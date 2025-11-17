TPHCM: Chủ cửa hàng váy cưới trên đường Hoàng Văn Thụ lãnh 12 năm tù

Ngày 17-11, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Ngọc Thiệt (SN 1992, quê Tiền Giang), chủ cửa hàng váy cưới trên đường Hoàng Văn Thụ (phường Phú Nhuận, TP HCM), 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Theo cáo trạng, tháng 7-2024, thông qua mạng xã hội, Thiệt liên hệ với tài khoản Zalo của chị Mai Thị Thêu để đặt mua các sản phẩm may mặc áo cưới. Thiệt dùng tài khoản Zalo để chốt mẫu mã, số lượng, đơn giá và nhận hóa đơn, biên lai từ chị Thêu.

Chủ cửa hàng váy cưới trên đường Hoàng Văn Thụ lãnh 12 năm tù

Do tin tưởng vào hình ảnh xác nhận chuyển khoản mà Thiệt gửi, chị Thêu tiến hành sản xuất và giao hàng cho cửa hàng của Thiệt. Tuy nhiên, Thiệt đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng cách chỉ chuyển khoản số tiền rất nhỏ so với giá trị đơn hàng, sau đó chỉnh sửa, làm giả số tiền giao dịch để phù hợp với hóa đơn rồi gửi cho chị Thêu nhằm tạo lòng tin.

Tại cơ quan điều tra, Thiệt khai nhận từ ngày 6-7-2024 đến 16-1-2025 đã nhiều lần thực hiện hành vi tương tự, chiếm đoạt của chị Thêu hơn 714 triệu đồng.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là tinh vi, nguy hiểm, xâm hại trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của công dân, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội. Do đó, cần áp dụng hình phạt nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.