Thời sự Chính trị

TPHCM: Đảng viên nêu gương xây dựng phường Xuân Hòa kiểu mẫu

PHAN ANH - NGỌC VÂN

(NLĐO)- Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa Nguyễn Thanh Xuân đề nghị các đảng viên thực hiện tốt 4 phương châm: "Gương mẫu - Gắn bó - Tham gia - Hiến kế"

Sáng 7-12, Đảng ủy phường Xuân Hòa, TPHCM tổ chức hội nghị gặp gỡ đảng viên đang sinh hoạt Đảng theo Quy định 213/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối quan hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú năm 2025.

Dự hội nghị có bà Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa; cùng gần 1.000 đảng viên đang sinh hoạt theo Quy định 213 thuộc Đảng bộ phường Xuân Hòa.

3 công trình trọng điểm, 2 chương trình hành động, 2 chương trình đột phá

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Xuân Hòa Nguyễn Đình Phát đã thông tin một số kết quả nổi bật, các nhiệm vụ trọng tâm, các công trình trọng điểm, đề án, chương trình hành động của Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Xuân Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

img

Trong khuôn khổ hội nghị, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa và Báo Người Lao Động đã ký kết hợp tác truyền thông

Ông Nguyễn Đình Phát cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Xuân Hòa nhất trí xác định mục tiêu tổng quát xây dựng và phát triển phường Xuân Hòa trong nhiệm kỳ 2025-2030 là "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị phường trong sạch, vững mạnh; chính quyền phường sát dân, kiến tạo, phục vụ nhân dân tốt hơn, kinh tế phát triển bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh; phát triển phường Xuân Hòa trở thành phường kiểu mẫu về chính quyền đô thị hiện đại, có chất lượng sống tốt, văn minh, nghĩa tình".

Đại hội thống nhất thông qua 24 chỉ tiêu chủ yếu; 3 công trình trọng điểm; 2 chương trình hành động; 2 chương trình đột phá; 2 Đề án triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội.

Sau đại hội, Đảng ủy phường đã lãnh đạo khẩn trương ban hành văn kiện chính thức, tổ chức 6 buổi học tập, quán triệt Nghị quyết do các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trực tiếp báo cáo, với tổng số 3.178 lượt đảng viên tham dự.

Nguồn lực quan trọng của địa phương

Tại hội nghị, các đảng viên tham dự đã đóng góp ý kiến trên các lĩnh vực để góp phần thực hiện các mục tiêu mà phường Xuân Hòa đã đề ra.

Phường Xuân Hòa ký kết hợp tác truyền thông với Báo Người Lao Động - Ảnh 1.

Đảng viên góp ý tại hội nghị

Tiếp thu các ý kiến đảng viên, bà Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa, đã ghi nhận, trân trọng những đóng góp tâm huyết, trí tuệ của đảng viên, qua đó giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền phường sát thực tế và hiệu quả hơn.

"Đảng ủy phường ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia đóng góp của đội ngũ đảng viên đang công tác trong suốt thời gian qua. Các đồng chí là nguồn lực rất quan trọng của địa phương" - bà Nguyễn Thanh Xuân nhấn mạnh.

img

Bà Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa, phát biểu tại hội nghị

Đánh giá việc thực hiện Quy định 213, bà Nguyễn Thanh Xuân cho biết đa số các đảng viên cao tinh thần trách nhiệm, sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ các kỳ sinh hoạt do Chi bộ nơi cư trú tổ chức.

Nhiều đảng viên và gia đình luôn đi đầu trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; tích cực tham gia và hưởng ứng các hoạt động của phường. Tuy nhiên, vẫn còn một vài đảng viên xem nhẹ việc sinh hoạt tại nơi cư trú...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định 213, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa đề nghị các đảng viên đang công tác tập trung thực hiện tốt 4 phương châm: "Gương mẫu - Gắn bó - Tham gia - Hiến kế".

Bên cạnh đó, cấp ủy, Chi bộ khu phố cần đổi mới mạnh mẽ nội dung và hình thức sinh hoạt đối với đảng viên 213; việc đánh giá, nhận xét đảng viên hàng năm theo Quy định 213 phải đảm bảo khách quan, công tâm, dân chủ, công khai và chính xác.

"Việc thực hiện tốt Quy định 213 không chỉ là trách nhiệm chính trị, nghĩa vụ của người đảng viên, mà còn là niềm vinh dự, tự hào khi được đóng góp xây dựng địa phương nơi mình và gia đình đang sinh sống ngày càng văn minh hơn" - bà Nguyễn Thanh Xuân khẳng định và tin tưởng các đảng viên sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu để cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng phường Xuân Hòa kiểu mẫu về chính quyền đô thị hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

12 sự kiện nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và vận động nhân dân năm 2025 của địa phương

Tại hội nghị, các đảng viên đã xem đoạn phim tư liệu về các sự kiện và hoạt động nổi bật của phường Xuân Hòa từ khi thành lập đến nay. Các đại biểu được nghe giới thiệu 12 sự kiện nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và vận động nhân dân năm 2025 của địa phương.

1. Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Tô Lâm khảo sát phường Xuân Hòa trước khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

2. Lễ công bố Quyết định ra mắt phường Xuân Hòa; ra mắt các cơ quan của Đảng ủy, UBND Phường; thành lập các Đảng bộ; các đơn vị sự nghiệp;

3. Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp;

4. Tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Xuân Hòa lần thứ I;

5. Đại hội MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội;

6. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư 2025;

7. Công tác phát triển doanh nghiệp, hoạt động ngày Doanh nhân;

8. Công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe;

9. Diễn tập phòng cháy chữa cháy,, ra mắt các đội hình phòng chống tội phạm, hỗ trợ người dân;

10. Đề án phát triển du lịch và Lễ hội đua ghe Ngo 2025;

11. Công tác Chuyển đổi số;

12. Công tác đối ngoại nhân dân.


Báo Người Lao Động trao 1.000 lá cờ Tổ quốc cho phường Xuân Hòa

(NLĐO) - Báo Người Lao Động đã trao tặng 1.000 lá cờ để thực hiện công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại phường Xuân Hòa.

TP HCM: Bà Nguyễn Thanh Xuân làm Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa

(NLĐO) - Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa cho biết định hướng phát triển phường trở thành địa bàn kiểu mẫu về chính quyền đô thị hiện đại, hiệu lực, hiệu quả

TP HCM: Phường Xuân Hòa đồng hành cùng doanh nghiệp

(NLĐO) - Phường Xuân Hòa mong muốn tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, để lắng nghe, chia sẻ khó khăn

    Thông báo