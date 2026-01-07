TPHCM: Dự án chống ngập gần 10.000 tỉ đồng dự kiến vận hành quý I-2026

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được vừa ký công văn gửi ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM về giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri Tổ đại biểu Quốc hội số 9.

Sớm tái khởi động

Trong đó, cử tri phản ánh về dự án cống ngăn triều Tân Thuận trên địa bàn phường Phú Thuận, Tân Hưng, Tân Mỹ thi công đã lâu nhưng chưa đưa vào vận hành.

Dự án cống ngăn triều Tân Thuận (ẢNH: CHÍ NGUYÊN).

Nội dung này, UBND TPHCM cho biết cống ngăn triều Tân Thuận chống ngập đường Trần Xuân Soạn nằm trong dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), với tổng vốn đầu tư toàn dự án gần 10.000 tỉ đồng.

Đến nay, cống Tân Thuận đã hoàn thành 93%. Dự án tạm dừng thi công do hết thời gian thực hiện theo hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao) và hết hạn giải ngân tái cấp vốn từ Ngân hàng Nhà nước.

Hiện nay các bộ ngành và UBND TPHCM đang phối hợp tháo gỡ các vướng mắc để tái khởi động dự án và đưa vào vận hành các công trình trong thời gian sớm nhất.

Theo UBND TPHCM, sau khi hoàn tất việc rà soát, xử lý các vướng mắc, dự án được tái khởi động, dự kiến hoàn thành và đưa công trình vào vận hành trong quý I năm nay.

Hàng triệu người dân chờ đợi

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) với mục tiêu kiểm soát ngập do triều cường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 570 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố.

Công trình giúp chủ động điều tiết hạ thấp mực nước trong các kênh rạch nhằm cải thiện khả năng tiêu thoát của các dự án thoát nước đô thị.

Hỗ trợ lưu trữ nước mưa khi có mưa kết hợp triều cường; góp phần cải tạo cảnh quan và môi trường nước trong khu vực dự án.

Dự án với quy mô xây dựng 6 cống kiểm soát triều lớn, bề rộng cống từ 40 – 160 m; cao trình đáy cống từ -3.6 đến 10 m.

Dự án được thực hiện theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), khởi công tháng 6-2016. Tuy nhiên, khi đạt khối lượng hơn 90% thì dự án tạm ngưng thi công từ tháng 11-2020. Lý do tạm ngưng liên quan tới vướng mắc thủ tục pháp lý và ngân hàng ngừng giải ngân vốn.

Kết luận cuộc làm việc với UBND TPHCM mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo: Đối với dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), TPHCM khẩn trương thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 212/NQ-CP của Chính phủ ngày 21-7-2025 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án hạ tầng tại thành phố bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước và nhà đầu tư; báo cáo Bộ Chính trị kết quả thực hiện.



