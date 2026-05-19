Pháp luật

TPHCM: Công an kêu gọi người từng thực hiện thẩm mỹ xâm lấn ở cơ sở Bee Hin đến trình báo

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Công an xã Phú Giáo kêu gọi người từng làm đẹp tại cơ sở Bee Hin trình báo sau khi phát hiện nhiều dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn trái phép.

Ngày 19-5, Công an xã Phú Giáo (TPHCM) cho biết đang kêu gọi những người từng thực hiện dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn tại cơ sở Bee Hin đến trình báo để phục vụ công tác điều tra, xử lý vi phạm.

Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất cơ sở thẩm mỹ Bee Hin tại xã Phú Giáo, TPHCM. Ảnh: Công an xã Phú Giáo

Trước đó, ngày 17-5, Công an xã Phú Giáo phối hợp Phòng Văn hóa - Xã hội và Trạm Y tế xã tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh thẩm mỹ Bee Hin do bà Nguyễn Thị Đ. làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở xuất trình giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nhưng không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và không có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở bố trí phòng thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ cùng nhiều dụng cụ, thiết bị phục vụ hoạt động xâm lấn cơ thể như dao mổ, bơm kim tiêm, thuốc gây tê dạng tiêm, filler, thuốc sát trùng và các thiết bị y tế khác.

Nhiều dụng cụ phục vụ hoạt động thẩm mỹ xâm lấn được phát hiện tại cơ sở Bee Hin. Ảnh: Công an xã Phú Giáo

Đáng chú ý, cơ sở này còn lập fanpage và tài khoản Facebook để quảng cáo các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn như tiêm filler, cắt mí, nhấn mí, cắt môi, tạo má lúm đồng tiền…

Theo cơ quan công an, đây là những kỹ thuật chuyên môn chỉ được phép thực hiện bởi bác sĩ có chuyên khoa phù hợp tại các cơ sở đủ điều kiện hoạt động theo quy định pháp luật.

Làm việc với đoàn kiểm tra, bà Nguyễn Thị Đ. thừa nhận trực tiếp thực hiện các dịch vụ trên dù không có bác sĩ chuyên môn.

Công an xã Phú Giáo kêu gọi người từng làm đẹp tại cơ sở Bee Hin đến trình báo phục vụ điều tra. Ảnh: Công an xã Phú Giáo

Ngoài các vi phạm liên quan hoạt động khám chữa bệnh, cơ sở còn phát sinh rác thải y tế nguy hại như kim tiêm sắc nhọn, bông băng dính máu có nguy cơ lây nhiễm nhưng không được thu gom, xử lý đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh.

Hiện Công an xã Phú Giáo đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để tham mưu xử lý chủ cơ sở theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an cũng đề nghị những người từng thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn tại cơ sở Bee Hin đến Công an xã Phú Giáo trình báo nhằm phục vụ công tác xác minh, xử lý vụ việc.

Theo Công an xã Phú Giáo, thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tiếp tục phối hợp tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở thẩm mỹ, spa hoạt động không phép, vượt phạm vi chuyên môn nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng và quyền lợi chính đáng của người dân.

