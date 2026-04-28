Giáo dục

Ngày cuối đăng ký nguyện vọng thi lớp 10 ở TPHCM: Có nên điều chỉnh nguyện vọng?

Đặng Trinh

(NLĐO)- Sau 17 giờ hôm nay, 28-4, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ khóa cổng đăng ký tuyển sinh lớp 10. Sau đó, thí sinh không thể thêm hay bỏ nguyện vọng đăng ký

Hôm nay, 28-4, là ngày cuối thí sinh thi lớp 10 năm học 2026-2027 tại TPHCM thực hiện đăng ký nguyện vọng thi lớp 10 trên hệ thống tuyển sinh của thành phố tại địa chỉ: https://ts10.hcm.edu.vn. Thời gian đăng ký nguyện vọng kéo dài đến hết 17 giờ hôm nay.

Trong sáng 28-4, hệ thống tuyển sinh lớp 10 của TPHCM ghi nhận gần 167.000 thí sinh đăng ký thi, đạt tỉ lệ gần 99%.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, sau 17 giờ hôm nay, sở sẽ khóa cổng đăng ký tuyển sinh lớp 10. Sau thời điểm này, các đơn vị và thí sinh không thể thêm hay loại bỏ nguyện vọng đăng ký.

Chậm nhất 16 giờ ngày 4-5, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ công bố số liệu tổng hợp thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào từng trường THPT công lập.

Từ 17 giờ ngày 4-5 đến 17 giờ ngày 8-5, phụ huynh, học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký. Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý chỉ được thay đổi nguyện vọng, thứ tự nguyện vọng; không được thêm hoặc loại bỏ thí sinh ra khỏi danh sách đăng ký dự thi.

Thí sinh dự ngày hội tư vấn tuyển sinh lớp 10 năm 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức. Ảnh: Quang Liêm

Trước câu hỏi có nên điều chỉnh nguyện vọng đăng ký thi lớp 10 hay không, ông Huỳnh Văn Đà, Phòng Quản lý chất lượng giáo dục - Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết sau khi sở thống kê và công bố số lượng đăng ký vào từng trường, phụ huynh và học sinh cân nhắc theo hai yếu tố. 

"Cụ thể, nếu trường đã đăng ký mà ổn định, không biến động nhiều thì giữ nguyên nguyện vọng. Ngược lại, nếu trường đã đăng ký có tỉ lệ "chọi" cao thì đổi thành trường khác tương đồng về điểm chuẩn các năm, trường mới đăng ký có thể xa hơn để đảm bảo an toàn" - ông Huỳnh Văn Đà khuyên.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại TPHCM diễn ra trong 2 ngày 1 và 2-6. Thí sinh sẽ dự thi 3 môn: Ngữ văn, toán và ngoại ngữ. Trong đó, ngữ văn và toán có thời gian làm bài 120 phút/môn, ngoại ngữ 90 phút. Riêng thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên/tích hợp sẽ làm thêm bài thi chuyên/tích hợp với thời gian 150 phút. 

Sở GD-ĐT TPHCM cho biết số học sinh tốt nghiệp lớp 9 năm học này là 169.080 em, tăng 42.734 học sinh so với năm học trước.

So với chỉ tiêu 70% học sinh tốt nghiệp lớp 9 được vào học lớp 10 các trường THPT công lập, TPHCM dự kiến khoảng hơn 50.000 học sinh phải tìm hướng đi khác.

Trong đó, khu vực 1 (TPHCM trước đây) tăng 27.106 học sinh, khu vực 2 (Bình Dương) tăng 8.419 học sinh, khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu) tăng 7.209 học sinh.

TPHCM chính thức "chốt" những quy định quan trọng đối với kỳ thi lớp 10

(NLĐO)- Mỗi thí sinh được đăng ký 3 nguyện vọng vào tất cả các trường THPT công lập có tuyển sinh lớp 10 thường trong năm học 2026-2027

