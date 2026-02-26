HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

TPHCM đẩy mạnh tuyên truyền, tham gia cuộc thi trực tuyến về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

PHAN ANH

(NLĐO) - Các cơ quan, đoàn thể, báo chí ở TPHCM đẩy mạnh giới thiệu, cổ vũ cán bộ, đảng viên, người dân tham gia cuộc thi bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM vừa có công văn gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội; Ban Tuyên giáo và Dân vận đảng ủy trực thuộc Thành ủy; Ban Xây dựng Đảng đảng ủy xã, phường; các cơ quan báo chí trên địa bàn; báo cáo viên cấp thành phố về triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc thi

Trước đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Quốc hội tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công cuộc bầu cử và ngày bầu cử thực sự là Ngày hội của toàn dân.

Để cuộc thi đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đề nghị các cơ quan trên tham mưu lãnh đạo đơn vị tập trung tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

TPHCM tuyên truyền, vận động tham gia cuộc thi trực tuyến về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp - Ảnh 1.

Ngày 26-2, tại Chi đội Kiểm ngư số 2, một trong bốn điểm tổ chức bầu cử sớm của TPHCM, Ủy ban Bầu cử phường Phước Thắng đã tổ chức lễ khai mạc bầu cử sớm

Đồng thời gắn link liên kết cuộc thi trên trang thông tin điện tử của địa phương, đơn vị; cổ vũ, động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực tìm hiểu, tham gia cuộc thi.

Báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên nòng cốt cơ sở tích cực hưởng ứng và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia cuộc thi. Các cơ quan báo chí trên địa bàn TPHCM đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc thi; đăng tải thông tin của cuộc thi trên hệ thống trang tin, app của đơn vị.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 27-2 đến 15-3

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Quốc hội tổ chức.

Đối tượng dự thi là báo cáo viên các cấp và đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước.

Nội dung thi: thành tựu 80 năm Quốc hội Việt Nam, những dấu ấn lịch sử và định hướng đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội trong kỷ nguyên mới; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội và HĐND các cấp; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tại địa chỉ https://baocaovien.vn, Báo Đại biểu nhân dân (https://daibieunhandan.vn), Cổng Thông tin điện tử Quốc hội và các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có link liên kết cuộc thi.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 27-2 đến 15-3-2026, với 2 tuần thi. Tuần thi thứ nhất diễn ra ngay sau lễ phát động cuộc thi, ngày 27-2 đến hết ngày 8-3. Tuần thi thứ hai từ 0 giờ ngày 9-3 đến hết ngày 15-3.

Cuộc thi tổng kết và trao giải dự kiến tháng 4-2026.

Giải cá nhân mỗi tuần thi: 1 giải Nhất, trị giá 5 triệu đồng; 2 giải Nhì, 3 triệu đồng mỗi giải; 3 giải Ba, 2 triệu đồng mỗi giải; 10 giải Khuyến khích, 1 triệu đồng mỗi giải; 10 giải dành cho các cá nhân có thành tích lan tỏa sâu rộng cuộc thi, 1 triệu đồng mỗi giải.

Ngoài ra, còn có 10 giải dành cho các tập thể có thành tích trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai tổ chức tốt cuộc thi, 3 triệu đồng mỗi giải.

