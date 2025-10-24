Công đoàn phường Bảy Hiền phấn đấu phát triển ít nhất 4.800 đoàn viên mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Công đoàn phường Bảy Hiền phấn đấu phát triển ít nhất 4.800 đoàn viên mới

MAI CHI

(NLĐO) - Ông Huỳnh Công Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn phường Bảy Hiền, TP HCM

Chiều 24-10, Hội nghị đại biểu Công đoàn phường phường Bảy Hiền, TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã diễn ra với sự tham gia của 64 đại biểu, đại diện cho 12.464 đoàn viên thuộc 293 Công đoàn cơ sở.

Một số hình ảnh tại Hội nghị đại biểu Công đoàn phường Bảy Hiền, TP HCM

Với mục tiêu chung phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, vị thế của tổ chức Công đoàn được khẳng định là trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân - lao động, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Công đoàn phường đặt ra phương hướng hoạt động trọng tâm thời gian tới là xây dựng tổ chức và hoạt động Công đoàn vững mạnh toàn diện từ phường đến cơ sở.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở, cũng như năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ Công đoàn nhằm thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Công đoàn phường Bảy Hiền phấn đấu phát triển ít nhất 4.800 đoàn viên mới - Ảnh 1.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị đại biểu Công đoàn phường Bảy Hiền

Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi-  lao động sáng tạo gắn với việc tăng năng suất, hiệu quả lao động và tăng thu nhập; Chú trọng phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; Tích cực xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp.

Công đoàn phường Bảy Hiền phấn đấu phát triển ít nhất 4.800 đoàn viên mới - Ảnh 2.

Bà Tôn Nữ Hồng Châu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bảy Hiền, phát biểu chỉ đạo hội nghị

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, Công đoàn phường Bảy Hiền đề ra 15 chỉ tiêu phấn đấu, chia thành 4 nhóm. Trong đó, đáng chú ý là các chỉ tiêu: đến cuối nhiệm kỳ phát triển ít nhất 4.800 đoàn viên mới; 100% doanh nghiệp có từ 20 lao động (có hợp đồng lao động không xác định thời hạn trở lên) thành lập Công đoàn cơ sở và trên 85% người lao động làm việc chính thức là đoàn viên Công đoàn; Phấn đấu kết nạp 50% số lao động khu vực phi chính thức vào Công đoàn Việt Nam...

Công đoàn phường Bảy Hiền phấn đấu phát triển ít nhất 4.800 đoàn viên mới - Ảnh 3.

Ban chấp hành Công đoàn phường Bảy Hiền, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt hội nghị

Công đoàn phường Bảy Hiền phấn đấu phát triển ít nhất 4.800 đoàn viên mới - Ảnh 4.

Ông Huỳnh Công Thiện là Chủ tịch Công đoàn phường Bảy Hiền

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, bà Tôn Nữ Hồng Châu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bảy Hiền, nhấn mạnh Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2025-2030, đã được triển khai thực hiện với định hướng xây dựng phường gần dân, sát dân, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nâng cao chất lượng sống của nhân dân. 

Góp phần vào mục tiêu đó, Đảng ủy mong Công đoàn phường phải tập trung đổi mới toàn diện nội dung, phương thức hoạt động, đưa hoạt động Công đoàn gắn với cơ sở nhằm thiết thực phục vụ đoàn viên, lao động. 

Đồng thời, cần xây dựng, xác định rõ các kế hoạch, chương trình hành động, phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể, xác định rõ người, rõ việc, đúng lộ trình; đẩy mạnh phát huy vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi đoàn viên - lao động; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn...

Công đoàn phường Bảy Hiền phấn đấu phát triển ít nhất 4.800 đoàn viên mới - Ảnh 5.

Các đại biểu tham dự hội nghị đóng góp cho Quỹ " Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc"

Tại Hội nghị, Ban chấp hành Công đoàn Phường Bảy Hiền được chỉ định cũng đã ra mắt đại biểu. Ông Huỳnh Công Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn phường Bảy Hiền.

Tin liên quan

Tích cực chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên - lao động

Tích cực chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên - lao động

Hội nghị đại biểu Công đoàn phường Sài Gòn và phường Bảy Hiền, TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, cùng diễn ra hôm nay (24-10).

Công đoàn phường Tân Phú: Lấy đoàn viên - lao động làm trung tâm hoạt động

(NLĐO) - Ông Hoàng Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn phường Tân Phú, TP HCM

Nỗ lực đơn giản hóa quy trình thành lập Công đoàn cơ sở

(NLĐO)- Giải pháp về số hóa hồ sơ và rút ngắn thời gian hỗ trợ doanh nghiệp thành lập Công đoàn cơ sở là bước đột phá trong công tác thành lập Công đoàn cơ sở

người lao động đoàn viên Công đoàn phường Bảy Hiền hội nghị Công đoàn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo