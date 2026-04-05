Thời sự Xã hội

TPHCM dự chi 930 tỉ đồng miễn vé xe buýt năm 2026

Thu Hồng - Ngọc Quý

(NLĐO) - Sở Xây dựng TPHCM đề xuất miễn vé xe buýt toàn mạng lưới năm 2026, chi khoảng 930 tỉ đồng.

Sở Xây dựng TPHCM vừa trình Chủ tịch UBND TP đề xuất xây dựng nghị quyết hỗ trợ người sử dụng xe buýt theo trình tự, thủ tục rút gọn, trong bối cảnh chi phí đi lại gia tăng và áp lực giao thông đô thị ngày càng lớn.

TPHCM dự chi 930 tỉ đồng để miễn phí xe buýt

TPHCM dự chi 930 tỉ đồng để miễn phí xe buýt

Theo tờ trình, đề xuất này xuất phát từ yêu cầu cấp bách trong thực tiễn khi giá nhiên liệu liên tục biến động mạnh, kéo theo chi phí vận tải tăng cao. Nếu không có chính sách kịp thời, người dân sẽ chịu thêm gánh nặng chi tiêu, đồng thời xu hướng sử dụng phương tiện cá nhân gia tăng, gây áp lực lên hạ tầng giao thông và môi trường đô thị.

Hiện nay, mạng lưới xe buýt của TPHCM sau sáp nhập đã đạt 180 tuyến, với hơn 2.400 phương tiện hoạt động, trong đó trên 50% sử dụng năng lượng sạch như điện và khí CNG. Sản lượng vận chuyển trung bình đạt khoảng 270.000 lượt hành khách mỗi ngày. Thành phố cũng đã triển khai hệ thống vé điện tử liên thông trên phần lớn phương tiện, tích hợp thanh toán không tiền mặt qua thẻ ngân hàng, ví điện tử và ứng dụng di động.

Thực tế cho thấy, các chương trình miễn vé từng được áp dụng trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Cụ thể, khi miễn phí 17 tuyến xe buýt kết nối metro số 1, lượng hành khách tăng hơn 34%. Tương tự, trong các dịp lễ, Tết, sản lượng hành khách tăng từ 20% đến gần 30% so với cùng kỳ.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đề xuất ban hành nghị quyết nhằm hỗ trợ trực tiếp người sử dụng xe buýt, trong đó trọng tâm là chính sách miễn giá vé trên toàn bộ các tuyến trong năm 2026. Chính sách dự kiến áp dụng cho 135 tuyến xe buýt, gồm cả các tuyến có và không được trợ giá.

Tổng kinh phí thực hiện chính sách miễn vé trong 8 tháng còn lại của năm 2026 được ước tính khoảng 930 tỉ đồng, lấy từ ngân sách thành phố. Trong đó, khoảng 627 tỉ đồng dành cho các tuyến đang được trợ giá và 303 tỉ đồng cho các tuyến chưa được hỗ trợ.

Ngoài mục tiêu giảm chi phí đi lại cho người dân, chính sách này còn hướng đến thay đổi thói quen di chuyển, khuyến khích sử dụng giao thông công cộng, góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường. Đồng thời, đây cũng được xem là bước đi nhằm thúc đẩy chuyển dịch sang mô hình giao thông xanh và bền vững.

Sở Xây dựng cho rằng việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn là phù hợp trong bối cảnh hiện nay, nhằm kịp thời ban hành chính sách, tránh những tác động tiêu cực có thể xảy ra nếu chậm trễ. Dự kiến nghị quyết sẽ được trình HĐND Thành phố xem xét, thông qua ngay trong tháng 4-2026.

Tin liên quan

Tây Ninh chấn chỉnh việc tự ý tăng giá vé xe buýt tuyến Long An - Chợ Lớn

Tây Ninh chấn chỉnh việc tự ý tăng giá vé xe buýt tuyến Long An - Chợ Lớn

(NLĐO) - Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh vào cuộc kiểm tra và phát hiện đơn vị vận tải tự ý tăng giá vé xe buýt khi chưa hoàn tất thủ tục theo quy định.

TPHCM thí điểm bỏ vé giấy trên 16 tuyến xe buýt

(NLĐO) - TPHCM thí điểm không in vé giấy trên 16 tuyến xe buýt, thay bằng vé điện tử nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số và thuận tiện cho hành khách.

TPHCM miễn phí vé xe buýt, metro trong ngày bầu cử

(NLĐO) - Ngày 15-3-2026, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng miễn phí 100% vé xe buýt và Metro số 1 trên địa bàn TPHCM phục vụ cử tri đi bầu cử.

giao thông công cộng xe buýt TPHCM miễn phí xe buýt tại TPHCM Xe buýt TPHCM
