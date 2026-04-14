Thời sự

Cần Thơ phát hiện dịch tả heo châu Phi tại 4 xã, phường

CA LINH

(NLĐO) - Trước nguy cơ lây lan dịch tả heo châu Phi, Cần Thơ tăng cường kiểm soát vận chuyển, giết mổ và tiêm phòng, nhằm bảo vệ sản xuất chăn nuôi.

Ngày 14-4, Sở Tài chính TP Cần Thơ đã có báo cáo gửi UBND thành phố về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026. Trong lĩnh vực nông nghiệp, từ đầu năm đến nay, dịch tả heo châu Phi đã được phát hiện xảy ra tại 6 hộ chăn nuôi heo ở thành phố.

Cần Thơ siết chặt kiểm soát dịch tả heo châu Phi tại 4 xã , phường năm 2026

Thực hiện tiêu độc, khử trùng tại chuồng trại nuôi heo của một hộ dân ở TP Cần Thơ. Nguồn: baocantho.com.vn

Các ổ dịch này tập trung tại địa bàn 4 xã, phường như: Thạnh Hòa, Trường Long Tây, Long Phú và Tân Thạnh. Ngay sau khi phát hiện, ngành thú y đã nhanh chóng phối hợp cùng chính quyền các địa phương triển khai biện pháp dập dịch. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã tiêu hủy tổng cộng 113 con heo mắc bệnh và chết, với tổng khối lượng hơn 5 tấn.

Theo Sở Tài chính TP Cần Thơ, thành phố hiện đang có 1.100 trang trại và 90.000 nông hộ nuôi gia súc, gia cầm. Trong số này đàn heo có gần 506.000 con, nên việc bảo vệ an toàn dịch bệnh là rất quan trọng. Đây là mục tiêu sẽ được ưu tiên quan tâm, vì thành phố mới có 32 cơ sở an toàn với dịch tả heo châu Phi, dịch tả heo cổ điển và bệnh lở mồm long móng.

Trước tình hình này, Cần Thơ đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. Thành phố tăng cường tiêm phòng, kiểm tra kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển, giết mổ và kinh doanh sản phẩm động vật. Các hành vi vi phạm quy định về thú y được xử lý nghiêm nhằm hạn chế nguy cơ lây lan.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát dịch bệnh được đẩy mạnh nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ổ dịch, không để bùng phát trên diện rộng, bảo vệ an toàn đàn vật nuôi và ổn định sản xuất.

