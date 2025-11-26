HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TPHCM: Đẩy nhanh tiến độ cầu đường Bình Tiên và 4 dự án BOT

QUỐC ANH

(NLĐO) - Lãnh đạo UBND TPHCM chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vướng mắc thủ tục, pháp lý để bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.

Văn phòng UBND TPHCM vừa phát đi thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về báo cáo tiến dự án xây cầu đường Bình Tiên và 4 dự án BOT (xây dựng – kinh doanh - chuyển giao) ở cửa ngõ thành phố.

TPHCM Đẩy nhanh tiến độ cầu đường Bình Tiên và 4 dự án BOT trọng điểm - Ảnh 1.

UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành phối hợp giải quyết các vướng mắc, thủ tục để đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm.

Theo đó, về công việc chung, Phó Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư áp dụng cho các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Nghiên cứu quy định tại Nghị định số 214/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư liên quan đến công tác chỉ định thầu gói thầu tư vấn nhằm rút ngắn tiến độ thực hiện (nếu có); tham mưu, đề xuất UBND TPHCM triển khai đồng bộ, thống nhất, báo cáo trước ngày 5-12.

Đối với dự án xây dựng cầu đường Bình Tiên, Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương xem xét và có ý kiến bằng văn bản đối với đề nghị của UBND xã Bình Hưng liên quan đến ủy quyền phê duyệt đồ án quy hoạch 1/5000 (quy hoạch phân khu) Khu đô thị mới Nam Thành phố, xã Bình Hưng.

Chủ tịch UBND phường Phú Định và xã Bình Hưng, khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục điều chỉnh Đồ án quy hoạch xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu).

Về dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An), UBND các phường An Lạc, Tân Tạo, Bình Đông khẩn trương hoàn tất thủ tục ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm 2025.

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh khẩn trương hoàn thành công tác đấu thầu đo vẽ nhà đất trước ngày 15-12. UBND các xã Tân Nhựt, Bình Chánh đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định, bảo đảm tiến độ đề ra.

Về dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương cũ), Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trưởng giải quyết dứt điểm các kiến nghị của UBND phường Hiệp Bình liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan thực hiện thẩm định, trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13.

Về dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 (từ An Sương đến đường Vành đai 3), Phó Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo khẩn trương hoàn tất thủ tục ban hành quyết định phê duyệt và công bố phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; hoàn thành công tác lập, thẩm định, trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Về dự án nâng cấp đường trục Bắc – Nam (từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành), Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông khẩn trương hoàn thiện công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, hoàn thiện trình trong quý I-2026.

Tin liên quan

TP HCM: Tập trung giải ngân vốn bồi thường 6 dự án lớn

TP HCM: Tập trung giải ngân vốn bồi thường 6 dự án lớn

Tới hết tháng 1-2026, TP HCM phải giải ngân vốn bồi thường còn lại của 6 dự án trên địa bàn Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu trước đây là 12.594 tỉ đồng.

Sắp khởi công 4 dự án lớn ở cửa ngõ TP HCM

(NLĐO) - 4 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 18.400 tỉ đồng sẽ khởi công vào cuối năm nay.

Vốn bồi thường tại TP HCM: 3 đơn vị giải ngân dưới 1%

(NLĐO) - Giải ngân vốn bồi thường năm 2025, TP HCM có 3 đơn vị đạt kết quả rất thấp - dưới 1%, trong đó có đơn vị chưa giải ngân được đồng nào

giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm dự án giao thông cầu đường Bình Tiên
