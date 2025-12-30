HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

TPHCM chốt khung số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố

Lê Vĩnh

(NLĐO) - TPHCM tiến hành rà soát có lộ trình giảm số lượng cấp phó ở các cơ quan nhiều hơn số lượng theo kết luận, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có kết luận về khung số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM.

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất khung số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM như sau:

Văn phòng UBND TPHCM: 10 cấp phó; Sở Tài chính: 8 cấp phó; Sở Nông nghiệp và Môi trường: 8 cấp phó; Sở Xây dựng: 8 cấp phó; Sở Nội vụ: 8 cấp phó; Sở Giáo dục và Đào tạo: 6 cấp phó; Sở Y tế: 6 cấp phó; Sở Văn hóa và Thể thao: 6 cấp phó.

TPHCM chốt khung số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được trao quyết định cho Giám đốc các sở, ngành TP HCM hồi tháng 7-2025. Ảnh: Phan Anh

Thanh tra TPHCM: 6 cấp phó; Sở Tư pháp: 5 cấp phó; Sở Công thương: 5 cấp phó; Sở Khoa học và Công nghệ: 5 cấp phó; Sở Quy hoạch - Kiến trúc: 3 cấp phó; Sở Du lịch: 3 cấp phó; Sở Dân tộc và Tôn giáo: 3 cấp phó; Sở An toàn thực phẩm: 2 cấp phó.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện; phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tiến hành rà soát có lộ trình giảm số lượng cấp phó ở các cơ quan nhiều hơn số lượng theo kết luận này, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp các cơ quan có bổ sung chức năng, nhiệm vụ cần phải điều chỉnh số lượng cấp phó để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy và các cơ quan có liên quan rà soát, đánh giá, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét điều chỉnh số lượng cấp phó ở từng cơ quan theo quy định.

Trung ương thống nhất cao giới thiệu nhân sự Lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031

Trung ương thống nhất cao giới thiệu nhân sự Lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031

(NLĐO)- Sáng 23-12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Hội nghị Trung ương 15 cho ý kiến hoàn thiện báo cáo về công tác nhân sự Trung ương khóa XIV

(NLĐO) - Trong ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 15, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tiếp tục hoàn thiện các công việc liên quan đến công tác nhân sự

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Tiểu ban Nhân sự tiếp tục hoàn thiện các công việc liên quan đến công tác nhân sự để trình Hội nghị Trung ương 15.

