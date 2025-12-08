TPHCM: Phân bổ thẻ BHYT mới nhất cho các cơ sở khám chữa bệnh năm 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

TPHCM: Phân bổ thẻ BHYT mới nhất cho các cơ sở khám chữa bệnh năm 2026

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Số lượng thẻ BHYT năm 2026 phân bổ tại các cơ sở y tế trên địa bàn TPHCM có nơi ít nhất là 1 thẻ, nhiều nhất là không giới hạn.

Ngày 8-12, BHXH TPHCM cho biết Sở Y tế TPHCM đã hoàn tất việc phân bổ số lượng BHYT cho các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT ban đầu năm 2026.

Việc phân bổ số lượng thẻ BHYT cho các cơ sở KCB BHYT ban đầu được căn cứ theo Thông tư số 01/2025/TT-BYT ngày 1-1-2025 của Bộ Y tế về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.

Số lượng thẻ BHYT được phân bổ

Theo danh sách phân bổ số lượng thẻ BHYT năm 2026 trên địa bàn TPHCM, cơ sở KCB có số lượng thẻ ít nhất là 1 thẻ BHYT, nhiều nhất là không giới hạn.

Cụ thể, những cơ sở được phân bổ không giới hạn gồm các trung tâm y tế khu vực như: Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên, Phú Giáo, Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng, Vũng Tàu, Long Đất, Hồ Tràm, Phú Mỹ, Châu Đức, Quân dân y đặc khu Côn Đảo, Bà Rịa, Nhiêu Lộc, Chợ Lớn, Hòa Hưng Cơ sở 4, Cần Giờ, Tân Bình - cơ sở 1, Tân Phú, Bình Thạnh, Bình Đông, Thủ Đức - trụ sở chính, Tân Hưng, Phú Nhuận, Bình Thới, Phú Lâm, Xóm Chiếu, Bình Chánh, Sài Gòn, Tân Thới Hiệp, Hóc Môn - cơ sở 1, Nhà Bè, Bình Tân.

Một số bệnh viện (BV), phòng khám cũng được phân bổ số lượng thẻ BHYT không giới hạn như: BV Đa khoa Bình Chánh, BV Đa khoa Khu vực Hóc Môn, BV Đa khoa Nhà Bè, BV Từ Dũ cơ sở 2, Phòng khám Đa khoa (PKĐK) Nguyễn Thái Sơn (thuộc Khoa Khám bệnh Trung tâm Y tế khu vực Gò Vấp), PKĐK thuộc Trung tâm Y tế khu vực Củ Chi.

TPHCM: Phân bổ thẻ BHYT mới nhất cho các cơ sở khám chữa bệnh năm 2026 - Ảnh 1.

Người dân TPHCM khám chữa bệnh bằng BHYT

Nhiều cơ sở y tế được phân bổ số lượng thẻ BHYT rất ít, từ 1 thẻ đến vài chục thẻ như: PKĐK thuộc Công ty TNHH PKĐK Thái Hòa (1 thẻ); PKĐK PF2 thuộc Công ty CP Bệnh viện quốc tế Perfect (1 thẻ); PKĐK The Moon thuộc Công ty TNHH Chăm sóc sức khỏe The Moon (2 thẻ); PKĐK Việt Hương - Bà Rịa thuộc Công ty TNHH PKĐK Việt Hương - Bà Rịa (7 thẻ); PKĐK thuộc Công ty TNHH PKĐK Hưng Dũng (17 thẻ); PKĐK thuộc Công ty CP PKĐK Sài Gòn - Quang Huy 1 (21 thẻ)…

Nhiều BV được phân bổ hàng trăm ngàn thẻ BHYT như: 

STTBệnh việnSố thẻ BHYT được phân bổ
1BV Đa khoa Thủ Đức453.534
2BV Đa khoa khu vực Thủ Đức339.937
3BV Quân Y 175361.150
4BV Thống Nhất333.271
5BV Đa khoa Bình Dương319.678
6BV Lê Văn Thịnh281.535
7BV Đa khoa Lãnh Binh Thăng271.264
8BV Đa khoa Tân Phú271.335
9BV Đa khoa Bình Tân258.562
10BV Đa khoa khu vực Củ Chi245.593
11BV Nguyễn Trãi243.924
12BV Trưng Vương235.639
13BV Đa khoa Hoàn Mỹ230.999
14BV An Bình221.886
15BV Đa khoa Mỹ Phước (Công ty CP BV Mỹ Phước)211.415

Việc phân bổ số lượng thẻ BHYT cho các cơ sở KCB BHYT được quy định cụ thể tại Điều 8 Thông tư số 01/2025/TT-BYT theo nguyên tắc bảo đảm đúng quy định tại khoản 2 Điều 26 của Luật BHYT. 

Phải bảo đảm cân đối, phù hợp với nhu cầu KCB BHYT ban đầu của người dân và quy định tại Điều 7 Thông tư số 01/2025/TT-BYT;

Phải phù hợp với khả năng đáp ứng của cơ sở KCB BHYT về chăm sóc sức khỏe ban đầu, KCB đa khoa và xử trí cấp cứu ban đầu, số lượt KCB, chuyển cơ sở KCB hằng năm, số lượt khám trên 1 bàn khám trong 1 ngày, điều kiện hoạt động về cơ sở vật chất, nhân lực, cung ứng thuốc, trang thiết bị theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, quy mô giường bệnh (nếu có), quy định tại Điều 6 Thông tư số 01/2025/TT-BYT;

Phù hợp với khả năng thực tế tại địa phương bao gồm: Cân đối với số lượng cơ sở KCB BHYT, giữa các cơ sở KCB BHYT trong từng cấp chuyên môn kỹ thuật và giữa các cấp chuyên môn kỹ thuật trên địa bàn; ưu tiên phân bổ thẻ BHYT tại các cơ sở KCB thuộc cấp ban đầu; cân đối, hợp lý về cơ cấu các nhóm đối tượng tham gia BHYT.

Trách nhiệm của các đơn vị

Sở Y tế có trách nhiệm: Thực hiện phân bổ ổn định số lượng thẻ BHYT cho cơ sở KCB BHYT ban đầu trên địa bàn quản lý; rà soát, điều chỉnh số lượng thẻ BHYT của cơ sở KCB và giữa các cơ sở KCB trong trường hợp cần thiết để bảo đảm quy định tại Thông tư số 01/2025/TT-BYT hoặc khi người tham gia BHYT đăng ký mới hoặc yêu cầu thay đổi đăng ký cơ sở KCB BHYT ban đầu; thông báo công khai số lượng thẻ BHYT đã phân bổ cho các cơ sở KCB trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế.

TPHCM: Phân bổ thẻ BHYT mới nhất cho các cơ sở khám chữa bệnh năm 2026 - Ảnh 2.

Việc phân bổ nhằm cân đối với số lượng cơ sở KCB BHYT, giữa các cơ sở KCB BHYT trong từng cấp chuyên môn kỹ thuật và giữa các cấp chuyên môn kỹ thuật trên địa bàn

Cơ quan BHXH: Trước ngày 31-10 hằng năm, cơ quan BHXH cung cấp thông tin về số lượng, cơ cấu đối tượng tham gia BHYT thực tế đã đăng ký cho Sở Y tế và cơ sở KCB; thông tin về số lượt KCB BHYT, chuyển cơ sở KCB BHYT của cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh cho Sở Y tế làm căn cứ xem xét, tổ chức việc phân bổ số lượng thẻ BHYT cho cơ sở KCB BHYT ban đầu trên địa bàn quản lý;

Tổ chức cho người tham gia BHYT đăng ký KCB BHYT ban đầu, thay đổi nơi đăng ký KCB BHYT ban đầu tại cơ sở KCB BHYT;

Định kỳ cuối tháng đầu tiên của mỗi quý, cơ quan BHXH thông báo thông tin về số lượng thẻ mà các đối tượng đã đăng ký tại các cơ sở KCB về Sở Y tế để tổng hợp, kịp thời rà soát, điều chỉnh số lượng thẻ BHYT của cơ sở KCB và giữa các cơ sở KCB trong trường hợp cần thiết;

Đăng tải công khai thông tin về số lượng, cơ cấu đối tượng tham gia BHYT thực tế đã đăng ký của các cơ sở KCB tỉnh trên trang thông tin điện tử của cơ quan BHXH.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu và có văn bản thông báo đến Sở Y tế, cơ quan BHXH trên địa bàn tỉnh để tổng hợp thông tin, phân bổ trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 2 Thông tư số 01/2025/TT-BYT.

Tin liên quan

TPHCM: Thêm đối tượng được đề xuất hỗ trợ đóng BHYT

TPHCM: Thêm đối tượng được đề xuất hỗ trợ đóng BHYT

(NLĐO)- TPHCM đề xuất hỗ trợ 100% BHYT cho bệnh nhân phong, trẻ từ 6 đến dưới 16 tuổi và một số nhóm có hoàn cảnh khó khăn

Xuất trình thẻ BHYT muộn khi khám chữa bệnh, quyền lợi có được giải quyết?

(NLĐO)-Nhiều người thắc mắc đi khám chữa bệnh nhưng xuất trình thẻ BHYT muộn thì có được thanh toán chi phí hay không?

Lộ trình tăng mức đóng BHYT

(NLĐO) - Theo khung chính sách Bộ Y tế đang lấy ý kiến, mức đóng BHYT sẽ tăng theo các giai đoạn, phục vụ lộ trình giảm chi tiền túi, từng bước miễn viện phí.

cơ sở vật chất khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trung tâm y tế cơ sở khám chữa bệnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo