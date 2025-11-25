HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TPHCM: Cử tri băn khoăn khi sử dụng xe máy điện

QUỐC ANH

(NLĐO) - Cử tri lo lắng về chi phí vận hành xe máy điện khi mùa mưa ngập nước, dễ hư pin. Trời nắng cũng dễ hư pin. Ngoài ra, điểm sạc pin cũng hạn chế.

Sở Xây dựng TPHCM vừa có công văn trả lời ý kiến cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lo lắng chi phí và bất tiện

Trong đó, cử tri Lê Phương Thúy, khu phố 30, phường Trung Mỹ Tây, đề nghị xem xét bài toán kinh phí vận hành xe điện cho đối tượng thu nhập thấp.

TPHCM: Cử tri băn khoăn khi sử dụng xe máy điện - Ảnh 1.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an TPHCM cho biết từ 10-10-2024 đến 5-10-2025 thì trên địa bàn thành phố có 41 vụ cháy liên quan tới phương tiện sử dụng điện (ẢNH: LÊ VĨNH).

Theo bà, giá xe điện hiện nay giao động từ 10 đến vài chục triệu đồng một xe, thế nhưng chính sách bảo hành pin cho xe rất thấp chỉ từ 1 - 2 năm với điều kiện là pin phải còn tem niêm phong, không bị ngập nước, móp méo, va đập.

"Trong khi đó, thời tiết mưa nhiều, nhiều tuyến đường ngập nước dễ hư pin. Pin được ví như quả tim của xe điện, nếu hư pin thì xem như phải mua pin khác, với chi phí hơn 50% giá trị một xe" - cử tri nêu ý kiến.

Ngoài ra, còn trời nắng nóng vận hành xe điện rất nóng, dễ bị hư. Chi phí sạc cũng rất tốn kém và hiện không có nhiều trạm sạc.

Đã vậy, khó khăn nữa là các chung cư, nhà trọ hiện nay hầu như đều không cho phép sạc xe máy điện, ô tô điện, vì dễ gây cháy nổ.

Vì vậy, cử tri kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan tới xe điện để người dân rõ, lựa chọn chuyển đổi phương tiện hay không.

Thành phố sẽ có chính sách hỗ trợ

Sở Xây dựng TPHCM cho biết, đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp đầu tư phát triển cung cấp năng lượng cho phương tiện giao thông xanh thuộc phạm vi nghiên cứu đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố và hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương.

Hiện nay, Sở Xây dựng đang hoàn chỉnh đề án để lấy ý kiến các đơn vị, dự kiến trình UBND TPHCM trong tháng 11-2025.

Công an TPHCM nói về sự có cháy pin xe điện.

Theo Sở Xây dựng, bố trí chỗ xe điện và địa điểm sạc xe điện cho xe động cơ điện tại chung cư, nhà cao tầng đã được quy định cụ thể tại Luật Nhà ở 2023 và Nghị định 95/2024 (quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở).

Để bảo đảm PCCC, chính quyền địa phương, nhà đầu tư, ban quản trị chung cư, người dân cần tuân thủ áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định liên quan việc bố trí khu vực đậu xe và khu vực sạc xe điện, xe máy điện tại chung cư, bãi xe công cộng.

Theo Sở Xây dựng, để đáp ứng tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của phương tiện điện và nâng cao chất lượng dịch vụ sạc, trong giai đoạn tới, TPHCM sẽ đồng thời triển khai mạnh mẽ hệ thống tủ hoán đổi pin cho xe máy điện tại các vị trí thuận tiện trên hè phố nhằm rút ngắn thời gian sạc cho người dùng và góp phần thúc đẩy quá trình chuyển sang giao thông xanh của thành phố.

Khuyến cáo sử dụng xe điện

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TPHCM khuyến cáo khi sử dụng xe điện để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy nên kiểm tra định kỳ và bảo dưỡng cho cả xe điện và hệ thống điện trong nhà ở, các khu chung cư để đảo bảo chúng hoạt động đúng cách và không gặp vấn đề.

Kiểm tra pin, hệ thống sạc và các bộ phận khác của xe điện để phát hiện sớm các dấu hiệu hỏng hóc hoặc mòn.

Sử dụng thiết bị sạc chính hãng và đảm bảo rằng nó đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn. Không sử dụng các khối pin trôi nổi trên thị trường (hàng OEM) để tự thay thế cho khối pin trên xe của mình. Để các xe cơ giới chạy bằng điện ở nơi thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ do pin.

Không nên cắm sạc để từ ngày này sang ngày khác hoặc sạc qua đêm mà không có sự giám sát. Đây là điều nhiều người vẫn làm vì sự tiện lợi để đầy pin hôm sau sử dụng nhưng chúng có nguy cơ cháy nổ nếu bộ sạc đang sử dụng hỏng dẫn đến xảy ra hiện tượng quá điện áp trên pin.

Ngoài ra, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang nghiên cứu, thử nghiệm các chất chữa cháy; trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy chuyên dụng phù hợp với đặc tính cháy nổ của pin Li-ion.

