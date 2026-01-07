TPHCM: Dự án chống ngập gần 10.000 tỉ đồng dự kiến vận hành quý I-2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TPHCM: Dự án chống ngập gần 10.000 tỉ đồng dự kiến vận hành quý I-2026

QUỐC ANH

(NLĐO) - Các bộ ngành và UBND TPHCM đang phối hợp tháo gỡ các vướng mắc để tái khởi động dự án và đưa vào vận hành trong thời gian sớm nhất.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được vừa ký công văn gửi ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM về giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri Tổ đại biểu Quốc hội số 9.

Sớm tái khởi động

Trong đó, cử tri phản ánh về dự án cống ngăn triều Tân Thuận trên địa bàn phường Phú Thuận, Tân Hưng, Tân Mỹ thi công đã lâu nhưng chưa đưa vào vận hành.

TPHCM: Dự án chống ngập gần 10.000 tỉ đồng dự kiến vận hành quý I-2026 - Ảnh 1.

Dự án cống ngăn triều Tân Thuận (ẢNH: CHÍ NGUYÊN).

Nội dung này, UBND TPHCM cho biết cống ngăn triều Tân Thuận chống ngập đường Trần Xuân Soạn nằm trong dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), với tổng vốn đầu tư toàn dự án gần 10.000 tỉ đồng.

Đến nay, cống Tân Thuận đã hoàn thành 93%. Dự án tạm dừng thi công do hết thời gian thực hiện theo hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao) và hết hạn giải ngân tái cấp vốn từ Ngân hàng Nhà nước.

Hiện nay các bộ ngành và UBND TPHCM đang phối hợp tháo gỡ các vướng mắc để tái khởi động dự án và đưa vào vận hành các công trình trong thời gian sớm nhất.

Theo UBND TPHCM, sau khi hoàn tất việc rà soát, xử lý các vướng mắc, dự án được tái khởi động, dự kiến hoàn thành và đưa công trình vào vận hành trong quý I năm nay.

Hàng triệu người dân chờ đợi

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) với mục tiêu kiểm soát ngập do triều cường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 570 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố.

Công trình giúp chủ động điều tiết hạ thấp mực nước trong các kênh rạch nhằm cải thiện khả năng tiêu thoát của các dự án thoát nước đô thị.

Hỗ trợ lưu trữ nước mưa khi có mưa kết hợp triều cường; góp phần cải tạo cảnh quan và môi trường nước trong khu vực dự án.

Dự án với quy mô xây dựng 6 cống kiểm soát triều lớn, bề rộng cống từ 40 – 160 m; cao trình đáy cống từ -3.6 đến 10 m.

Dự án được thực hiện theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), khởi công tháng 6-2016. Tuy nhiên, khi đạt khối lượng hơn 90% thì dự án tạm ngưng thi công từ tháng 11-2020. Lý do tạm ngưng liên quan tới vướng mắc thủ tục pháp lý và ngân hàng ngừng giải ngân vốn.

Kết luận cuộc làm việc với UBND TPHCM mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo: Đối với dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), TPHCM khẩn trương thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 212/NQ-CP của Chính phủ ngày 21-7-2025 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án hạ tầng tại thành phố bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước và nhà đầu tư; báo cáo Bộ Chính trị kết quả thực hiện.


Tin liên quan

Sốt ruột với dự án chống ngập

Sốt ruột với dự án chống ngập

Mùa mưa đã cận kề, các công trình thuộc dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng vẫn đang dừng thi công dù TP HCM và nhà đầu tư đã có nhiều kiến nghị để sớm hoàn thành dự án

Kết luận xử lý vướng mắc liên quan loạt dự án lớn ở TPHCM, có dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng

(NLĐO) - Đối với 12 dự án thuộc thẩm quyền của TPHCM, đề nghị thành phố khẩn trương xử lý, giải quyết dứt điểm trong tháng 1-2026.

Gỡ vướng cho nhiều dự án bất động sản

TP HCM, TP Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương rà soát, tập trung tháo gỡ vướng mắc để tái khởi động các dự án trì trệ từ nhiều năm nay

biến đổi khí hậu đại biểu quốc hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo