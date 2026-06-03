TPHCM: Chồng cũ mang 5 con dao truy sát bạn của vợ

Ngày 3-6, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm Huỳnh Sĩ Liêm (SN 1977; quê Khánh Hoà) về tội "Giết người".



Cơn ghen từ lời đồn

Theo hồ sơ vụ án, Liêm và bà Dương Thị Mỹ D. dù ly hôn từ năm 2016 nhưng vẫn sống chung để cùng chăm sóc hai con. Bi kịch bắt đầu nảy sinh từ mối quan hệ giữa gia đình Liêm và anh Nguyễn Phi H.

Bị cáo bị tuyên án 18 năm tù về tội "Giết người"

Hai gia đình vốn có mối quan hệ quen thuộc từ năm 2015 sau một buổi liên hoan họp lớp của bà D. Sau đó, Liêm thường xuyên đến nhà anh H. chơi. Tuy nhiên, sau đó Liêm nghe bạn bè bàn tán về việc bà D. và anh H. có quan hệ tình cảm với nhau.

Khoảng 11 giờ ngày 3-3-2025, Liêm đi mua 5 con dao và cất giấu trong cốp xe mô tô. Sau một ngày phục kích bất thành, đến 5-3-2025, Liêm tiếp tục mang theo số dao này đến khu vực nhà anh H. tại phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TPHCM trước đây để chờ đợi.

Thương tật 87%

Chiều cùng ngày, khi thấy anh H. vừa đi xe máy về dừng trước cổng nhà, Liêm lập tức áp sát và rút dao đâm liên tiếp vào cổ, ngực nạn nhân. Anh H. bỏ chạy và kêu cứu: "Cướp! Cướp!". Ngay cả khi anh H. ngã quỵ xuống đường, Liêm vẫn lao tới đâm liên tiếp vào vùng bụng.

Về trách nhiệm dân sự, phía gia đình nạn nhân yêu cầu bồi thường tổng số tiền hơn 996 triệu đồng để chi trả cho các chi phí cứu chữa và tổn thất sức khỏe.

Vụ truy sát chỉ dừng lại khi ba người dân gần đó xông vào khống chế, tước hung khí và bắt giữ Liêm giao cho cơ quan công an.

Kết quả giám định pháp y xác định tỉ lệ thương tật của nạn nhân lên đến 87%. Với hành vi mang tính chất côn đồ, Huỳnh Sỹ Liêm đã bị VKSND TPHCM truy tố về tội "Giết người" theo điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt của khoản này từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Tại toà, bị cáo thừa nhận hành vi sai phạm. HĐXX xem xét vụ án, tuyên phạt Huỳnh Sĩ Liêm 18 năm tù về tội "Giết người".



