Giá bất động sản quanh Metro số 1 có nơi tăng tới 200%

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá bất động sản quanh Metro số 1 có nơi tăng tới 200%

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO) - TP HCM sẽ triển khai 11 vị trí TOD thí điểm với quy mô 1.700 – 1.800 ha dọc tuyến Metro số 1, 2 và vành đai 3.

Ngày 19-11, tại hội thảo “Hành trình hiện thực hóa đô thị TOD Việt Nam: Cơ hội và thách thức” do DKRA Group tổ chức dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP HCM bảo trợ truyền thông, nhiều chuyên gia đã nhấn mạnh yêu cầu cấp bách trong triển khai mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD).

TIN LIÊN QUAN

TS Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch VNREA, cho rằng TP HCM đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, đặc biệt trong tư duy quy hoạch và quản trị không gian phát triển. 

TOD được xem là “xương sống” của chiến lược đô thị mới, hướng tới giải bài toán ùn tắc, mở rộng không gian đô thị và nâng cao chất lượng sống trong dài hạn. 

Theo ông Đính, khi đô thị mở rộng, nhu cầu sống gần các trục giao thông công cộng sẽ hình thành các cực phát triển mới, tạo nền tảng cho TP HCM trở thành siêu đô thị đúng nghĩa.

Đồng quan điểm, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc Bộ phận Tiếp thị Dự án Nhà ở CBRE Việt Nam, cho rằng sau sáp nhập, TP HCM sẽ hình thành các đô thị vệ tinh và tiến tới một “cuộc cách mạng TOD”. Khi hạ tầng Metro hoàn chỉnh, người dân dần chấp nhận sống xa trung tâm hơn, ưu tiên các dự án có pháp lý rõ ràng, đầy đủ tiện ích và có khả năng khai thác cho thuê. 

Thực tế cho thấy giá bất động sản quanh tuyến Metro số 1 đã tăng từ 50% đến 200% trong giai đoạn trước và sau khi tuyến này vận hành – xu hướng tương đồng với nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, ông Kiệt lưu ý rằng để TOD phát huy hiệu quả, cần đồng bộ hóa phương tiện công cộng kết nối giữa khu dân cư và các nhà ga nhằm giảm áp lực giao thông cá nhân.

- Ảnh 3.

Giá bất động sản quanh Metro số 1 tăng đến 200%

Ở góc nhìn quy hoạch đô thị, TSKH-KTS Ngô Viết Nam Sơn khẳng định TOD không chỉ quan trọng mà còn mang tính “sống còn” với TP HCM. Ông chỉ ra rằng Việt Nam tiếp cận mô hình này mới khoảng 3 năm, trong khi thế giới đã đi trước hàng chục năm. Vì vậy, việc xây dựng hệ sinh thái TOD phải bảo đảm thuận tiện cho mọi đối tượng, khuyến khích thói quen đi bộ và phát triển quy hoạch tích hợp ngay từ đầu. 

Bên cạnh đó, thành phố cần khuyến khích hợp tác công tư, củng cố cơ sở pháp lý để tận dụng quỹ đất lập ngân sách, đồng thời tích hợp công nghệ thông minh trong vận hành Metro và quản lý đô thị. 

Theo ông Sơn, một môi trường sống TOD đúng nghĩa phải khiến cư dân muốn đi bộ, vận động nhiều hơn, đồng thời tạo bản sắc cộng đồng gắn với tuyến giao thông công cộng.

Hội thảo cũng ghi nhận nhận định chung rằng TP HCM mới có một tuyến Metro và chưa hình thành khu đô thị TOD hoàn chỉnh nào. Vì vậy, TOD được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố cốt lõi, định hình thị trường nhà ở trong 10-20 năm tới. 

Đại diện Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP HCM cho biết thành phố sẽ phân kỳ thực hiện theo từng giai đoạn. Trong 5 năm đầu, TP HCM sẽ triển khai 11 vị trí TOD thí điểm với quy mô 1.700 – 1.800 ha dọc tuyến Metro số 1, 2 và vành đai 3. Riêng khu vực Dĩ An cũ sẽ có cụm TOD rộng 420 ha với vốn đầu tư gần 1.000 tỉ đồng.

TP HCM đặt mục tiêu đến năm 2035 sẽ phát triển mạng lưới Metro dài 355 km, đồng thời huy động khoảng 7,8 tỉ USD từ quỹ đất TOD để tái đầu tư cho hạ tầng giao thông công cộng. Đây được xem là bước đi chiến lược giúp thành phố giải quyết ùn tắc, nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững trong những thập niên tới.

Tin liên quan

Thu hút đầu tư xây dựng đô thị TOD

Thu hút đầu tư xây dựng đô thị TOD

Nếu xây xựng đô thị nén theo mô hình TOD dọc các tuyến metro và đường vành đai sẽ giúp TP HCM tạo ra các cụm đô thị thông minh bậc nhất Việt Nam

Cơ hội từ những dự án đón đầu mô hình đô thị TOD

Phát triển đô thị theo định hướng TOD được kỳ vọng sẽ kích hoạt kinh tế phát triển và mang lại môi trường sống hiện đại, tiện nghi, bền vững cho người dân. Các dự án khu vực tiếp giáp cũng sẽ ngày càng hấp dẫn, thu hút đầu tư.

Vinhomes Grand Park - Đại đô thị TOD kiểu mẫu đón đầu chu kỳ tăng giá mới

Trong bất động sản, có một quy luật luôn đúng: vị trí kết nối và hạ tầng đồng bộ là bệ phóng tạo nên sức bật giá trị.

bất động sản khu đô thị chiến lược phát triển giá bất động sản TOD Khu đô thị TOD
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo