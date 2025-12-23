TPHCM dẫn đầu cả nước về quy mô triển khai giáo dục số

Chiều 23-12, UBND TPHCM đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030". Hội nghị cũng sơ kết 2 năm phong trào thi đua "Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030".

Nhiều mô hình học tập mới gắn với chuyển đổi số

Theo báo cáo của UBND TPHCM, TP duy trì và đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt 100%. Năm 2024, TPHCM được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập THCS mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2. Công tác phổ cập giáo dục của TP tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể, tỉ lệ đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 đạt 100%. Toàn bộ các phường, xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 2 trở lên. 100% quận, huyện và thành phố Thủ Đức (thời điểm trước sáp nhập) đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Toàn TP có 295 trung tâm học tập cộng đồng được duy trì hiệu quả. Đây là điểm học tập quen thuộc của người dân với các lớp kỹ năng nghề, kỹ năng sống, pháp luật và bảo vệ môi trường.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đánh giá TPHCM là địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ và quy mô triển khai giáo dục số.

TPHCM triển khai nhiều mô hình học tập mới gắn với chuyển đổi số, tiêu biểu là chương trình "Công dân số TPHCM". Chương trình giúp người dân tiếp cận ứng dụng số, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không tiền mặt. Tính đến tháng 5-2025, 85% người trong độ tuổi lao động đã được trang bị năng lực thông tin và kỹ năng công nghệ cơ bản. 27% dân số có trình độ đại học trở lên, gấp hơn 2 lần so với mục tiêu đề ra.

Hoàn thành và vượt mức hầu hết các mục tiêu chuyển đổi số

Hiệu quả hoạt động chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục đạt kết quả tích cực: 98% các cơ sở giáo dục phổ thông triển khai quản lý, giảng dạy trên môi trường số; 60% các cơ sở giáo dục thường xuyên triển khai giảng dạy, học tập trên môi trường số...

Những kết quả trên khẳng định TPHCM đã hoàn thành và vượt mức hầu hết các mục tiêu chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đến năm 2025, trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ và quy mô triển khai giáo dục số.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM (ở giữa), trao bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM khen thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc giai đoạn 2021-2025 trong đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn TPHCM.

Bà Trần Thị Diệu Thuý, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết TP vinh dự được UNESCO công nhận là thành viên mạng lưới thành phố học tập toàn cầu. Đây là dấu mốc thể hiện sự nỗ lực của toàn hệ thống.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND thành phố lưu ý vẫn còn những tồn tại cần khắc phục. Đó là sự chênh lệch năng lực tổ chức giữa các địa phương và hạ tầng chuyển đổi số chưa đồng bộ. Theo bà Trần Thị Diệu Thuý, giai đoạn 2026 - 2030 yêu cầu công tác xây dựng xã hội học tập phải chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động. Nội dung phải gắn với nhu cầu học tập thực chất của người dân.