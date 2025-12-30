TPHCM chốt khung số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có kết luận về khung số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM.

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất khung số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM như sau:

Văn phòng UBND TPHCM: 10 cấp phó; Sở Tài chính: 8 cấp phó; Sở Nông nghiệp và Môi trường: 8 cấp phó; Sở Xây dựng: 8 cấp phó; Sở Nội vụ: 8 cấp phó; Sở Giáo dục và Đào tạo: 6 cấp phó; Sở Y tế: 6 cấp phó; Sở Văn hóa và Thể thao: 6 cấp phó.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được trao quyết định cho Giám đốc các sở, ngành TP HCM hồi tháng 7-2025. Ảnh: Phan Anh

Thanh tra TPHCM: 6 cấp phó; Sở Tư pháp: 5 cấp phó; Sở Công thương: 5 cấp phó; Sở Khoa học và Công nghệ: 5 cấp phó; Sở Quy hoạch - Kiến trúc: 3 cấp phó; Sở Du lịch: 3 cấp phó; Sở Dân tộc và Tôn giáo: 3 cấp phó; Sở An toàn thực phẩm: 2 cấp phó.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện; phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tiến hành rà soát có lộ trình giảm số lượng cấp phó ở các cơ quan nhiều hơn số lượng theo kết luận này, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp các cơ quan có bổ sung chức năng, nhiệm vụ cần phải điều chỉnh số lượng cấp phó để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy và các cơ quan có liên quan rà soát, đánh giá, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét điều chỉnh số lượng cấp phó ở từng cơ quan theo quy định.