễ ký kết có ý nghĩa thiết thực, tạo khuôn khổ hợp tác để thúc đẩy các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hướng đến phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược... 

Đồng thời, mở ra định hướng phát triển hệ sinh thái công nghệ thiết bị bay không người lái tại tỉnh Tây Ninh, bao gồm các hoạt động nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kiểm thử, vận hành, đào tạo nhân lực và ứng dụng vào nhiều lĩnh vực quản lý, sản xuất và đời sống; nghiên cứu hình thành mô hình phát triển đô thị xanh, thông minh theo tiêu chuẩn quốc tế...

Tin liên quan

Ngoài 5.000 UAV vận tải xuất khẩu sang Hàn Quốc, CT Group còn sản xuất những UAV gì?

Ngoài 5.000 UAV vận tải xuất khẩu sang Hàn Quốc, CT Group còn sản xuất những UAV gì?

(NLĐO)- 5.000 UAV vận tải và giao hàng hạng nặng mà CT UAV (Thành viên CT Group) sẽ xuất khẩu sang Hàn Quốc theo hình thức OEM.

Cận cảnh những UAV do Việt Nam chế tạo

(NLĐO)- Ngoài các thiết bị bay không người lái (UAV) do Việt Nam chế tạo, triển lãm còn trưng bày robot chữa cháy thế hệ mới, camera AI phát hiện sớm đám cháy.

Thủ tướng làm việc với tập đoàn công nghệ vừa xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn Quốc

(NLĐO)- Thủ tướng giao các bộ ngành, địa phương xem xét các kiến nghị của Tập đoàn CT Group - doanh nghiệp công nghệ vừa xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn Quốc.

tỉnh Tây Ninh hệ sinh thái UAV biên bản ghi nhớ ct group
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo