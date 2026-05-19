Pháp luật

Công an TPHCM bắt giám đốc Công ty Tư vấn Đầu tư Thương mại Cửu Long

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt giám đốc Công ty Tư vấn Đầu tư Thương mại Cửu Long và kêu gọi những người liên quan hợp tác điều tra

Ngày 19-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt Trần Quang Vũ (SN 1973) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Đây là một trong những vụ việc được phát hiện khi thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TPHCM về đợt cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, làm sạch địa bàn thành phố

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Quang Vũ là người thành lập Công ty Cổ phần Thiết kế Đầu tư Xây dựng Cửu Long, do Vũ làm Giám đốc; hiện doanh nghiệp này đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại Cửu Long. 

Trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2022, Vũ đã tiếp cận nhiều cá nhân và doanh nghiệp, trong đó có bà Nguyễn Hoàng M. và ông Lê Hồng P..

Vũ đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có khả năng “lo thủ tục pháp lý” cho các công trình xây dựng, dự án nhà ở và công trình thương mại.

Để tạo dựng lòng tin, Vũ sử dụng pháp nhân công ty ký kết hợp đồng thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng. 

Sau khi nhận tiền của các bị hại, Vũ cấu kết với các đối tượng khác làm giả nhiều loại tài liệu như chứng chỉ quy hoạch, giấy phép xây dựng và các văn bản mang danh nghĩa cơ quan quản lý nhà nước. Những giấy tờ giả này được cung cấp cho bị hại nhằm tạo vỏ bọc rằng hồ sơ đã được cơ quan chức năng phê duyệt hợp pháp.

Tin tưởng vào các tài liệu nêu trên, nhiều cá nhân và doanh nghiệp tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc giao tài sản cho các đối tượng. 

Bằng thủ đoạn này, Trần Quang Vũ cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 22 tỉ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản cho người bị hại.

Quá trình điều tra, Công an TPHCM xác định Ngô Minh Tuấn (SN 1983) có liên quan đến vụ án này. Phòng Cảnh sát kinh tế kêu gọi Ngô Minh Tuấn nhanh chóng đến cơ quan công an trình diện, hợp tác điều tra, thành khẩn khai báo để được xem xét áp dụng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đề nghị những ai là bị hại của Trần Quang Vũ sớm liên hệ Điều tra viên Nguyễn Minh Đức, Đội 4, PC03, số điện thoại 0937.620.620 để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Thông qua vụ án trên, Công an TPHCM khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch liên quan đến thủ tục pháp lý xây dựng và đầu tư dự án. Cần chủ động kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền, không nên tin tưởng vào các đối tượng tự xưng có “quan hệ” hoặc hứa hẹn “lo thủ tục nhanh” để tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

