CT Group muốn triển khai khu liên hợp công nghệ UAV lớn nhất ASEAN tại Tây Ninh

Ngày 15-12, UBND tỉnh Tây Ninh và Tập đoàn CT- Group đã ký biên bản ghi nhớ về việc hợp tác nghiên cứu phát triển liên hợp công nghệ UAV (phương tiện bay không người lái) và hệ sinh thái dịch vụ quốc tế thu hút nhân tài trong và ngoài nước.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu và làm rõ các nội dung liên quan đến định hướng hợp tác, khả năng huy động nguồn lực và phương án tổ chức thực hiện đối với các đề xuất trong lĩnh vực công nghệ UAV, đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Hai bên cũng thống nhất triển khai hợp tác nghiên cứu phát triển liên hợp công nghệ UAV và đô thị xanh, thông minh tại tỉnh Tây Ninh trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật hiện hành; bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, bền vững và phù hợp với chiến lược phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh.

Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch Tập đoàn CT Group, cho biết CT Group đã và đang dẫn đầu ở trong các ngành công nghệ cốt lõi, trong đó gồm: Công nghệ về máy bay không người lái (UAV); Công nghệ về bán dẫn; Kinh tế Không gian; Công nghệ ESG; Tiền số xanh; Công nghệ Trí tuệ nhân tạo; Công nghệ Robotic; Công nghệ Năng lượng mới; Công nghệ Gen và Tế bào; Công nghệ lượng tử.

Về chuyển đổi số, CT Group sẵn sàng cùng Tây Ninh triển khai toàn diện việc chuyển đổi số thông qua 3 trục chính: chuyển đổi số công dân đã được thực hiện cơ bản; chuyển đổi số tổ chức; bản sao số quốc gia...

Tỉnh Tây Ninh và CT Group ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển liên hợp công nghệ UAV

Theo ông Chung, một chiếc UAV khi canh tác phun thuốc trừ sâu, rải phân bón thì có thể xử lý khoảng 67 hecta ruộng ở trong một ngày (bằng 67 lần so với một cái người bình thường). Về kéo dây điện thì 1 UAV 1 giờ làm bằng 3 ngày so với người. Vì vậy, CT Group hy vọng Tây Ninh sẽ là một trong những tỉnh đi đầu để áp dụng cái công nghệ hoàn toàn mới này.

Tại lễ ký kết, ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết 11 tháng đầu năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 9,52%, đứng thứ 2 vùng Đông Nam Bộ và xếp thứ 8 cả nước; khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 12,76%; Thu ngân sách đạt 49.161 tỉ đồng, đạt 130% kế hoạch..

Theo ông Hẳn, lễ ký kết có ý nghĩa thiết thực, tạo khuôn khổ hợp tác để thúc đẩy các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hướng đến phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược...

Đồng thời, mở ra định hướng phát triển hệ sinh thái công nghệ thiết bị bay không người lái tại tỉnh Tây Ninh, bao gồm các hoạt động nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kiểm thử, vận hành, đào tạo nhân lực và ứng dụng vào nhiều lĩnh vực quản lý, sản xuất và đời sống; nghiên cứu hình thành mô hình phát triển đô thị xanh, thông minh theo tiêu chuẩn quốc tế...