TPHCM lên kế hoạch khẩn về khởi công các công trình dịp 30-4

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ khởi công các công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026).

Việc tổ chức lễ khởi công các công trình quy mô lớn, ý nghĩa nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, thể hiện quyết tâm và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị TPHCM trong triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố; thiết thực chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026); đồng thời, khẳng định quyết tâm đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng thúc đẩy thành phố phát triển nhanh, bền vững.

Dự kiến lễ khởi công sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 29-4, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

TPHCM sắp tổ chức lễ khởi công dự án thành phần 4 thuộc dự án Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính của thành phố

Điểm cầu trung tâm đặt tại khu vực giao đường Nguyễn Cơ Thạch và đường Mai Chí Thọ thuộc phường An Khánh. Địa điểm này nằm trong khu đất đầu tư Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính của thành phố.

Tại đây sẽ tổ chức kết hợp lễ khởi công đối với dự án Tuyến đường sắt đô thị số 2 TPHCM, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và dự án thành phần 4 (Quảng trường trung tâm thành phố) thuộc Dự án Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính của thành phố.

Trong khi đó, điểm cầu trực tuyến tại lễ khởi công dự án Cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM; kết hợp trao Quyết định chấp thuận Nhà đầu tư dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, trong khuôn viên Bến Nhà Rồng thuộc phường Xóm Chiếu.

Ngoài ra, điểm trực tuyến tại lễ khởi công dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế Berjaya thuộc xã Xuân Thới Sơn.

Theo kế hoạch, tại điểm cầu trung tâm sẽ có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, bộ, ngành, Trung ương và TPHCM.



