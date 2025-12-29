HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TPHCM: Diện tích căn hộ chung cư từ 25 m2 trở lên

QUỐC ANH

(NLĐO) - Tại TPHCM, căn hộ chung cư (không phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội) một phòng ở có diện tích 25 - 32m2/người.

UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định 32/2025 quy định về phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp trên địa bàn thành phố. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 9-1-2026.

Hướng tới mục tiêu 32 m2/nguời

Theo đó, trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư, giai đoạn lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 và quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 theo quy trình rút gọn (quy hoạch tổng mặt bằng), quy mô dân số tối đa của nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp được xác định theo quy định hiện hành về pháp luật quy hoạch.

TPHCM: Diện tích căn hộ chung cư từ 25 m2 trở lên - Ảnh 1.

Căn hộ một phòng ở có diện tích từ 25 đến 32 m2 tính 1 người.

Đồng thời, phải phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2161/2021. Theo đó, mục tiêu diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người đạt khoảng 32 m2/người.

Căn hộ từ 25-32 m2/người

Trong giai đoạn thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng, dân số nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp được xác định theo chỉ tiêu 3,5 người/căn hộ hoặc theo cơ cấu phòng ở và diện tích sử dụng của căn hộ tương ứng.

Cụ thể, đối với căn hộ chung cư (không phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội), trường hợp căn hộ một phòng ở có diện tích từ 25 đến 32 m2 tính 1 người.

Trường hợp căn hộ một phòng ở có diện tích từ trên 32 đến 56 m2/2 người.

Trường hợp căn hộ hai phòng ở có diện tích từ trên 56 đến 64 m2/2 người.

Trường hợp căn hộ hai phòng ở có diện tích từ trên 64 đến 96 m2/3 người.

Trường hợp căn hộ ba phòng ở có diện tích từ trên 96 đến 128 m2/4 người.

Trường hợp căn hộ ba phòng ở có diện tích từ trên 128 đến 160 m2/5 người.

Trường hợp căn hộ từ bốn phòng ở trở lên hoặc có diện tích từ trên 160 m2 trở lên/6 người.

Căn hộ tái định cư hoặc bố trí làm nhà ở xã hội

Trường hợp căn hộ một phòng ở có diện tích từ 25 đến 32 m2/người.

Trường hợp căn hộ một phòng ở có diện tích từ 32 đến dưới 45 m2/1,5 người.

Trường hợp căn hộ hai phòng ở có diện tích từ 45 đến dưới 55 m2/2 người.

Trường hợp căn hộ hai phòng ở có diện tích từ 55 đến dưới 70 m2/2,5 người.

Trường hợp căn hộ hai phòng ở có diện tích từ 70 đến dưới 75 m2/3 người.

Việc xác định dân số đối với căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú được thực hiện như sau: Phần diện tích có chức năng lưu trú trong căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú được xác định dân số bằng cách quy đổi theo quy định nêu trên.

Trường hợp phương án kiến trúc công trình không thống nhất giữa diện tích sử dụng của căn hộ và cơ cấu phòng ở của căn hộ quy định nêu trên thì dân số nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp được xác định theo chỉ tiêu diện tích sử dụng của căn hộ tương ứng.


Tin liên quan

TPHCM: Khó khăn bủa vây chung cư cũ

TPHCM: Khó khăn bủa vây chung cư cũ

(NLĐO) - Hàng loạt nguyên nhân chậm xây dựng lại chung cư cấp D, thậm chí chậm còn do mâu thuẫn giữa các pháp luật chuyên ngành.

Sốc với đà tăng giá bất động sản Hà Nội và TP HCM

(NLĐO)- So với quý I/2024, giá đất đã tăng 44%, trong khi giá chung cư tăng 42%

Giá bất động sản quanh Metro số 1 có nơi tăng tới 200%

(NLĐO) - TP HCM sẽ triển khai 11 vị trí TOD thí điểm với quy mô 1.700 – 1.800 ha dọc tuyến Metro số 1, 2 và vành đai 3.

nhà ở xã hội tái định cư
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo