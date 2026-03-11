HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

TPHCM đề xuất giao hơn 19.000 biên chế giai đoạn 2026-2031

PHAN ANH

(NLĐO)- TPHCM đề xuất Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương báo cáo Bộ Chính trị giao 19.316 biên chế, gồm: 6.436 biên chế cấp tỉnh, 12.880 biên chế cấp xã

UBND TPHCM vừa có báo cáo về kết quả thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức do sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và chính sách tinh giản biên chế năm 2025.

UBND TPHCM cho biết TPHCM với tính chất đặc thù là một trung tâm kinh tế lớn, có vị trí, vai trò, đặc điểm của đô thị đặc biệt, cùng với khối lượng công việc giải quyết ngày càng nhiều và có xu hướng ngày càng tăng lên, mức độ phức tạp của công việc càng cao.

Trong quá trình hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc cấp xã ngày càng tăng, đội ngũ công chức thường xuyên trong tình trạng quá tải. Một công chức phải đảm nhiệm nhiều mảng công việc khác nhau, không có thời gian để nghiên cứu sâu, nâng cao chất lượng công việc.

Đề xuất căn cứ vào dân số, diện tích... để giao biên chế

Trên cơ sở đó, TPHCM đề xuất Ban Tổ chức Trung ương tham mưu Bộ Chính trị căn cứ quy mô dân số, diện tích, số lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và đặc điểm của địa phương để giao biên chế đảm bảo số lượng công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao.

Đồng thời, đề xuất giao thẩm quyền cho Ban Thường vụ cấp tỉnh tổng biên chế chung cho cấp xã để dễ quản lý, sử dụng, bố trí biên chế cho khối Đảng, cơ quan Ủy ban MTTQ và khối chính quyền.

TPHCM đề xuất giao hơn 19.000 biên chế giai đoạn 2026-2031 - Ảnh 1.

Công chức xã Bình Hưng, TP HCM hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Ảnh: Hoàng Triều

Căn cứ Quy định 299/2025 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy xã, phường, đặc khu và Quy định 301/2025 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã, TPHCM kiến nghị Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị xem xét, nghiên cứu, sửa đổi, điều chỉnh lại khung biên chế giao cho cấp xã, tăng số lượng biên chế các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp và cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam của Đảng ủy cấp xã cho phù hợp với đặc thù và tình hình phát triển của thành phố.

Theo UBND TPHCM, mỗi xã, phường, đặc khu đều có những đặc thù riêng, đặc biệt là số lượng đảng viên, số lượng các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập…

70 biên chế cho Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM

Đối với biên chế công chức khối chính quyền, TPHCM kiến nghị Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương quan tâm, tiếp tục báo cáo Bộ Chính trị xem xét và bổ sung 363 chỉ tiêu biên chế công chức cho các cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc cơ quan chuyên môn của thành phố nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật về ngành, lĩnh vực và quản lý biên chế, nhân sự làm việc cụ thể tại các cơ quan.

Cụ thể: bổ sung 239 chỉ tiêu biên chế công chức giao cho Cảng vụ Đường thủy nội địa thuộc Sở Xây dựng; 54 chỉ tiêu biên chế công chức để giao cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường do tiếp nhận viên chức có mặt công tác tại các trạm của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về TPHCM khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; 70 chỉ tiêu biên chế công chức để thực hiện nhiệm vụ thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM theo Nghị quyết 222/2025 của Quốc hội.

Giai đoạn 2026-2031, UBND TPHCM đề xuất Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương báo cáo Bộ Chính trị giao tổng cộng 19.316 biên chế, gồm: 6.436 biên chế công chức cấp tỉnh, 12.880 biên chế công chức cấp xã.

Đối với biên chế viên chức trong đơn vị sự nghiệp khối chính quyền, giai đoạn 2026-2031, UBND TPHCM đề xuất giao 140.647 biên chế.

Trong đó: giữ ổn định lĩnh vực giáo dục - đào tạo và y tế là 125.059 biên chế; tiếp tục giảm 10% biên chế viên chức sự nghiệp khác, tương đương với 1.423, còn lại 12.806 biên chế; bổ sung 2.782 biên chế sự nghiệp lĩnh vực văn hóa, thể thao do thành lập mới các trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu cấp xã.

Theo báo cáo, tính đến ngày 1-1-2026, tổng số biên chế giao là 161.196, số có mặt là 153.310 người.

TPHCM đã phê duyệt và chi trả chính sách, chế độ đối với 6.768 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp theo Nghị định 178/2024, Nghị định 67/2025 và Nghị quyết 07/2025. Trong đó, khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể 1.328 trường hợp; khối chính quyền 5.440 trường hợp.

TPHCM cũng phê duyệt 2.203 trường hợp tinh giản biên chế; trong đó 99 trường hợp nghỉ theo Nghị định 29/2023 và 2.104 trường hợp nghỉ theo Nghị định 154/2025.


Cải cách chế độ tiền lương, thưởng với cán bộ, công chức giai đoạn 2026 - 2030

Cải cách chế độ tiền lương, thưởng với cán bộ, công chức giai đoạn 2026 - 2030

(NLĐO)- Chính phủ xác định giai đoạn 2026 - 2030 sẽ cải cách chế độ tiền lương, tiền thưởng và đa dạng chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Xem xét sớm tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức

Thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét việc triển khai các bảng lương và chế độ phụ cấp mới

Từ 1-7, quản lý cán bộ, công chức, viên chức bằng số định danh cá nhân

(NLĐO)- Từ 1-7, sử dụng số định danh cá nhân làm mã định danh hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức.

TPHCM Ban Tổ chức Trung ương biên chế Cán bộ, công chức Bộ Nội vụ UBND TPHCM TPHCM đề xuất tăng biên chế
