Kẻ trộm bị Công an TPHCM bắt do nhìn chằm chằm vào camera

Ngày 18-5, Công an phường Tây Thạnh (TPHCM) cho biết vừa phối hợp Công an TPHCM bắt giữ đối tượng Lê Quang Giàu (SN 1999) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, công an tiếp nhận tin báo từ Trường Tiểu học Lê Lai về việc xảy ra vụ mất trộm tài sản là một máy tính xách tay.

Kẻ trộm nhìn chằm chằm vào camera

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an phường Tây Thạnh đã chỉ đạo các tổ công tác khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, trích xuất hệ thống camera an ninh và tổ chức truy xét đối tượng gây án với quyết tâm sớm thu hồi tài sản cho đơn vị bị hại.

Đối tượng (trái) bị công an bắt sau 12 giờ thực hiện vụ trộm

Song song với đó, lực lượng cảnh sát khu vực tăng cường nắm tình hình địa bàn, vận động người dân tích cực cung cấp thông tin liên quan đến các đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Từ các dữ liệu thu thập được, lực lượng công an phân tích đặc điểm nhận dạng, hướng di chuyển của nghi phạm.

Chỉ sau 12 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận tin báo, Công an phường Tây Thạnh đã bắt giữ đối tượng Giàu khi đang lẩn trốn tại phường Diên Hồng, TPHCM.

Tang vật liên quan đến vụ trộm cũng đã được lực lượng chức năng thu hồi.

Tại cơ quan công an, Giàu khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản do cần tiền chi tiêu cá nhân.

Qua vụ việc trên, Công an TPHCM khuyến cáo các cơ quan, trường học, doanh nghiệp và người dân cần nâng cao cảnh giác trong công tác bảo vệ tài sản.

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, gia cố cửa khóa, lắp đặt hệ thống camera giám sát và bố trí người trông coi tại các khu vực trọng yếu.