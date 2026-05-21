Lao động

TPHCM: Công đoàn phường Bảy Hiền "Cảm ơn người lao động"

Tin-ảnh: MAI CHI

(NLĐO) - Tại chương trình, Công đoàn phường Bảy Hiền, TPHCM đã trao tặng 94 phần quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18, sáng 21-5, Công đoàn phường Bảy Hiền, TPHCM đã tổ chức chương trình "Cảm ơn người lao động". Chương trình nhằm tôn vinh giá trị của người lao động, cảm ơn những đóng góp tích cực của lực lượng đoàn viên, người lao động cho sự phát triển của đơn vị, doanh nghiệp và địa phương.

TPHCM: Công đoàn phường Bảy Hiền cảm ơn người lao động - Ảnh 1.

Đại biểu và người lao động tham dự chương trình "Cảm ơn người lao động" do Công đoàn phường Bảy Hiền, TPHCM tổ chức

Tại chương trình, Công đoàn phường đã trao tặng 94 phần quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng/phần gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

TPHCM: Công đoàn phường Bảy Hiền cảm ơn người lao động - Ảnh 3.

Người lao động khó khăn nhận quà do Công đoàn phường Bảy Hiền trao tặng

Được nhận quà tại chương trình, bà Đào Thị Tâm Vân, bảo mẫu Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, cảm thấy rất vui và vinh hạnh khi được tổ chức Công đoàn quan tâm, chăm lo.

Làm việc hơn 11 năm tại trường, thu nhập của bà Vân hiện hơn 6 triệu đồng/tháng. Còn chồng bà là lao động tự do nhưng nay lớn tuổi, sức khỏe yếu nên thu nhập không ổn định. Tổng thu nhập của 2 vợ chồng bà Vân hiện phải gói ghém mới đủ chi tiêu nên cuộc sống khá khó khăn.

TPHCM: Công đoàn phường Bảy Hiền cảm ơn người lao động - Ảnh 4.

Bà Tôn Nữ Hồng Châu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bảy Hiền, TPHCM trao quà cho người lao động khó khăn

Ông Huỳnh Công Thiện, Chủ tịch Công đoàn phường Bảy Hiền, cho biết, dịp Tháng Công nhân năm nay, ngoài tập trung cho các hoạt động chăm lo đời sống vật chất cho đoàn viên, người lao động khó khăn, bệnh nan y, hiểm nghèo, Công đoàn phường còn tổ chức hội thao CNVC-LĐ với các môn thi đấu như bóng đá, kéo co, nhảy bao bố…nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho người lao động.

TPHCM: Công đoàn phường Bảy Hiền cảm ơn người lao động - Ảnh 5.

Đoàn viên, lao động tham gia chương trình "Cảm ơn người lao động" dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Đồng thời, tổ chức hội nghị đối thoại "Lắng nghe người lao động - Thúc đẩy việc làm, ổn định và an sinh" giữa lãnh đạo phường với đoàn viên, người lao động. Nội dung đối thoại tập trung vào các vấn đề như việc làm, thu nhập, BHXH, BHYT, BHTN, điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động, nhà ở, đào tạo nghề, an sinh cho người lao động khó khăn…

15 tỉ đồng "cảm ơn người lao động"

15 tỉ đồng "cảm ơn người lao động"

Công đoàn các KCX-CN TP HCM đã khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 17 và tổ chức chương trình "Cảm ơn người lao động" năm 2025.

Ấm áp, ý nghĩa chương trình "Cảm ơn người lao động"

(NLĐO)- Hơn 500 lao động có hoàn cảnh khó khăn được khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí và tặng quà (trị giá 1 triệu đồng/phần) tại Chương trình "Cảm ơn Người lao động"

"Cảm ơn người lao động" bằng hoạt động chăm lo thiết thực

Sáng nay, 14-5, chương trình "Cảm ơn người lao động (NLĐ)" do LĐLĐ TP HCM phối hợp LĐLĐ quận Bình Tân tổ chức sẽ diễn ra tại Nhà Văn hóa Lao động quận.

