Thời sự Chính trị

TPHCM: Tiễn các tàu lên đường thực hiện bầu cử sớm trên biển

Ngọc Giang

(NLĐO)- Thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm trên biển, tàu KN-206 cùng Trường Sa 04 và Trường Sa 21 xuất phát, mang thùng phiếu đến các điểm làm nhiệm vụ xa bờ

TPHCM: Tiễn các tàu lên đường thực hiện bầu cử sớm trên biển - Ảnh 1.

Ngày 26-2, tại Chi đội Kiểm ngư số 2, một trong bốn điểm tổ chức bầu cử sớm của TPHCM, Ủy ban Bầu cử phường Phước Thắng đã tổ chức lễ khai mạc bầu cử sớm và tiễn đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ bầu cử trên biển tại khu vực bỏ phiếu số 2.

TPHCM: Tiễn các tàu lên đường thực hiện bầu cử sớm trên biển - Ảnh 2.

Đây là điểm bầu cử dành cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; cán bộ, nhân viên Chi đội Kiểm ngư số 2 và Hải đội Dân quân thường trực TPHCM, những lực lượng dự kiến lên đường làm nhiệm vụ dài ngày trước thời điểm bầu cử toàn quốc 15-3-2026.

TPHCM: Tiễn các tàu lên đường thực hiện bầu cử sớm trên biển - Ảnh 3.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Bầu cử TPHCM; đại diện Ban Chỉ đạo bầu cử thành phố; lãnh đạo phường Phước Thắng cùng chỉ huy các cơ quan, đơn vị liên quan.

TPHCM: Tiễn các tàu lên đường thực hiện bầu cử sớm trên biển - Ảnh 4.

Trước đó, khu vực bỏ phiếu số 2 đã hoàn thành việc tổ chức bỏ phiếu sớm trên bờ cho 178 cử tri là cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng nêu trên. Danh sách cử tri được rà soát kỹ lưỡng; hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ được kiểm tra, niêm phong theo đúng quy trình; nội quy phòng bỏ phiếu, danh sách và tiểu sử người ứng cử được niêm yết công khai, tạo điều kiện để cử tri nghiên cứu trước khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

TPHCM: Tiễn các tàu lên đường thực hiện bầu cử sớm trên biển - Ảnh 5.

Trong không khí phấn khởi, trách nhiệm, các cử tri đã tìm hiểu kỹ thông tin ứng cử viên, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng và tiến hành bỏ phiếu đúng trình tự, thủ tục. Ngay sau khi hoàn tất bỏ phiếu tại bến, khu vực bỏ phiếu số 2 tổ chức lễ tiễn đoàn công tác lên tàu KN-260 để mang thùng phiếu đến các tàu đang thực hiện nhiệm vụ trên biển.

TPHCM: Tiễn các tàu lên đường thực hiện bầu cử sớm trên biển - Ảnh 8.

Cùng ngày, tại xã Long Sơn, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Ủy ban Bầu cử xã tổ chức bầu cử sớm tại bến cho các lực lượng chuẩn bị ra khơi làm nhiệm vụ và tiễn hai đoàn công tác lên tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 21 để thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm trên biển.

TPHCM: Tiễn các tàu lên đường thực hiện bầu cử sớm trên biển - Ảnh 9.

Đây là các đoàn sẽ mang thùng phiếu đến Nhà giàn DK1, các tàu trực và ngư dân đang khai thác hải sản trên biển. Tiễn đoàn có ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng lãnh đạo TPHCM và các đơn vị.

TPHCM: Tiễn các tàu lên đường thực hiện bầu cử sớm trên biển - Ảnh 10.

Tham gia bầu cử sớm tại bến có các cử tri thuộc tổ bầu cử và cán bộ, chiến sĩ của những tàu xuất phát làm nhiệm vụ trước ngày bầu cử chính thức. Hơn 400 cử tri đang công tác trên các Nhà giàn DK1, tàu trực của Vùng 2 Hải quân, Hải đoàn 128, Hải đoàn 129 cùng ngư dân hoạt động trên biển sẽ thực hiện quyền bầu cử theo hình thức đặc thù này.

TPHCM: Tiễn các tàu lên đường thực hiện bầu cử sớm trên biển - Ảnh 11.

Trong điều kiện lực lượng phân tán, hoạt động dài ngày trên biển, việc tổ chức phương tiện, nhân lực và bảo đảm an toàn cho hòm phiếu đòi hỏi sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị.

TPHCM: Tiễn các tàu lên đường thực hiện bầu cử sớm trên biển - Ảnh 12.

Công tác chuẩn bị từ khâu rà soát danh sách, in ấn tài liệu, niêm phong thùng phiếu đến xây dựng kế hoạch di chuyển đều được triển khai kỹ lưỡng, đúng quy định. Thùng phiếu được đưa ra tàu để hành trình ra khơi thực hiện nhiệm vụ.

TPHCM: Tiễn các tàu lên đường thực hiện bầu cử sớm trên biển - Ảnh 13.

Việc tổ chức bầu cử sớm cho cán bộ, chiến sĩ và ngư dân đang làm nhiệm vụ trên biển thể hiện sự quan tâm của TPHCM và các lực lượng vũ trang trong bảo đảm quyền, nghĩa vụ công dân cho mọi cử tri, dù ở đất liền hay ngoài khơi xa.

TPHCM: Tiễn các tàu lên đường thực hiện bầu cử sớm trên biển - Ảnh 14.

Đồng thời, đây cũng là dịp góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố niềm tin, tăng cường đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới.

4 khu vực bỏ phiếu sớm ở TPHCM đồng loạt khai mạc

4 khu vực bỏ phiếu sớm ở TPHCM đồng loạt khai mạc

(NLĐO) - Bốn khu vực bỏ phiếu sớm trên địa bàn TPHCM đồng loạt hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân

Sáng mai, TPHCM tổ chức 4 khu vực bỏ phiếu sớm

(NLĐO)- Trước giờ bầu cử sớm, không khí tại các đơn vị trên biển và đất liền ở TPHCM khẩn trương, nghiêm túc; mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng

Đặc khu Trường Sa có 21 khu vực bỏ phiếu bầu cử

(NLĐO)- Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có 21 khu vực bỏ phiếu, các đơn vị bầu cử đã hoàn thành niêm yết danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên

