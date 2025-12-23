HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

TPHCM dẫn đầu cả nước về quy mô triển khai giáo dục số

Đặng Trinh

(NLĐO)- Có tới 98% các cơ sở giáo dục phổ thông ở TPHCM triển khai quản lý, giảng dạy trên môi trường số.

Chiều 23-12, UBND TPHCM đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030". Hội nghị cũng sơ kết 2 năm phong trào thi đua "Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030".

Nhiều mô hình học tập mới gắn với chuyển đổi số

Theo báo cáo của UBND TPHCM, TP duy trì và đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt 100%. Năm 2024, TPHCM được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập THCS mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2. Công tác phổ cập giáo dục của TP tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể, tỉ lệ đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 đạt 100%. Toàn bộ các phường, xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 2 trở lên. 100% quận, huyện và thành phố Thủ Đức (thời điểm trước sáp nhập) đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. 

Toàn TP có 295 trung tâm học tập cộng đồng được duy trì hiệu quả. Đây là điểm học tập quen thuộc của người dân với các lớp kỹ năng nghề, kỹ năng sống, pháp luật và bảo vệ môi trường.

TPHCM dẫn đầu cả nước về quy mô triển khai giáo dục số - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đánh giá TPHCM là địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ và quy mô triển khai giáo dục số.

TPHCM triển khai nhiều mô hình học tập mới gắn với chuyển đổi số, tiêu biểu là chương trình "Công dân số TPHCM". Chương trình giúp người dân tiếp cận ứng dụng số, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không tiền mặt. Tính đến tháng 5-2025, 85% người trong độ tuổi lao động đã được trang bị năng lực thông tin và kỹ năng công nghệ cơ bản. 27% dân số có trình độ đại học trở lên, gấp hơn 2 lần so với mục tiêu đề ra.

Hoàn thành và vượt mức hầu hết các mục tiêu chuyển đổi số

Hiệu quả hoạt động chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục đạt kết quả tích cực: 98% các cơ sở giáo dục phổ thông triển khai quản lý, giảng dạy trên môi trường số; 60% các cơ sở giáo dục thường xuyên triển khai giảng dạy, học tập trên môi trường số... 

Những kết quả trên khẳng định TPHCM đã hoàn thành và vượt mức hầu hết các mục tiêu chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đến năm 2025, trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ và quy mô triển khai giáo dục số.

TPHCM dẫn đầu cả nước về quy mô triển khai giáo dục số - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM (ở giữa), trao bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM khen thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc giai đoạn 2021-2025 trong đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn TPHCM.

Bà Trần Thị Diệu Thuý, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết TP vinh dự được UNESCO công nhận là thành viên mạng lưới thành phố học tập toàn cầu. Đây là dấu mốc thể hiện sự nỗ lực của toàn hệ thống.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND thành phố lưu ý vẫn còn những tồn tại cần khắc phục. Đó là sự chênh lệch năng lực tổ chức giữa các địa phương và hạ tầng chuyển đổi số chưa đồng bộ. Theo bà Trần Thị Diệu Thuý, giai đoạn 2026 - 2030 yêu cầu công tác xây dựng xã hội học tập phải chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động. Nội dung phải gắn với nhu cầu học tập thực chất của người dân.

Để hoàn thành mục tiêu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy đề nghị các đơn vị tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như: Khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính. Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các cấp, bảo đảm không để gián đoạn việc thực hiện đề án. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các đơn vị cơ sở. Phân rõ trách nhiệm, thời hạn và kết quả đầu ra cụ thể. Tăng cường kiểm tra, đánh giá theo tiêu chí thực chất. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số. Các đơn vị cần xây dựng hệ thống học liệu số dùng chung, thư viện mở. Tiến tới quản lý dữ liệu học tập của người dân bằng mã định danh cá nhân….

Tin liên quan

Học tập suốt đời để trở thành công dân số, công dân toàn cầu

Học tập suốt đời để trở thành công dân số, công dân toàn cầu

(NLĐO)- Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025 khẳng định quyết tâm của TP HCM trong việc xây dựng xã hội học tập – Thành phố học tập toàn cầu UNESCO

TP HCM công nhận 1.000 trường học số

Ngày 18-11, UBND TP HCM tổ chức triển lãm 50 năm ngành GD-ĐT thành phố với chủ đề "50 năm đổi mới giáo dục: Dấu ấn thời đại - Khát vọng tương lai".

Hàng ngàn giáo viên TP Thủ Đức tiếp cận "trường học số"

(NLĐO)- Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Thủ Đức ngày 4-5 đã tổ chức tập huấn mô hình "trường học số" cho toàn bộ giáo viên tiểu học và THCS trên địa bàn

tổ chức hội nghị giáo dục phổ thông hội nghị sơ kết xã hội học tập phổ cập giáo dục
    Thông báo