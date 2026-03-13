HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

TPHCM công bố kết quả kết quả thi học sinh giỏi lớp 12: Lộ diện trường có nhiều giải nhất

Đặng Trinh

(NLĐO)- Sáng 13-3, Sở GD-ĐT TPHCM chính thức công bố kết quả thi học sinh giỏi lớp 12 cấp TP năm học 2025-2026.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết kết quả được sở gửi về từng trường có học sinh tham dự. Học sinh tra cứu kết quả tại trường mình theo học. 

Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp TP năm học 2025-2026 có 242 trường tham dự, trong đó có 223 trường có học sinh đạt giải, chiếm tỉ lệ 92,15% thí sinh dự thi. Trong đó, có 158 trường công lập có học sinh đạt giải, tỉ lệ 70,85%. 65 trường tư thục có học sinh đạt giải, chiếm tỉ lệ 29,15%. 41 trường có học sinh đạt giải nhất, trong đó 37 trường công lập và 4 trường ngoài công lập. 

TPHCM công bố kết quả kết quả thi học sinh giỏi lớp 12: Lộ diện trường nhiều giải nhất - Ảnh 1.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ tại kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp TP, tổ chức hôm 4-3

Trong số các trường có học sinh đạt giải, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (KV1) đứng top đầu trường có nhiều giải với 305 giải, sau đó là các Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn với 202 giải, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa với 177 giải, THPT Gia Định với 156 giải, THPT Nguyễn Thượng Hiền với 142 giải, THPT Mạc Đĩnh Chi với 125 giải, THPT chuyên Hùng Vương với 117 giải, THPT Nguyễn Hữu Huân với 115 giải. 

Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 của TPHCM năm học 2025-2026 có 9.082 học sinh tham gia dự thi, đông nhất từ trước đến nay. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức với quy mô TPHCM mới sau hợp nhất với Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Năm nay, kỳ thi được tổ chức tại 6 điểm thi, rải đều ở cả 3 khu vực. Cụ thể, khu vực 1 gồm các điểm thi: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tổ chức thi các môn vật lý, hóa học, sinh học, tin học; Trường THPT Trưng Vương tổ chức thi các môn ngữ văn, toán, giáo dục kinh tế và pháp luật; Trường THPT Bùi Thị Xuân tổ chức thi các môn lịch sử, ngoại ngữ; Trường THPT Gia Định tổ chức thi các môn địa lý, công nghệ.

Khu vực 1 TPHCM có 6.781 thí sinh dự thi; khu vực 2 Bình Dương với 1.159 thí sinh; khu vực 3 Bà Rịa – Vũng Tàu với 1.142 thí sinh dự thi. Trong đó, riêng khu vực 1 có số lượng thí sinh tham gia đủ ở cả 11 môn thi, khu vực 2 không có thí sinh dự thi môn tiếng Pháp, khu vực 3 không có thí sinh dự thi môn tiếng Pháp và tiếng Trung.

TPHCM công bố kết quả kết quả thi học sinh giỏi lớp 12: Lộ diện trường nhiều giải nhất - Ảnh 2.

Giáo viên và học sinh Trường THPT Hùng Vương tại lễ ra quân đội tuyển thi học sinh giỏi lớp 12 cấp TP

Tiếng Anh là môn có số thí sinh tham gia dự thi đông nhất, lên đến 1.203 thí sinh; kế đó là toán, ngữ văn với 1.059 thí sinh/môn. Các môn khoa học tự nhiên gồm vật lý, hóa học, sinh học cũng là những môn chiếm ưu thế về số lượng thí sinh dự thi, cụ thể môn sinh học có 841 thí sinh tham gia dự thi, hóa học với 919 thí sinh, vật lý với 945 thí sinh. Số lượng thí sinh tham gia dự thi ở các môn khoa học xã hội như sau: Địa lý với 787 thí sinh, lịch sử có 779 thí sinh…

Môn có số lượng thí sinh tham gia dự thi ít nhất là tiếng Nhật với 33 thí sinh, tiếng Pháp với 39 thí sinh.

Theo Sở GD-ĐT TP, nội dung thi học sinh giỏi lớp 12 cấp TP nằm trong chương trình GDPT 2018, theo định hướng đánh giá năng lực tư duy và vận dụng thực tiễn của học sinh.

TP chỉ xếp giải cá nhân (nhất, nhì, ba) theo từng môn thi. Tỉ lệ giải đối với mỗi môn thi: 5% giải nhất, 20% giải nhì, 35% giải ba trên tổng số học sinh dự thi.

TPHCM công bố kết quả kết quả thi học sinh giỏi lớp 12: Lộ diện trường nhiều giải nhất - Ảnh 3.TPHCM ra quân đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia sau sáp nhập

(NLĐO)- Sau sáp nhập, đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia của TPHCM có 567 em, dự thi 12 môn học.

Học sinh đoạt giải nhất trong cuộc thi học sinh giỏi lớp 12 cấp TP sẽ được thưởng 12 triệu đồng/học sinh theo Nghị quyết 86/2025 của HĐND TPHCM quy định một số chính sách khuyến khích giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên, giảng viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng các học sinh, sinh viên, học viên đoạt các giải trên địa bàn TPHCM.

