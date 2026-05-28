Kinh tế

TPHCM: Dồn dập vây bắt hàng giả

Nguyễn Hải

(NLĐO) – Các đơn vị chức năng kiểm tra đột xuất các hộ kinh doanh trên địa bàn, phát hiện nhiều hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Ngày 28-5, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, kiểm tra hàng loạt điểm kinh doanh hàng giả trên địa bàn.

Cụ thể, Đội QLTT số 12 thuộc Chi cục QLTT TPHCM phối hợp với Công an phường Gia Định, tiến hành kiểm tra đột xuất đối với một hộ kinh doanh trên địa bàn, phát hiện 92 đôi giày thể thao dép hiệu Nike, Adidas không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, hàng hóa chưa qua sử dụng, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, trị giá hơn 100 triệu đồng. 

Theo đội QLTT số 12, số giày trên có dấu hiệu vi phạm, đồng thời tiếp tục phối hợp với đại diện chủ sở hữu quyền sỡ hữu trí tuệ của hai nhãn hiệu Nike và Addias đang được bảo hộ tại Việt Nam để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng kiểm tra mặt hàng dép có dấu hiệu giả

Cùng thời điểm, Đội QLTT số 16 tiến hành kiểm tra hàng loạt hộ kinh doanh trên các tuyến đường kinh doanh chủ chốt, đông đúc trên địa bàn thuộc các xã Phú Hòa Đông, xã Tân An Hội và xã Củ Chi (TPHCM), phát hiện hàng trăm sản phẩm kem dưỡng da, kem ủ tóc, nước tẩy trang, nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ và giày thể thao, dép, vớ, quần áo mang nhãn hiệu Lacoste, Nike, Adidas, Crocs có kiểu dáng và mẫu mã tương tự với hàng chính hãng.

Mỹ phẩm khoogn rõ nguồn gốc

Cơ quan chức năng kiểm tra mặt hàng mắt kính

Đội QLTT số 14 phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, công an, UBND các phường, kiểm tra xử lý 4 vụ, tạm giữ 792 đơn vị sản phẩm mặt nạ xe nhãn hiệu Honda, giày dép, quần áo, khẩu trang, vớ mang biểu tượng của nhãn hiệu nước ngoài như Chanel, Calvin Klein, Nike, Tommy Hilfiger. Tất cả hàng hóa trên là hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.

Kiểm tra quần áo

Mặt hàng vớ cũng bị làm giả

Theo Chi cục QLTT TPHCM, thời gian qua, với sự tuyên truyền mạnh mẽ của các đơn vị báo đài, nhiều điểm kinh doanh tạm thời đóng cửa hoặc chuyển thời gian hoạt động trễ hơn nhằm tránh né sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Phỏng vấn độc quyền: Công an TPHCM mở cao điểm chống hàng giả, vi phạm bản quyền

Phỏng vấn độc quyền: Công an TPHCM mở cao điểm chống hàng giả, vi phạm bản quyền

(NLĐO) - Công an TPHCM khẳng định nếu tiếp nhận thông tin từ cơ quan báo chí về vi phạm bản quyền sẽ xác minh, xử lý nghiêm

Phát hiện lượng lớn hàng giả nhãn hiệu nổi tiếng tại TPHCM

(NLĐO) – Ngày 25-5, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM phát hiện 2 vụ buôn bán hàng giả của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.

Hành trình bóc gỡ 3 đường dây buôn lậu, hàng giả quy mô lớn ở Tây Ninh

(NLĐO)- Công an Tây Ninh liên tiếp triệt phá các đường dây thuốc lá lậu, phân bón giả, dầu gió giả hoạt động tinh vi qua mạng xã hội

thương hiệu công an phường QLTT hàng giả TPHCM
