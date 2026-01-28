HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

TPHCM: Điều chỉnh phân bổ thẻ BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh mới nhất

Tin-ảnh: Ngân Hà

(NLĐO)- Sở Y tế TPHCM vừa thông báo điều chỉnh phân bổ BHYT năm 2026 tại 161 cơ sở khám chữa bệnh và 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu của TP.

Theo đó, số lượng thẻ BHYT được điều chỉnh phân bổ tại 161 cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) và 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu là từ 1 thẻ BHYT đến không giới hạn thẻ BHYT.

Cụ thể, theo bảng điều chỉnh phân bổ thẻ BHYT của Sở Y tế lần này đa phần điều chỉnh giảm so với bảng phân bổ thẻ BHYT cho các cơ sở khám chữa bệnh trước đó (đầu tháng 12-2025). Theo đó, có cơ sở y tế điều chỉnh giảm từ vài ngàn tới hàng chục ngàn thẻ BHYT.

TPHCM: Điều chỉnh phân bổ thẻ BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh mới nhất - Ảnh 1.

Người dân TPHCM khám bệnh bằng BHYT

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ THẺ BHYT (2026)

STT

Tên đơn vị

Định mức đã phân bổ (thẻ BHYT)

Điều chỉnh định mức phân bổ (thẻ BHYT)

Định mức tối đa phân bổ (thẻ BHYT)

1

Bệnh viện Y học Cổ truyền TPHCM

59.430

10.000

2

Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương

160.866

24.754

80.361

3

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex

133.338

99.595

136.281

4

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ

230.999

205.538

326.498

5

Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á

123.180

115.219

297.218

6

Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước (Cty CP BV Mỹ Phước)

211.415

187.750

7

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo Dĩ An

41.322

32.593

69.469

8

Bệnh viện Đa khoa Triều An

81.800

77.708

217.529

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số cơ sở KCB được điều chỉnh phân bổ tăng thẻ BHYT như:

BẢNG ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ THẺ BHYT

STT

Tên đơn vị

Định mức đã phân bổ (thẻ BHYT)

Điều chỉnh mức phân bổ (thẻ BHYT)

1

Bệnh viện Thống Nhất

333.271

437.518

2

Bệnh viện Lê Văn Việt

65.018

98.826

3

Phòng khám Đa khoa Thủ Khoa Huân (Công ty TNHH BV Thủ Khoa Huân)

16.733

Đặc biệt, 168 trạm y tế phường, xã, đặc khu được phân bổ thẻ BHYT không giới hạn.

Theo Sở Y tế, việc phân bổ số lượng thẻ BHYT cho các cơ sở KCB BHYT phải phù hợp với khả năng đáp ứng của cơ sở KCB BHYT về chăm sóc sức khỏe ban đầu, KCB đa khoa và xử trí cấp cứu ban đầu; số lượt KCB, chuyển cơ sở KCB hằng năm; số lượt khám trên 1 bàn khám trong 1 ngày, điều kiện hoạt động về cơ sở vật chất, nhân lực, cung ứng thuốc, trang thiết bị theo quy định của pháp luật về KCB, quy mô giường bệnh (nếu có), quy định tại Điều 6 Thông tư số 01/2025/TT-BYT.

Bên cạnh đó, việc phân bổ cũng phải phù hợp với khả năng thực tế tại địa phương bao gồm: Cân đối với số lượng cơ sở KCB BHYT, giữa các cơ sở KCB BHYT trong từng cấp chuyên môn kỹ thuật và giữa các cấp chuyên môn kỹ thuật trên địa bàn; ưu tiên phân bổ thẻ BHYT tại các cơ sở KCB thuộc cấp ban đầu; cân đối, hợp lý về cơ cấu các nhóm đối tượng tham gia BHYT.

Sở Y tế có trách nhiệm phân bổ ổn định số lượng thẻ BHYT cho cơ sở KCB BHYT ban đầu trên địa bàn quản lý; rà soát, điều chỉnh số lượng thẻ BHYT của cơ sở KCB và giữa các cơ sở KCB trong trường hợp cần thiết để bảo đảm quy định tại Thông tư số 01/2025/TT-BYT hoặc khi người tham gia BHYT đăng ký mới hoặc yêu cầu thay đổi đăng ký cơ sở KCB BHYT ban đầu; thông báo công khai số lượng thẻ BHYT đã phân bổ cho các cơ sở KCB trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế.

TPHCM: Điều chỉnh phân bổ thẻ BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh mới nhất - Ảnh 2.

Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM hướng dẫn khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT cho người dân

Về phía cơ quan BHXH, trước ngày 31-10 hằng năm, cơ quan BHXH cung cấp thông tin về số lượng, cơ cấu đối tượng tham gia BHYT thực tế đã đăng ký cho Sở Y tế và cơ sở KCB; thông tin về số lượt KCB BHYT, chuyển cơ sở KCB BHYT của cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh cho Sở Y tế làm căn cứ xem xét, tổ chức việc phân bổ số lượng thẻ BHYT cho cơ sở KCB BHYT ban đầu trên địa bàn quản lý.

Đồng thời, tổ chức cho người tham gia BHYT đăng ký KCB BHYT ban đầu, thay đổi nơi đăng ký KCB BHYT ban đầu tại cơ sở KCB BHYT; định kỳ cuối tháng đầu tiên của mỗi quý, cơ quan BHXH thông báo thông tin về số lượng thẻ mà các đối tượng đã đăng ký tại các cơ sở KCB về Sở Y tế để tổng hợp, kịp thời rà soát, điều chỉnh số lượng thẻ BHYT của cơ sở KCB và giữa các cơ sở KCB trong trường hợp cần thiết.


TPHCM: Chuyển đổi nơi đăng ký ban đầu khám chữa bệnh BHYT sau sắp xếp

TPHCM: Chuyển đổi nơi đăng ký ban đầu khám chữa bệnh BHYT sau sắp xếp

(NLĐO)- Trong giai đoạn chuyển tiếp, các trạm y tế xã, phường, đặc khu vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh BHYT và điều trị người bệnh liên tục

Chính sách hỗ trợ 100% thẻ BHYT mới nhất của TPHCM

(NLĐO) - Các thành viên gia đình của 15.287 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn TPHCM sẽ được cấp thẻ BHYT miễn phí, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh

Rà soát kê đơn thuốc trên 30 ngày: Người có BHYT cần lưu ý gì?

(NLĐO) - BHXH Việt Nam yêu cầu rà soát việc kê đơn thuốc ngoại trú cho người có thẻ BHYT sau nhắc nhở của Bộ Y tế về kê đơn dài ngày cho bệnh mạn tính.

