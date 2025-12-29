TPHCM: Diện tích căn hộ chung cư từ 25 m2 trở lên

UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định 32/2025 quy định về phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp trên địa bàn thành phố. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 9-1-2026.
Hướng tới mục tiêu 32 m2/nguời
Theo đó, trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư, giai đoạn lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 và quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 theo quy trình rút gọn (quy hoạch tổng mặt bằng), quy mô dân số tối đa của nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp được xác định theo quy định hiện hành về pháp luật quy hoạch.
Đồng thời, phải phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2161/2021. Theo đó, mục tiêu diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người đạt khoảng 32 m2/người.
Căn hộ từ 25-32 m2/người
Trong giai đoạn thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng, dân số nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp được xác định theo chỉ tiêu 3,5 người/căn hộ hoặc theo cơ cấu phòng ở và diện tích sử dụng của căn hộ tương ứng.
Cụ thể, đối với căn hộ chung cư (không phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội), trường hợp căn hộ một phòng ở có diện tích từ 25 đến 32 m2 tính 1 người.
Trường hợp căn hộ một phòng ở có diện tích từ trên 32 đến 56 m2/2 người.
Trường hợp căn hộ hai phòng ở có diện tích từ trên 56 đến 64 m2/2 người.
Trường hợp căn hộ hai phòng ở có diện tích từ trên 64 đến 96 m2/3 người.
Trường hợp căn hộ ba phòng ở có diện tích từ trên 96 đến 128 m2/4 người.
Trường hợp căn hộ ba phòng ở có diện tích từ trên 128 đến 160 m2/5 người.
Trường hợp căn hộ từ bốn phòng ở trở lên hoặc có diện tích từ trên 160 m2 trở lên/6 người.
Căn hộ tái định cư hoặc bố trí làm nhà ở xã hội
Trường hợp căn hộ một phòng ở có diện tích từ 25 đến 32 m2/người.
Trường hợp căn hộ một phòng ở có diện tích từ 32 đến dưới 45 m2/1,5 người.
Trường hợp căn hộ hai phòng ở có diện tích từ 45 đến dưới 55 m2/2 người.
Trường hợp căn hộ hai phòng ở có diện tích từ 55 đến dưới 70 m2/2,5 người.
Trường hợp căn hộ hai phòng ở có diện tích từ 70 đến dưới 75 m2/3 người.
Việc xác định dân số đối với căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú được thực hiện như sau: Phần diện tích có chức năng lưu trú trong căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú được xác định dân số bằng cách quy đổi theo quy định nêu trên.
Trường hợp phương án kiến trúc công trình không thống nhất giữa diện tích sử dụng của căn hộ và cơ cấu phòng ở của căn hộ quy định nêu trên thì dân số nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp được xác định theo chỉ tiêu diện tích sử dụng của căn hộ tương ứng.
Bình luận (0)