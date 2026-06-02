TPHCM: Lừa nạn nhân "đánh đề” giùm, 2 bị cáo lãnh 24 năm tù

Ngày 2-6, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Văn Tâm (41 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, An Giang) và Nguyễn Tuấn Kiệt (41 tuổi, ngụ An Giang) mỗi người 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Thủ đoạn mạo danh

Theo hồ sơ vụ án, do thiếu tiền tiêu xài, Nguyễn Tuấn Kiệt đã rủ Nguyễn Văn Tâm cùng thực hiện hành vi lừa đảo. Kiệt chuẩn bị nhiều điện thoại, sim rác và danh bạ mua trên mạng, sau đó hướng dẫn Tâm đóng giả làm người của Công ty xổ số kiến thiết hoặc người quen của các nạn nhân.

Các đối tượng đưa ra thông tin gian dối về việc kêu gọi đầu tư vào các "chân rết" của công ty xổ số hoặc cung cấp các con số đánh đề với tỉ lệ trúng thưởng cao để dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền.

Sau khi các bị hại tin tưởng và chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do Kiệt mua trên mạng xã hội, các đối tượng lập tức khóa máy, cắt liên lạc và chia nhau số tiền chiếm đoạt theo tỷ lệ Kiệt hưởng 55% và Tâm hưởng 45%.

Chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng của nhiều bị hại

Với phương thức này, từ cuối năm 2023 đến giữa năm 2024, 2 bị cáo đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 959 triệu đồng.

Trong đó, Nguyễn Văn Tâm còn từng dùng số điện thoại mạo danh một lãnh đạo TPHCM để hỏi mượn 500 triệu đồng của một người quen. Tuy nhiên, nạn nhân đã cảnh giác nên hành vi này không thực hiện được.

Tại tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trong tổng số tiền chiếm đoạt, Kiệt hưởng lợi bất chính hơn 525 triệu đồng và Tâm hưởng lợi hơn 433 triệu đồng.

HĐXX nhận định hành vi của Nguyễn Tuấn Kiệt và Nguyễn Văn Tâm là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội.

Mặc dù có các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhưng do phạm tội nhiều lần nên cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe và phòng ngừa chung. Căn cứ vào điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, tòa đã tuyên mức án 12 năm tù cho mỗi bị cáo.