UBND TPHCM đang lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị quyết về các chính sách đặc thù nhằm củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống trạm y tế, trước khi trình HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp cuối năm 2025.

Dự thảo tập trung vào 2 nhóm chính sách lớn: Thu hút người lao động cao tuổi có chuyên môn y tế tiếp tục làm việc tại trạm y tế; hỗ trợ kinh phí cho lực lượng nhân viên phục vụ, tạp vụ, bảo vệ không thuộc biên chế, không hưởng lương ngân sách nhưng đang làm việc tại các trạm y tế.

Theo đề xuất, TPHCM dự kiến hỗ trợ 9 triệu đồng/tháng cho người lao động cao tuổi có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành bác sĩ (y khoa, y học cổ truyền), có giấy phép hành nghề. Ngoài hỗ trợ thu nhập, ngân sách sẽ chi trả các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định.

TPHCM dự kiến hỗ trợ 9 triệu đồng/tháng cho bác sĩ cao tuổi có đủ bằng cấp, giấy phép hành nghề.

Nhóm lao động cao tuổi có trình độ cao đẳng y tế, điều dưỡng, hộ sinh hoặc trung cấp y sĩ trở lên được đề xuất hỗ trợ 7 triệu đồng/tháng cùng các khoản bảo hiểm tương ứng. Chính sách này nhằm tận dụng nguồn nhân lực y tế giàu kinh nghiệm trong bối cảnh trạm y tế – tuyến y tế cơ sở – thiếu nhân lực trầm trọng nhiều năm qua.

Song song đó, TPHCM đề xuất cấp kinh phí hỗ trợ nhóm nhân viên tạp vụ, phục vụ, bảo vệ đang làm việc tại trạm y tế nhưng không nằm trong diện hưởng lương ngân sách. Mức hỗ trợ dự kiến tương đương lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ, bao gồm cả phần đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp của đơn vị sử dụng lao động. Kinh phí thực hiện lấy từ ngân sách nhà nước theo phân cấp.

Dự thảo cũng nêu rõ các bác sĩ đang thực hành tại bệnh viện đa khoa gắn với trạm y tế theo Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND sẽ tiếp tục được hưởng chế độ cho đến khi hoàn thành chương trình trong năm 2026.

Nếu được HĐND TPHCM thông qua, nghị quyết mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, đồng thời thay thế toàn bộ các chính sách trước đây ban hành theo Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết 22/2022/NQ-HĐND.