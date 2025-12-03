HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phó Thủ tướng Thường trực: Biên chế công chức giảm hơn 5%, gần 147.000 người nghỉ việc

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Theo Chính phủ, trong giai đoạn 2022 - 2026, biên chế công chức giảm trên 5%, biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách giảm trên 15%.

Ngày 3-12, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã trình bày Báo cáo tóm tắt tổng hợp việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề và chất vấn.

Phó Thủ tướng Thường trực nói về số lượng công chức nghỉ việc hưởng chế độ, chính sách - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình báo cáo trước Quốc hội. Ảnh: Phạm Thắng

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, thiết lập cơ sở pháp lý vững chắc cho việc đổi mới tổ chức, hoạt động của Chính phủ và chính quyền địa phương.

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy các bộ, ngành trung ương đạt nhiều kết quả tích cực, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Cụ thể, Chính phủ hiện có 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ (giảm 5 cơ quan) và 5 cơ quan thuộc Chính phủ (giảm 3 cơ quan). Tổng cộng đã giảm hơn 22.000 biên chế tại các bộ, ngành.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp lại toàn bộ 13 tổng cục, loại bỏ tổ chức tổng cục và giảm mạnh số lượng cục, vụ, chi cục và tổ chức tương đương.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cũng đạt được những con số ấn tượng. Tổng số đơn vị hành chính cấp tỉnh giảm từ 63 xuống còn 34 (gồm 28 tỉnh và 6 thành phố). Mô hình chính quyền địa phương chuyển đổi từ 3 cấp thành 2 cấp, giảm từ 10.035 đơn vị hành chính cấp xã còn 3.321 đơn vị.

Công tác tinh giản biên chế đạt kết quả tích cực, trong giai đoạn 2022 - 2026, biên chế công chức giảm trên 5%, biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách giảm trên 15%.

Đến nay, đã có gần 147.000 người nghỉ việc theo chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Các địa phương cũng đã giảm 710 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (giảm hơn 60%) và giảm 8.289 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện (giảm 100%).

Chính phủ đã ban hành 30 Nghị định quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền để chính quyền địa phương 2 cấp sớm hoạt động ổn định, thống nhất.

Trong lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó ban hành 5 nghị định thi hành Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023.

Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều công điện, văn bản chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, thị trường bất động sản và triển khai Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội. Trình Quốc hội thông qua Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; kịp thời thể chế hóa Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam.

Tập trung ưu tiên đầu tư dự án hạ tầng chiến lược, đặc biệt là cao tốc Bắc - Nam phía đông, các vành đai Hà Nội, TPHCM, sân bay Long Thành; đưa vào khai thác 2.476 km đường cao tốc, phấn đấu vượt 3.000 km vào cuối năm 2025 và cơ bản thông tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông.

Đến nay đã đưa vào khai thác khoảng 1.397 km đường bộ ven biển, phấn đấu hoàn thành vượt 1.700 km vào cuối năm 2025. Ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Thực hiện thu phí điện tử không dừng tại 100% trạm BOT; tai nạn giao thông có xu hướng giảm trên cả 3 tiêu chí.

Lĩnh vực y tế đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần ổn định tình hình, bảo đảm công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đặc biệt, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 30/2021/QH15 với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để huy động nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19.

Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; trong đó đã trình Quốc hội thông qua Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035. Phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục thể thao, Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa - thể thao đến năm 2030.

Chính phủ đã tập trung nguồn lực cho bảo tồn di sản văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, chú trọng bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hoá, công nghiệp giải trí. Du lịch Việt Nam phục hồi và bứt phá với các chỉ số tăng trưởng ấn tượng; riêng trong 10 tháng đầu năm 2025 đã đón gần 17,2 triệu lượt khách quốc tế và đạt doanh thu 858 ngàn tỉ đồng.

Kiểm soát chặt chẽ nội dung trên các nền tảng số và trực tuyến với trên 90% nội dung vi phạm trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, YouTube, TikTok) được xử lý gỡ bỏ. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo tập trung xây dựng trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam.

Tin liên quan

Bộ Nội vụ sẽ đề xuất điều chỉnh tiền lương cán bộ, công chức

Bộ Nội vụ sẽ đề xuất điều chỉnh tiền lương cán bộ, công chức

(NLĐO)- Bộ Nội vụ sẽ đề xuất điều chỉnh tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đề xuất quản lý công chức bằng hồ sơ điện tử, mỗi người có 1 mã định danh

(NLĐO)- Mỗi cán bộ, công chức, viên chức chỉ được khởi tạo 1 hồ sơ duy nhất, có mã định danh để quản lý trong toàn bộ thời gian làm việc công tác.

TP HCM giải quyết chế độ cho hơn 6.300 cán bộ, công chức nghỉ việc

(NLĐO)- Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Thanh Hiền cho biết tính đến 1-10-2025, TP HCM đã giải quyết chế độ cho 6.332 cán bộ, công chức nghỉ việc

đơn vị hành chính chính quyền địa phương tinh giản biên chế Công chức phó thủ tướng thường trực
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo