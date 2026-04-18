Thời sự Chính trị

TPHCM chốt phương thức đầu tư Trung tâm Hành chính - chính trị

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Trung tâm Hành chính - chính trị TPHCM sẽ tiếp đón mỗi ngày khoảng 1.500-2.000 lượt công dân và doanh nghiệp thông qua hệ thống "một cửa" hiện đại

Sáng 18-4, tại kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã thông qua dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Quảng trường trung tâm Thành phố và Trung tâm Hành chính của TPHCM. 

Khi được hình thành, Quảng trường trung tâm TPHCM và Trung tâm Hành chính Thành phố sẽ là tổ hợp Trung tâm Hành chính - chính trị mới hiện đại, tập trung, đáp ứng yêu cầu bố trí trụ sở làm việc của các cơ quan quản lý nhà nước, góp phần sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

TPHCM chốt phương thức đầu tư Trung tâm Hành chính - chính trị - Ảnh 1.

HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành Kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề). Ảnh: Hữu Hạnh

Qua đó giảm sự phân tán trụ sở hành chính, sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị và tạo điều kiện để tái bố trí, khai thác các trụ sở hiện hữu cho các mục đích công cộng, dịch vụ đô thị phù hợp theo quy hoạch.

Công trình nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công thông qua việc tổ chức bộ máy hành chính tập trung, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, thực hiện các thủ tục hành chính theo quy trình thống nhất, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả.

Đồng thời, phát triển hệ thống không gian xanh và không gian công cộng; tổ chức không gian kiến trúc - nghệ thuật có chất lượng, tạo điểm nhấn cảnh quan và giá trị biểu tượng cho khu vực hồ Trung tâm Thủ Thiêm, góp phần phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật và bản sắc của TPHCM.

TPHCM chốt phương thức đầu tư Trung tâm Hành chính - chính trị - Ảnh 2.

Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Hữu Hạnh

Dự án có quy mô phục vụ nhu cầu làm việc cho khoảng 6.000-8.000 cán bộ, công chức, viên chức.

Trung tâm Hành chính - chính trị sẽ tiếp đón mỗi ngày khoảng 1.500-2.000 lượt công dân và đại diện doanh nghiệp thông qua hệ thống "một cửa" hiện đại.

Trong khuôn viên công trình có nhà hát dự kiến khoảng 2.000 chỗ khi tổ chức các sự kiện.

Công viên cảnh quan hồ trung tâm sẽ xây dựng những công trình công cộng và các công trình biểu tượng, như cụm công trình tượng đài Thống nhất, đài phun nước, khán đài để phục vụ tiếp đón khoảng 1.000-3.000 lượt khách/ngày vào các ngày trong tuần.

Quảng trường trung tâm TPHCMcó sức chứa tối đa cho các kỳ lễ hội chính trị dự kiến khoảng 268.000 người, và lễ hội văn hóa khoảng 500.000 người.

Dự án có ranh giới phía Bắc giáp đường Tố Hữu; phía Tây giáp sông Sài Gòn; phía Nam giáp đường Mai Chí Thọ; phía Đông giáp đường Nguyễn Cơ Thạch.

Dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 46,72 ha; dự kiến được xây dựng trong 3 năm (2026-2028). Trung tâm Hành chính - chính trị có tổng mức đầu tư khoảng 29.591 tỷ đồng, được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), kết hợp thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách nhà nước.

Trong đó giá trị thanh toán bằng quỹ đất tương ứng khoảng 22.136 tỷ đồng, giá trị thanh toán bằng ngân sách Thành phố, tương ứng khoảng 7.455 tỷ đồng (dự kiến thanh toán trong vòng 3 năm kể từ thời điểm dự án quyết toán hoàn thành và bàn giao cho Nhà nước). Dự án do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn đề xuất thực hiện.

Đề xuất đầu tư gần 30 ngàn tỉ đồng xây Trung tâm hành chính TPHCM

trung tâm hành chính HĐND TPHCM TPHCM phương thức đầu tư Trung tâm Hành chính - chính trị
