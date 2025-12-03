Ngày 3-12, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã trình bày Báo cáo tóm tắt tổng hợp việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề và chất vấn.



Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình báo cáo trước Quốc hội. Ảnh: Phạm Thắng

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, thiết lập cơ sở pháp lý vững chắc cho việc đổi mới tổ chức, hoạt động của Chính phủ và chính quyền địa phương.

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy các bộ, ngành trung ương đạt nhiều kết quả tích cực, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Cụ thể, Chính phủ hiện có 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ (giảm 5 cơ quan) và 5 cơ quan thuộc Chính phủ (giảm 3 cơ quan). Tổng cộng đã giảm hơn 22.000 biên chế tại các bộ, ngành.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp lại toàn bộ 13 tổng cục, loại bỏ tổ chức tổng cục và giảm mạnh số lượng cục, vụ, chi cục và tổ chức tương đương.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cũng đạt được những con số ấn tượng. Tổng số đơn vị hành chính cấp tỉnh giảm từ 63 xuống còn 34 (gồm 28 tỉnh và 6 thành phố). Mô hình chính quyền địa phương chuyển đổi từ 3 cấp thành 2 cấp, giảm từ 10.035 đơn vị hành chính cấp xã còn 3.321 đơn vị.

Công tác tinh giản biên chế đạt kết quả tích cực, trong giai đoạn 2022 - 2026, biên chế công chức giảm trên 5%, biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách giảm trên 15%.

Đến nay, đã có gần 147.000 người nghỉ việc theo chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Các địa phương cũng đã giảm 710 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (giảm hơn 60%) và giảm 8.289 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện (giảm 100%).

Chính phủ đã ban hành 30 Nghị định quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền để chính quyền địa phương 2 cấp sớm hoạt động ổn định, thống nhất.

Trong lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó ban hành 5 nghị định thi hành Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023.

Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều công điện, văn bản chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, thị trường bất động sản và triển khai Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội. Trình Quốc hội thông qua Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; kịp thời thể chế hóa Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam.

Tập trung ưu tiên đầu tư dự án hạ tầng chiến lược, đặc biệt là cao tốc Bắc - Nam phía đông, các vành đai Hà Nội, TPHCM, sân bay Long Thành; đưa vào khai thác 2.476 km đường cao tốc, phấn đấu vượt 3.000 km vào cuối năm 2025 và cơ bản thông tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông.

Đến nay đã đưa vào khai thác khoảng 1.397 km đường bộ ven biển, phấn đấu hoàn thành vượt 1.700 km vào cuối năm 2025. Ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Thực hiện thu phí điện tử không dừng tại 100% trạm BOT; tai nạn giao thông có xu hướng giảm trên cả 3 tiêu chí.

Lĩnh vực y tế đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần ổn định tình hình, bảo đảm công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đặc biệt, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 30/2021/QH15 với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để huy động nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19.

Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; trong đó đã trình Quốc hội thông qua Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035. Phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục thể thao, Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa - thể thao đến năm 2030.

Chính phủ đã tập trung nguồn lực cho bảo tồn di sản văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, chú trọng bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hoá, công nghiệp giải trí. Du lịch Việt Nam phục hồi và bứt phá với các chỉ số tăng trưởng ấn tượng; riêng trong 10 tháng đầu năm 2025 đã đón gần 17,2 triệu lượt khách quốc tế và đạt doanh thu 858 ngàn tỉ đồng.

Kiểm soát chặt chẽ nội dung trên các nền tảng số và trực tuyến với trên 90% nội dung vi phạm trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, YouTube, TikTok) được xử lý gỡ bỏ. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo tập trung xây dựng trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam.