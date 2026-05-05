Thời sự Chính trị

TPHCM: Chủ tịch phường, xã chịu trách nhiệm nếu để dịch tả heo châu Phi lây lan

Thiện An

(NLĐO) - TPHCM tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo châu Phi trên địa bàn

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các địa phương, đơn vị liên quan đến nghiên cứu, sản xuất vắc-xin và công tác phòng, chống dịch bệnh Dịch tả heo châu Phi trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và UBND phường, xã, đặc khu tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo châu Phi trên địa bàn thành phố; chủ động theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, kịp thời tham mưu UBND thành phố chỉ đạo xử lý các tình huống phát sinh.

TPHCM: Chủ tịch phường, xã chịu trách nhiệm nếu để Dịch tả heo Châu Phi lây lan - Ảnh 1.

UBND TPHCM yêu cầu thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo châu Phi

Sở An toàn thực phẩm chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND xã, phường, đặc khu tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm; hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm.

Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc lưu thông, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên thị trường; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp, khuyến khích các Viện, Trường, Trung tâm nghiên cứu và các doanh nghiệp công nghệ cao để đặt hàng, giám sát và đánh giá các đề tài nghiên cứu về chủng vi rút tái tổ hợp mới cụ thể là genotype I+II; đảm bảo các công nghệ nghiên cứu được ứng dụng thực chất để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo châu Phi tại thành phố.

Công an TPHCM chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Sở An toàn thực phẩm và UBND phường, xã, đặc khu tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; hành vi giết mổ trái phép, vứt xác động vật chết ra môi trường, che giấu dịch bệnh và các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan.

UBND phường, xã, đặc khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo châu Phi tại địa phương; chủ động xây dựng, cập nhật và tổ chức thực hiện phương án phòng, chống dịch bệnh; huy động các nguồn lực của địa phương để kịp thời xử lý dứt điểm ổ dịch ngay khi mới phát sinh, không để dịch bệnh lây lan diện rộng.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật, thú y, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; các trường hợp giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật không đúng quy định.

Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TPHCM nếu thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để xảy ra dịch bệnh Dịch tả heo châu Phi lây lan trên diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý; gắn kết quả phòng, chống dịch bệnh với việc đánh giá, xếp loại công tác hàng năm của Chủ tịch UBND cấp xã.

Bắt Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long vụ thịt nhiễm virus bệnh dịch tả heo châu Phi

Bắt Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long vụ thịt nhiễm virus bệnh dịch tả heo châu Phi

(NLĐO)- Công an TP Hải Phòng đã bắt Trương Sỹ Toàn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, cùng 3 cán bộ, nhân viên.

Vụ hơn 120 tấn thịt tả heo châu Phi tuồn vào nhà máy: Triệu tập lãnh đạo Công ty CP đồ hộp Hạ Long

(NLĐO)- Công an TP Hải Phòng tiến hành triệu tập lãnh đạo Công ty CP đồ hộp Hạ Long và các phòng chức năng của doanh nghiệp này để điều tra, làm rõ trách nhiệm

Cần Thơ phát hiện dịch tả heo châu Phi tại 4 xã, phường

(NLĐO) - Trước nguy cơ lây lan dịch tả heo châu Phi, Cần Thơ tăng cường kiểm soát vận chuyển, giết mổ và tiêm phòng, nhằm bảo vệ sản xuất chăn nuôi.

