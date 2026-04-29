TPHCM đồng loạt khởi công nhiều công trình quy mô lớn

Sáng nay (29-4), TPHCM tổ chức lễ khởi công các công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026).

Phối cảnh Dự án Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính của thành phố

Lễ khởi công diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại nhiều điểm cầu.

Cụ thể, tại khu vực giao đường Nguyễn Cơ Thạch và đường Mai Chí Thọ thuộc phường An Khánh diễn ra lễ khởi công đối với dự án Tuyến đường sắt đô thị số 2 TPHCM, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và dự án thành phần 4 (Quảng trường trung tâm thành phố) thuộc Dự án Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính của thành phố.

Tại Bến Nhà Rồng thuộc phường Xóm Chiếu diễn ra lễ khởi công dự án Cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM; kết hợp trao Quyết định chấp thuận Nhà đầu tư dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Cùng thời điểm, tại xã Xuân Thới Sơn sẽ diễn ra lễ khởi công dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế Berjaya.

Việc tổ chức lễ khởi công các công trình quy mô lớn, ý nghĩa nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, thể hiện quyết tâm và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị TPHCM trong triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố; thiết thực chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026). Đồng thời, khẳng định quyết tâm đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng thúc đẩy thành phố phát triển nhanh, bền vững.