TPHCM: Cử tri băn khoăn khi sử dụng xe máy điện

Sở Xây dựng TPHCM vừa có công văn trả lời ý kiến cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lo lắng chi phí và bất tiện

Trong đó, cử tri Lê Phương Thúy, khu phố 30, phường Trung Mỹ Tây, đề nghị xem xét bài toán kinh phí vận hành xe điện cho đối tượng thu nhập thấp.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an TPHCM cho biết từ 10-10-2024 đến 5-10-2025 thì trên địa bàn thành phố có 41 vụ cháy liên quan tới phương tiện sử dụng điện (ẢNH: LÊ VĨNH).

Theo bà, giá xe điện hiện nay giao động từ 10 đến vài chục triệu đồng một xe, thế nhưng chính sách bảo hành pin cho xe rất thấp chỉ từ 1 - 2 năm với điều kiện là pin phải còn tem niêm phong, không bị ngập nước, móp méo, va đập.

"Trong khi đó, thời tiết mưa nhiều, nhiều tuyến đường ngập nước dễ hư pin. Pin được ví như quả tim của xe điện, nếu hư pin thì xem như phải mua pin khác, với chi phí hơn 50% giá trị một xe" - cử tri nêu ý kiến.

Ngoài ra, còn trời nắng nóng vận hành xe điện rất nóng, dễ bị hư. Chi phí sạc cũng rất tốn kém và hiện không có nhiều trạm sạc.

Đã vậy, khó khăn nữa là các chung cư, nhà trọ hiện nay hầu như đều không cho phép sạc xe máy điện, ô tô điện, vì dễ gây cháy nổ.

Vì vậy, cử tri kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan tới xe điện để người dân rõ, lựa chọn chuyển đổi phương tiện hay không.

Thành phố sẽ có chính sách hỗ trợ

Sở Xây dựng TPHCM cho biết, đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp đầu tư phát triển cung cấp năng lượng cho phương tiện giao thông xanh thuộc phạm vi nghiên cứu đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố và hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương.

Hiện nay, Sở Xây dựng đang hoàn chỉnh đề án để lấy ý kiến các đơn vị, dự kiến trình UBND TPHCM trong tháng 11-2025.

Công an TPHCM nói về sự có cháy pin xe điện.

Theo Sở Xây dựng, bố trí chỗ xe điện và địa điểm sạc xe điện cho xe động cơ điện tại chung cư, nhà cao tầng đã được quy định cụ thể tại Luật Nhà ở 2023 và Nghị định 95/2024 (quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở).

Để bảo đảm PCCC, chính quyền địa phương, nhà đầu tư, ban quản trị chung cư, người dân cần tuân thủ áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định liên quan việc bố trí khu vực đậu xe và khu vực sạc xe điện, xe máy điện tại chung cư, bãi xe công cộng.

Theo Sở Xây dựng, để đáp ứng tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của phương tiện điện và nâng cao chất lượng dịch vụ sạc, trong giai đoạn tới, TPHCM sẽ đồng thời triển khai mạnh mẽ hệ thống tủ hoán đổi pin cho xe máy điện tại các vị trí thuận tiện trên hè phố nhằm rút ngắn thời gian sạc cho người dùng và góp phần thúc đẩy quá trình chuyển sang giao thông xanh của thành phố.