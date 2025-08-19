Phường Bình Tiên phấn đấu hoàn thành nhanh dự án cầu đường quan trọng

Tại TP HCM, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bình Tiên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030 đã diễn ra sáng 19-8. Đến dự và phát biểu chỉ đạo có ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP HCM.

Ông Lê Kim Hiếu, Bí thư Đảng ủy phường Bình Tiên đọc diễn văn khai mạc

Nhiều mục tiêu lớn

Phường Bình Tiên được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường 1, 7, 8 (thuộc quận 6 cũ). Trong nhiệm kỳ 2025-2030, địa phương đề ra chương trình hành động gồm nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Trong đó, phấn đấu hoàn thành dự án cầu đường Bình Tiên, thu hồi mặt bằng dự án cải tạo Kênh Hàng Bàng giai đoạn 3, các dự án hạ tầng giao thông, phát triển nhà ở, công trình thương mại - dịch vụ và thể dục thể thao, trường học, trụ sở và phát triển mảng xanh theo quy hoạch. Ngoài ra, tiếp tục thực hiện chương trình cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, đồng thời tiến hành khảo sát và có chủ trương phù hợp để cải tạo, nâng cấp đối với nhà nhiều hộ, nhiều tầng.

Đại biểu biểu quyết tại đại hội

Phường cũng đặt mục tiêu phát triển kinh tế, trọng tâm là "thương mại - dịch vụ - du lịch" để phát triển đồng bộ cụm thương mại, dịch vụ Bình Tây và Bình Phú; tăng cường phòng, chống gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả, trốn thuế. Đặc biệt, tăng cường quản lý và kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng thuốc, thực phẩm giả và trốn thuế.

Phát triển kinh tế tri thức

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Văn Thọ - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP HCM - đề nghị phường Bình Tiên chú trọng phát triển các ngành kinh tế dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với hiện đại hóa đô thị và bảo vệ môi trường. Cạnh đó, phát huy lợi thế trên địa bàn trong trục kết nối trung tâm thương mại - dịch vụ Bình Phú - Bình Tây - Phú Lâm gắn với chỉnh trang không gian đô thị dọc trục đường Võ Văn Kiệt.

Ông Nguyễn Văn Thọ - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP HCM - tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ phường Bình Tiên nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Nguyễn Văn Thọ lưu ý trên địa bàn phường còn nhiều quỹ đất chưa phát huy tối đa hiệu quả. Cần nghiên cứu theo hướng phát triển đô thị hiện đại, phát triển các cụm công trình nhà ở kết hợp chức năng thương mại, dịch vụ, phát huy tốt lợi thế về giao thông, cải tạo không gian và cảnh quan môi trường đô thị.

Đại hội đã thông báo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về chỉ định Ban Chấp hành; bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Tiên nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 33 người, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 11 người.

Bí thư Đảng ủy phường Bình Tiên là ông Lê Kim Hiếu. Hai Phó bí thư gồm ông Nguyễn Hữu Vĩnh và bà Vương Thanh Liễu.