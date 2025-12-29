TPHCM: Diện tích căn hộ chung cư từ 25 m2 trở lên

UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định 32/2025 quy định về phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp trên địa bàn thành phố. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 9-1-2026.

Hướng tới mục tiêu 32 m2/nguời

Theo đó, trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư, giai đoạn lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 và quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 theo quy trình rút gọn (quy hoạch tổng mặt bằng), quy mô dân số tối đa của nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp được xác định theo quy định hiện hành về pháp luật quy hoạch.

Căn hộ một phòng ở có diện tích từ 25 đến 32 m2 tính 1 người.

Đồng thời, phải phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2161/2021. Theo đó, mục tiêu diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người đạt khoảng 32 m2/người.

Căn hộ từ 25-32 m2/người

Trong giai đoạn thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng, dân số nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp được xác định theo chỉ tiêu 3,5 người/căn hộ hoặc theo cơ cấu phòng ở và diện tích sử dụng của căn hộ tương ứng.

Cụ thể, đối với căn hộ chung cư (không phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội), trường hợp căn hộ một phòng ở có diện tích từ 25 đến 32 m2 tính 1 người.

Trường hợp căn hộ một phòng ở có diện tích từ trên 32 đến 56 m2/2 người.

Trường hợp căn hộ hai phòng ở có diện tích từ trên 56 đến 64 m2/2 người.

Trường hợp căn hộ hai phòng ở có diện tích từ trên 64 đến 96 m2/3 người.

Trường hợp căn hộ ba phòng ở có diện tích từ trên 96 đến 128 m2/4 người.

Trường hợp căn hộ ba phòng ở có diện tích từ trên 128 đến 160 m2/5 người.

Trường hợp căn hộ từ bốn phòng ở trở lên hoặc có diện tích từ trên 160 m2 trở lên/6 người.

Căn hộ tái định cư hoặc bố trí làm nhà ở xã hội

Trường hợp căn hộ một phòng ở có diện tích từ 25 đến 32 m2/người.

Trường hợp căn hộ một phòng ở có diện tích từ 32 đến dưới 45 m2/1,5 người.

Trường hợp căn hộ hai phòng ở có diện tích từ 45 đến dưới 55 m2/2 người.

Trường hợp căn hộ hai phòng ở có diện tích từ 55 đến dưới 70 m2/2,5 người.

Trường hợp căn hộ hai phòng ở có diện tích từ 70 đến dưới 75 m2/3 người.