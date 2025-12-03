TPHCM chốt chủ trương nâng cấp đường Nguyễn Tất Thành, xây mới cầu Tân Thuận 1

UBND TPHCM vừa thống nhất chủ trương cho phép nghiên cứu đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và xây dựng cầu mới thay thế cầu Tân Thuận 1. Đây là đề xuất của Sở Xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu hạ tầng ngày càng tăng tại khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố.

Theo chủ trương được thông qua, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ chủ trì tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cho khu vực bờ Tây sông Sài Gòn, đoạn từ cầu Ba Son đến Cảng Container Quốc tế Việt Nam. Cơ quan này được giao rà soát, cập nhật và đề xuất điều chỉnh cục bộ các đồ án quy hoạch liên quan, trình UBND TP xem xét.

Sở Xây dựng được giao chủ trì nghiên cứu tổng thể dự án, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và các đơn vị liên quan. Việc nghiên cứu phải đảm bảo đúng thẩm quyền, tiến độ và hiệu quả đầu tư, đồng thời xem xét lựa chọn những hạng mục có thể triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Song song đó, Sở Xây dựng sẽ hướng dẫn Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Đơn vị tư vấn sẽ được phối hợp để rà soát quy hoạch, khảo sát lưu lượng giao thông, đề xuất quy mô tuyến đường phù hợp với nhu cầu phát triển trong tương lai.

Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu và bố trí nguồn vốn phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư cho dự án theo đúng quy định.

