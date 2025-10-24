Công đoàn phường Bảy Hiền phấn đấu phát triển ít nhất 4.800 đoàn viên mới

Chiều 24-10, Hội nghị đại biểu Công đoàn phường phường Bảy Hiền, TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã diễn ra với sự tham gia của 64 đại biểu, đại diện cho 12.464 đoàn viên thuộc 293 Công đoàn cơ sở.

Một số hình ảnh tại Hội nghị đại biểu Công đoàn phường Bảy Hiền, TP HCM

Với mục tiêu chung phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, vị thế của tổ chức Công đoàn được khẳng định là trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân - lao động, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Công đoàn phường đặt ra phương hướng hoạt động trọng tâm thời gian tới là xây dựng tổ chức và hoạt động Công đoàn vững mạnh toàn diện từ phường đến cơ sở.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở, cũng như năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ Công đoàn nhằm thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị đại biểu Công đoàn phường Bảy Hiền

Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi- lao động sáng tạo gắn với việc tăng năng suất, hiệu quả lao động và tăng thu nhập; Chú trọng phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; Tích cực xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp.

Bà Tôn Nữ Hồng Châu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bảy Hiền, phát biểu chỉ đạo hội nghị

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, Công đoàn phường Bảy Hiền đề ra 15 chỉ tiêu phấn đấu, chia thành 4 nhóm. Trong đó, đáng chú ý là các chỉ tiêu: đến cuối nhiệm kỳ phát triển ít nhất 4.800 đoàn viên mới; 100% doanh nghiệp có từ 20 lao động (có hợp đồng lao động không xác định thời hạn trở lên) thành lập Công đoàn cơ sở và trên 85% người lao động làm việc chính thức là đoàn viên Công đoàn; Phấn đấu kết nạp 50% số lao động khu vực phi chính thức vào Công đoàn Việt Nam...

Ban chấp hành Công đoàn phường Bảy Hiền, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt hội nghị

Ông Huỳnh Công Thiện là Chủ tịch Công đoàn phường Bảy Hiền

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, bà Tôn Nữ Hồng Châu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bảy Hiền, nhấn mạnh Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2025-2030, đã được triển khai thực hiện với định hướng xây dựng phường gần dân, sát dân, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Góp phần vào mục tiêu đó, Đảng ủy mong Công đoàn phường phải tập trung đổi mới toàn diện nội dung, phương thức hoạt động, đưa hoạt động Công đoàn gắn với cơ sở nhằm thiết thực phục vụ đoàn viên, lao động.

Đồng thời, cần xây dựng, xác định rõ các kế hoạch, chương trình hành động, phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể, xác định rõ người, rõ việc, đúng lộ trình; đẩy mạnh phát huy vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi đoàn viên - lao động; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn...

Các đại biểu tham dự hội nghị đóng góp cho Quỹ " Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc"

Tại Hội nghị, Ban chấp hành Công đoàn Phường Bảy Hiền được chỉ định cũng đã ra mắt đại biểu. Ông Huỳnh Công Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn phường Bảy Hiền.