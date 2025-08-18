Ngày 18-8, Đảng bộ phường Tân Phước tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo đại hội có ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM.

Tân Phước có vị trí đặc biệt khi nằm sát sông Thị Vải, kết nối trực tiếp với các tuyến giao thông huyết mạch như: Quốc lộ 51, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường 991B, đường liên cảng, cầu Phước An và đường Vành đai 4 TP HCM. Đây là địa phương hội tụ đầy đủ điều kiện phát triển công nghiệp - cảng biển - logistics, đặc biệt với cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải với hơn 20 cảng biển đang hoạt động, nhiều cảng biển nhất TP HCM.

Lãnh đạo phường Tân Phước nhận hoa chúc mừng đại hội từ Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam TP HCM

Đáng chú ý, Khu Thương mại tự do (FTZ) Cái Mép Hạ đang được nghiên cứu triển khai theo mô hình FTZ thế hệ mới, tích hợp "cảng biển - logistics - công nghiệp - đô thị dịch vụ - cảng hàng không quốc tế". Mô hình này hứa hẹn mang lại đột phá về thương mại, dịch vụ hậu cần, đồng thời gia tăng sức hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cho khu vực.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, phường Tân Phước đặt mục tiêu trở thành trung tâm logistics hiện đại, cửa ngõ thương mại quan trọng kết nối cảng Cái Mép - Thị Vải với sân bay Long Thành. Các chỉ tiêu cụ thể gồm: Tốc độ tăng thu ngân sách bình quân trên 11%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2030 tăng gần 170% so với năm 2025; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia...

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tân Phước

Ba khâu đột phá được xác định là: Triển khai hiệu quả mô hình FTZ Cái Mép Hạ; thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số; cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện để kinh tế tư nhân bứt phá....

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Võ Văn Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM đề nghị phường khẩn trương định hình không gian phát triển mới, có tầm nhìn dài hạn, hạ tầng đồng bộ, dân số hợp lý, nguồn nhân lực chất lượng cao. Ông nhấn mạnh cần tập trung vào các lĩnh vực then chốt tạo giá trị gia tăng, phát huy nội lực và tranh thủ hiệu quả nguồn lực bên ngoài như vốn, công nghệ, tri thức, hợp tác quốc tế.

Ông Võ Văn Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Về kinh tế, phường cần khai thác tối đa lợi thế từ hệ thống cảng biển và giao thông để phát triển công nghiệp, logistics, dịch vụ hiện đại; tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển; thúc đẩy chuyển đổi số, thu hút đầu tư công nghệ cao...

Đại hội cũng ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tân Phước nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó, ông Dương Ngọc Châu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.



