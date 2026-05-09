TPHCM coi trọng việc mở rộng hợp tác với Ba Lan

Tối 9-5, lễ kỷ niệm Quốc khánh Ba Lan đã được tổ chức tại TPHCM. Được sự ủy quyền của lãnh đạo thành phố, phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM Phạm Dứt Điểm đánh giá cao những thành tựu vượt bậc mà Ba Lan đã đạt được thời gian qua, đặc biệt việc Ba Lan vươn lên trở thành một trong 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới, dẫn đầu trong các lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hiện đại hóa công nghiệp.

Vị thế ngày càng quan trọng của Ba Lan trong Liên minh châu Âu (EU) và trên trường quốc tế không chỉ phản ánh năng lực điều hành xuất sắc mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của một dân tộc giàu truyền thống.

Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM Phạm Dứt Điểm phát biểu tại sự kiện

Mối quan hệ giữa Việt Nam và Ba Lan là một hành trình dài hơn 7 thập kỷ, được xây dựng trên nền tảng của sự chân thành và tin cậy. Ông Phạm Dứt Điểm nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ quý báu mà Ba Lan đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng gian khổ đấu tranh giành độc lập, cũng như trong công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh. Tình cảm đó là tài sản vô giá mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp”.

Ba Lan duy trì vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu. Việt Nam tự hào là đối tác thương mại hàng đầu của Ba Lan tại khu vực Đông Nam Á. Sự bổ trợ giữa hai nền kinh tế là vô cùng lớn.

Ông Phạm Dứt Điểm cho rằng với việc thực thi hiệu quả Hiệp định EVFTA, dư địa cho hàng hóa và đầu tư giữa hai bên sẽ còn mở rộng mạnh mẽ, đặc biệt trong các lĩnh vực xanh và công nghệ cao.

Bên cạnh kinh tế, các lĩnh vực giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ cũng đạt được những bước tiến đáng khích lệ.

Việc Ba Lan tăng số lượng học bổng cho sinh viên Việt Nam lên 50 suất mỗi năm là một nghĩa cử cao đẹp, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Việt Nam, TPHCM mong muốn cùng các đối tác Ba Lan thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác có tiềm năng như thương mại, đầu tư, giáo dục – đào tạo, công nghệ cao, y tế, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, văn hóa và du lịch.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam Joanna Skoczek phát biểu tại sự kiện hôm 9-5

Cũng tại buổi lễ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam Joanna Skoczek cho biết cho biết Việt Nam chính là đối tác quan trọng và triển vọng nhất của Ba Lan trong khu vực Đông Nam Á.

Ba Lan rất vui mừng về sự phát triển của quan hệ song phương với Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục, văn hóa và quốc phòng.

Bà cho biết sự hiện diện của Ba Lan tại TPHCM là minh chứng sống động cho cam kết về mối quan hệ song phương trong các lĩnh vực kinh tế, học thuật và giao lưu nhân dân là nghiêm túc và bền vững.

