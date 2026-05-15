TPHCM: Chờ kênh Hàng Bàng "về đích"

Sau nhiều năm thi công, tháng 1-2025, công trình xây dựng đoạn kênh Hàng Bàng (đoạn qua quận 5 dài 250 m) được khánh thành. Đây là đoạn thuộc dự án cải tạo kênh Hàng Bàng (giai đoạn 2) qua địa bàn quận 5 và quận 6.
Tuy nhiên, đến nay đoạn còn lại của giai đoạn 2 (từ đường Ngô Nhân Tịnh tới Mai Xuân Thưởng) chưa thể hoàn thành, giúp khơi thông dòng chảy, cải tạo môi trường vì vướng mặt bằng. Đoạn này dài 500 m, bị "thắt cổ chai", khiến dòng kênh xanh mát không thể liền mạch.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông), chủ đầu tư dự án, cho biết hiện nay, dự án kênh Hàng Bàng giai đoạn 2 đã thi công hoàn thành đạt 80% khối lượng.
Vướng mắc hiện nay là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn 19 hộ dân chưa nhận tiền bàn giao mặt bằng (phía sau chợ Bình Tây) đã khiếu kiện nhiều nơi.
Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phía quận 6 cũ đối với dự án cải tạo kênh Hàng Bàng – giai đoạn 2 là một dự án riêng.
Cụ thể, UBND TPHCM giao nhiệm vụ cho UBND quận 6 - Ban Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 6 làm chủ đầu tư (nay đã sáp nhập vào Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Tiên) tổ chức thực hiện đền bù giải tỏa. Sau đó, địa phương bàn giao mặt bằng cho Ban Giao thông tổ chức nhà thầu thi công.
Hiện nay, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng đối với dự án cải tạo kênh Hàng Bàng (giai đoạn 2) và các tổ vận động của phường Bình Tây đang tích cực tiếp xúc, vận động, thuyết phục 19 hộ dân còn lại trong ranh điều chỉnh của dự án bàn giao mặt bằng phần diện tích phía sau nhà, để phục vụ thi công.
Theo báo cáo của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Tiên, dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng kênh Hàng Bàng (giai đoạn 2) phía quận 6 cũ đã phê duyệt từ rất lâu (năm 2018), nay phải điều chỉnh và có những vấn đề khó khăn vướng mắc phải giải quyết.
Ban quản lý dự án phường Bình Tiên dự kiến phấn đấu hoàn thành, bàn giao mặt bằng thi công vào quí IV-2026, Ban Giao thông sẽ thi công hoàn thành công trình sau 4 tháng khi nhận đủ mặt bằng.
Tuyến kênh Hàng Bàng dài hơn 1,7 km đi qua địa bàn quận 5 và quận 6 (cũ), có điểm đầu giao với kênh Tân Hóa - Lò Gốm; điểm cuối giao với kênh Vạn Tượng - kênh Tàu Hủ. Tuyến kênh thoát nước đã bị ô nhiễm nặng nề ảnh hưởng môi trường, đời sống người dân khu vực.
Dự án cải tạo kênh Hàng Bàng chia thành 3 giai đoạn, giai đoạn 1 (từ đường Bình Tiên tới kênh Tân Hóa – Lò Gốm) hoàn thành năm 2019.
Giai đoạn 2 dài 750 m. Trong đó, đoạn 500m từ đường Mai Xuân Thưởng đến đường Ngô Nhân Tịnh có chi phí xây lắp khoảng 67 tỉ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 1.182 tỉ đồng.
Đoạn 250 m từ đường Ngô Nhân Tịnh đến kênh Vạn Tượng với chi phí xây lắp khoảng 33 tỉ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 600 tỉ đồng.
Giai đoạn 3 dự án từ đường Mai Xuân Thưởng đến Bình Tiên (dài 730 m), tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỉ đồng, có 391 trường hợp giải tỏa toàn phần, triển khai và hoàn thành trong giai đoạn từ nay đến năm 2028.
Bình luận (0)