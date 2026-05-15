TPHCM: Chờ kênh Hàng Bàng "về đích"

Sau nhiều năm thi công, tháng 1-2025, công trình xây dựng đoạn kênh Hàng Bàng (đoạn qua quận 5 dài 250 m) được khánh thành. Đây là đoạn thuộc dự án cải tạo kênh Hàng Bàng (giai đoạn 2) qua địa bàn quận 5 và quận 6.

Đoạn kênh Hàng Bàng "hồi sinh" giúp nâng cao chất lượng sống người dân. Ảnh: HÀ NGUYỄN.

Tuy nhiên, đến nay đoạn còn lại của giai đoạn 2 (từ đường Ngô Nhân Tịnh tới Mai Xuân Thưởng) chưa thể hoàn thành, giúp khơi thông dòng chảy, cải tạo môi trường vì vướng mặt bằng. Đoạn này dài 500 m, bị "thắt cổ chai", khiến dòng kênh xanh mát không thể liền mạch.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông), chủ đầu tư dự án, cho biết hiện nay, dự án kênh Hàng Bàng giai đoạn 2 đã thi công hoàn thành đạt 80% khối lượng.

Vướng mắc hiện nay là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn 19 hộ dân chưa nhận tiền bàn giao mặt bằng (phía sau chợ Bình Tây) đã khiếu kiện nhiều nơi.

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phía quận 6 cũ đối với dự án cải tạo kênh Hàng Bàng – giai đoạn 2 là một dự án riêng.

Hằng ngày, người dân tản bộ, tập thể dục dưới hàng cây xanh mát bên dòng kênh. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Cụ thể, UBND TPHCM giao nhiệm vụ cho UBND quận 6 - Ban Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 6 làm chủ đầu tư (nay đã sáp nhập vào Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Tiên) tổ chức thực hiện đền bù giải tỏa. Sau đó, địa phương bàn giao mặt bằng cho Ban Giao thông tổ chức nhà thầu thi công.

Hiện nay, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng đối với dự án cải tạo kênh Hàng Bàng (giai đoạn 2) và các tổ vận động của phường Bình Tây đang tích cực tiếp xúc, vận động, thuyết phục 19 hộ dân còn lại trong ranh điều chỉnh của dự án bàn giao mặt bằng phần diện tích phía sau nhà, để phục vụ thi công.

Dự án giúp cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng sống người dân. Ảnh: HÀ NGUYỄN.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Tiên, dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng kênh Hàng Bàng (giai đoạn 2) phía quận 6 cũ đã phê duyệt từ rất lâu (năm 2018), nay phải điều chỉnh và có những vấn đề khó khăn vướng mắc phải giải quyết.

Tuyến kênh Hàng Bàng, đoạn sau chợ BÌNH TÂY (ảnh: QA)

Ban quản lý dự án phường Bình Tiên dự kiến phấn đấu hoàn thành, bàn giao mặt bằng thi công vào quí IV-2026, Ban Giao thông sẽ thi công hoàn thành công trình sau 4 tháng khi nhận đủ mặt bằng.