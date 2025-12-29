Hơn 80 phường, xã tại TPHCM sắp được bổ sung phó chủ tịch UBND

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Hơn 80 phường, xã tại TPHCM sắp được bổ sung phó chủ tịch UBND

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất chủ trương tăng thêm 1 phó chủ tịch UBND cấp xã đối với các đơn vị hành chính cấp xã từ 50.000 người trở lên

Thành ủy TPHCM vừa ban hành kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về khung số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã và số lượng cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương, trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã. 

Hơn 80 phường, xã tại TPHCM sắp được bổ sung Phó Chủ tịch UBND - Ảnh 1.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Tân

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất chủ trương tăng thêm 1 phó chủ tịch UBND cấp xã theo Kết luận số 187-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với các đơn vị hành chính cấp xã đủ điều kiện, tiêu chí về quy mô dân số từ 50.000 người trở lên; phường có diện tích tự nhiên từ 5,5 km² trở lên, xã có diện tích tự nhiên từ 30km² trở lên và địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.
Thống nhất chủ trương phòng chuyên môn và tương đương, trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã được bố trí bình quân 2 cấp phó theo quy định.
TIN LIÊN QUAN

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện kết luận này; tiến hành rà soát có lộ trình giảm số lượng cấp phó ở các cơ quan nhiều hơn số lượng theo kết luận này. Hướng dẫn UBND cấp xã dừng mô hình phó Chủ tịch UBND cấp xã kiêm nhiệm giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công.

Đồng thời, bổ sung số lượng cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương theo Nghị quyết số 332/NQ-CP của Chính phủ. Chỉ đạo, hướng dẫn các UBND cấp xã đang bố trí vượt số lượng cấp phó và tương đương có phương án giảm số lượng cấp phó đúng theo quy định của pháp luật.

Hơn 80 phường, xã tại TPHCM sắp được bổ sung Phó Chủ tịch UBND - Ảnh 2.

Đồ họa: Tố Trâm

Danh sách 83 đơn vị hành chính cấp xã được tăng thêm 1 phó chủ tịch UBND

Cụ thể: xã Long Điền, xã Hồ Tràm, xã Thái Mỹ, xã Bàu Bàng, phường Long Phước, phường Phú An, phường Long Nguyên, phường Bà Rịa, phường Chánh Hiệp, phường Chánh Phú Hòa, phường Cát Lái, phường Thuận An, phường Phú Thuận, phường Vĩnh Tân, xã Bình Lợi, phường Tân Mỹ, phường An Khánh, phường Phước Thăng, phường Tân Sơn.

Phường Tân Uyên, phường Phú Mỹ, xã Tân An Hội, phường Bình Cơ, phường Tây Nam, xã Hiệp Phước, xã Hưng Long, phường Long Trường, phường Thủ Dầu Một, phường Thới Hòa.

Phường Hòa Lợi, phường Tam Thắng, xã Phú Hòa Đông, phường Rạch Dừa, phường Bến Cát, xã Bình Mỹ, phường Lái Thiêu, phường Tân Tạo, phường Thủ Đức, phường Long Bình, phường Tân Đông Hiệp, phường Bình Dương, phường Phú Lợi, phường Bình Hòa, phường Bình Trưng, xã Xuân Thới Sơn, phường Phước Long, phường Vũng Tàu, phường Tân Thuận, phường Bình Tân.

Xã Củ Chi, phường Tân Hiệp, phường Tân Khánh, xã Tân Nhựt, phường An Phú Đông, phường Trung Mỹ Tây, phường Đông Hòa, phường Tam Bình, phường Linh Xuân, phường Thuận Giao, phường An Phú, xã Nhà Bè, phường Tân Hưng, phường Thới An, phường An Lạc.

Phường Phú Định, phường Bình Đông, phường Bình Trị Đông, phường Bình Hưng Hòa, phường Tăng Nhơn Phú, phường Đông Hưng Thuận, phường Tân Thới Hiệp, phường Hiệp Bình, xã Bình Hưng, xã Vĩnh Lộc, xã Tân Vĩnh Lộc.

Phường Dĩ An, xã Đông Thạnh, phường Tân Phước, phường Sài Gòn, phường Bến Thành, phường Nhiêu Lộc, xã Long Hải, xã Bà Điểm.

Tin liên quan

Xã Bình Hưng, TPHCM phát hiện, xử lý kịp thời hành vi vứt rác bừa bãi

Xã Bình Hưng, TPHCM phát hiện, xử lý kịp thời hành vi vứt rác bừa bãi

(NLĐO) - Trong quá trình tuần tra trên địa bàn xã Bình Hưng, lực lượng cán bộ ấp đã phát hiện, phối hợp xử lý một trường hợp vứt rác sinh hoạt xuống kênh

Mới đến TPHCM, du khách Thổ Nhĩ Kỳ làm rơi điện thoại trên taxi

(NLĐO) - Sau khi làm rơi điện thoại, anh Erden Ergunsah lập tức cơ quan công an trình báo và được hỗ trợ.

Bí thư Thành ủy: HĐND TPHCM giám sát với tinh thần "không né tránh việc khó, không chờ đợi việc mới"

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đã nhấn mạnh như vậy khi đề nghị HĐND TPHCM tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện các công việc

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo