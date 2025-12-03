TPHCM chốt chủ trương nâng cấp đường Nguyễn Tất Thành, xây mới cầu Tân Thuận 1

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TPHCM chốt chủ trương nâng cấp đường Nguyễn Tất Thành, xây mới cầu Tân Thuận 1

Ngọc Quý

(NLĐO) - TPHCM thống nhất chủ trương nghiên cứu dự án nâng cấp đường Nguyễn Tất Thành và xây cầu mới thay cầu Tân Thuận 1 nhằm đáp ứng nhu cầu hạ tầng khu vực.

UBND TPHCM vừa thống nhất chủ trương cho phép nghiên cứu đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và xây dựng cầu mới thay thế cầu Tân Thuận 1. Đây là đề xuất của Sở Xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu hạ tầng ngày càng tăng tại khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố.

- Ảnh 1.

UBND TPHCM vừa thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và xây dựng mới cầu thay cầu Tân Thuận 1

Theo chủ trương được thông qua, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ chủ trì tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cho khu vực bờ Tây sông Sài Gòn, đoạn từ cầu Ba Son đến Cảng Container Quốc tế Việt Nam. Cơ quan này được giao rà soát, cập nhật và đề xuất điều chỉnh cục bộ các đồ án quy hoạch liên quan, trình UBND TP xem xét.

Sở Xây dựng được giao chủ trì nghiên cứu tổng thể dự án, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và các đơn vị liên quan. Việc nghiên cứu phải đảm bảo đúng thẩm quyền, tiến độ và hiệu quả đầu tư, đồng thời xem xét lựa chọn những hạng mục có thể triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP). 

Song song đó, Sở Xây dựng sẽ hướng dẫn Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Đơn vị tư vấn sẽ được phối hợp để rà soát quy hoạch, khảo sát lưu lượng giao thông, đề xuất quy mô tuyến đường phù hợp với nhu cầu phát triển trong tương lai.

Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu và bố trí nguồn vốn phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư cho dự án theo đúng quy định.

Mở rộng đường Nguyễn Tất Thành lên 8 làn xe

Dự án dự kiến mở rộng đường Nguyễn Tất Thành lên 6–8 làn, xây hầm chui Hoàng Diệu tối thiểu 4 làn và xây mới cầu Tân Thuận đáp ứng tải trọng, tĩnh không và cảnh quan.

Tổng mức đầu tư khoảng 2.950 tỉ đồng, ưu tiên vốn đầu tư công và có thể kết hợp PPP.

Công tác chuẩn bị dự kiến hoàn thành năm 2026, thi công giai đoạn 2027–2029.

Tin liên quan

Gần 3.000 tỉ đồng mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, thay cầu 120 năm tuổi

Gần 3.000 tỉ đồng mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, thay cầu 120 năm tuổi

(NLĐO) - Sở Xây dựng TP HCM kiến nghị đầu tư gần 3.000 tỉ đồng để mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và xây mới cầu Tân Thuận 1, thay cầu cũ hơn 120 năm.

Cận cảnh đường Nguyễn Tất Thành ùn ứ sáng, chiều

(NLĐO) - Đường Nguyễn Tất Thành là tuyến đường chính nối trung tâm TP HCM với quận 4 và quận 7, tuy nhiên tuyến đường thường xuyên ùn ứ sáng chiều.

Đà Nẵng: Khánh thành tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài

(NLĐO)- Tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài là hạ tầng cơ sở quan trọng trong chiến lược phát triển của TP.Đà Nẵng.

TP HCM Nguyễn Tất Thành đường Nguyễn Tất Thành cầu tân thuận cầu Tân Thuận 1
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo