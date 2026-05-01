Vùng miền Đông Nam Bộ

TPHCM: Du khách đổ về biển Vũng Tàu chiều 1-5, đông hơn cả ngày đầu nghỉ lễ

Ngọc Giang

(NLĐO)- Chiều 1-5, biển Vũng Tàu đông nghịt du khách tắm biển, vui chơi; lượng người đổ về tăng mạnh, vượt cả ngày đầu kỳ nghỉ lễ.

Chiều 1-5, du khách tiếp tục đổ về khu vực biển Bãi Sau thuộc phường Vũng Tàu và Tam Thắng (TPHCM) để vui chơi, tắm biển. Lượng khách trong ngày được ghi nhận đông hơn so với thời điểm đầu kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, khiến không khí tại đây trở nên sôi động.

Theo ghi nhận, khu vực bãi tắm chật kín người. Nhiều gia đình, nhóm bạn tranh thủ xuống biển giải nhiệt, trong khi trên bãi cát diễn ra hoạt động vui chơi, nghỉ dưỡng đa dạng. Dọc bờ biển, du khách tham gia các trò chơi tập thể, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp kéo dài đến chiều tối.

VIDEO: Du khách thích thú với những con diều khổng lồ trên biển Bãi Sau

Theo báo cáo nhanh của phường Vũng Tàu, ngày 1-5, 73.000 lượt khách đã đến các bãi biển Vũng Tàu, cao hơn so với hôm qua (30-4, khoảng 70.000 lượt).

Đáng chú ý, tại khu vực Bãi Sau, phường Tam Thắng, hoạt động thả diều nghệ thuật đã trở thành điểm nhấn, thu hút đông đảo du khách và người dân.

Những con diều nhiều màu sắc, kích thước lớn bay lượn trên bầu trời tạo nên khung cảnh sinh động, góp phần tăng thêm trải nghiệm cho du khách khi đến biển Vũng Tàu dịp lễ.

Trước tỉnh trạng du khách tăng cao, lực lượng cứu hộ túc trực thường xuyên tại các bãi tắm. Trong kỳ nghỉ, họ đã kịp thời cứu và đưa vào bờ an toàn 5 trường hợp gặp sự cố khi tắm biển. Ngoài ra, 2 trường hợp được chuyển viện bằng xe cứu thương và 1 trường hợp được sơ cứu tại chỗ, đảm bảo an toàn cho du khách.

Việc hỗ trợ du khách cũng được chú trọng. Lực lượng chức năng đã phối hợp tìm kiếm, chăm sóc và bàn giao 17 trẻ em bị lạc về với gia đình. Các điểm du lịch, tham quan trọng điểm được đảm bảo an ninh, trật tự, không xảy ra sự cố đáng tiếc.


Khu vực tháp Tam Thắng đông nghẹt người chụp ảnh, ngắm cảnh. Nơi đây được xem là điểm check-in ưa thích của du khách


Cứu sống nữ du khách lao ra biển Bãi Sau trong trạng thái tinh thần không ổn định

Cứu sống nữ du khách lao ra biển Bãi Sau trong trạng thái tinh thần không ổn định

(NLĐO) – Lực lượng cứu hộ bãi biển đã kịp thời cứu sống một du khách lớn tuổi lao ra biển Bãi Sau khi tinh thần không ổn định.

Hơn 70.000 người "phủ kín" bãi biển Vũng Tàu trong ngày 30-4

(NLĐO)- Bãi biển Vũng Tàu chật kín du khách, hàng chục ngàn người đổ về tắm biển, vui chơi, tạo nên không khí lễ hội sôi động.

Khai trương khu nghỉ dưỡng quy mô lớn chuẩn quốc tế tại TPHCM

(NLĐO)- Khu nghỉ dưỡng Vienna House by Wyndham Charm Long Hai tại TPHCM, kỳ vọng nâng tầm du lịch, bổ sung nguồn cung lưu trú cao cấp, thu hút du khách

